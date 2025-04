Das war der Handelstag, 15.04.2025: Investoren dämpfen Optimismus angesichts enttäuschender Fortschritte bei Handelsverhandlungen 🔎📄

Die US-Indizes an der Wall Street begannen heute mit Gewinnen, die auf besser als erwartete Bankergebnisse für das erste Quartal 2025 und die Hoffnung auf eine Begrenzung des Handelskriegs zurückzuführen sind.

Gewinne von über einem Prozent bei den Hauptindizes wurden jedoch reduziert, nachdem bekannt wurde, dass die Handelsgespräche zwischen der EU und den USA nicht gut vorankommen.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Leavitt, teilte mit, dass Donald Trump in Bezug auf die Zölle behauptet, „China sei am Zug“ und dass die USA kein Abkommen mit China schließen müssten.

Die US-Regierung kritisierte heute auch die Entscheidung Pekings, Flugzeugbestellungen bei Boeing zu stoppen, und verwies dabei auf die Kosten des Handelskrieges. Dies führte zu einem weiteren Kursverlust von 2 % bei den Aktien des Unternehmens.

Es scheint, als seien die Fortschritte bei den Verhandlungen ins Stocken geraten, obwohl Leavitt behauptet, dass den USA bereits 15 Angebote von Handelspartnern vorliegen, die sorgfältig geprüft werden.

Laut einem Bloomberg-Bericht geht die EU davon aus, dass die US-Zölle länger in Kraft bleiben werden. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben bei der Beilegung von Handelsstreitigkeiten nur geringe Fortschritte erzielt. Infolgedessen haben Beamte der Regierung von Präsident Donald Trump angedeutet, dass die meisten US-Zölle auf die Union in Kraft bleiben werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der S&P 500 in etwa auf Eröffnungsniveau, der Nasdaq 100 ist um 0,15 % gestiegen und der Russell 2000 um 0,20 %. Der Dollar-Index ist um 0,55 % gestiegen.

Die an der ICE-Börse gehandelten Kakao-Futures (COCOA) sind heute aufgrund von Niederschlagsprognosen in Brasilien und Asien und schwachen Vermahlungsdaten, die die Marktbesorgnis über die Nachfrage schüren, um fast 4 % gefallen.

Ein Einbruch der Kakaobohnenverarbeitung in Malaysia um 15 % im ersten Quartal 2025 (laut dem Malaysian Cocoa Board und der Cocoa Manufacturers Association) und in Brasilien um 13 % im ersten Quartal 2025 (AIPC) signalisiert eine schwächelnde Nachfrage nach den Preissteigerungen des letzten Jahres. Der Rückgang beim Kakao wird auch durch die Niederschlagsvorhersagen in Brasilien, Afrika und wichtigen Anbaugebieten in Asien unterstützt.

Deutlich niedrigerer Inflationswert in Kanada im März: 2,3 % im Jahresvergleich (erwartet: 2,7 % im Jahresvergleich; zuvor: 2,6 % im Jahresvergleich). Obwohl die Bank of Canada (BoC) kürzlich angedeutet hat, dass sie die Zinssätze nicht senken will, führen die deutliche Verlangsamung der Inflation und die anhaltenden erheblichen Risiken für die Wirtschaft im Zusammenhang mit Zöllen dazu, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung während der morgigen Sitzung von 40 % auf 50 % steigt. Der kanadische Dollar schwächte sich ab.

Auf dem Kryptowährungsmarkt ist die Stimmung ähnlich wie auf dem breiteren Aktienmarkt. Bitcoin ist um 0,05 % auf 84.500 $ gesunken und hat frühere Gewinne von rund 86.000 $ eingebüßt.

