Das war der Handelstag, 15.05.2025: Wall Street leicht im Plus, da Trump Apple unter Druck setzt und Walmart vor Kosten warnt

US-Aktien legen leicht zu: Der S&P 500 steigt um 0,46 %, der Nasdaq 100 um 0,42 %. Die Märkte suchen nach dem nächsten Impuls, nachdem die Euphorie über den Handelskompromiss zwischen den USA und China abgeklungen ist. Nasdaq 100 Chart Daily Trump drängt Apple während seiner Nahost-Reise, die Produktion von Indien in die USA zu verlagern. Er sagte CEO Tim Cook: „Wir sind nicht daran interessiert, dass Sie in Indien produzieren“ und drängt auf eine heimische Fertigung, da Apple sich aus China zurückzieht. Die Apple-Aktie blieb trotz der Äußerungen des Präsidenten nahezu unverändert und hat seit Jahresbeginn rund 15 % verloren.

Walmart warnt vor unvermeidbaren Preiserhöhungen aufgrund von Zöllen. Finanzvorstand John David Rainey erklärte: „Wenn man sich das Ausmaß einiger Kostensteigerungen für bestimmte Kategorien importierter Artikel ansieht, ist das mehr, als die Einzelhändler verkraften können.“ Am stärksten betroffen sind Kinderwagen, Möbel und Spielzeug, wobei für Artikel, die ab Ende dieses Monats mit Zöllen von 30 % belegt werden, zweistellige Preiserhöhungen wahrscheinlich sind.

Ölpreise fallen aufgrund der Aussichten auf ein Abkommen mit dem Iran: Der WTI-Rohölpreis fiel um über 1,77 % auf 61,76 USD pro Barrel und der Brent-Rohölpreis auf rund 64,69 USD, nachdem Präsident Trump angedeutet hatte, dass die USA kurz vor einem Atomabkommen mit dem Iran stehen, das zu einer Erhöhung des weltweiten Rohölangebots führen könnte. „Wir befinden uns in sehr ernsthaften Verhandlungen mit dem Iran über einen langfristigen Frieden“, erklärte Trump während seines Besuchs in Katar.

Die Erzeugerpreise verzeichneten einen überraschenden Rückgang, da der PPI im April unerwartet um 0,5 % fiel (gegenüber den Erwartungen eines Anstiegs um 0,2 %) und damit den größten monatlichen Rückgang seit Covid verzeichnete. Der Rückgang wurde durch einen Einbruch der Handelsdienstleistungen um 1,7 % verursacht, was darauf hindeutet, dass die Margen der Unternehmen durch höhere Zollkosten unter Druck geraten, die wahrscheinlich bald auf die Verbraucher abgewälzt werden.

Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze verlangsamt sich dramatisch: Der Anstieg um 0,1 % im April bedeutet eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Anstieg um 1,7 % im März, als die Verbraucher vor der Einführung der Zölle noch schnell ihre Einkäufe erledigten.

Die Zinsen für 30-jährige Hypotheken steigen von 6,76 % in der vergangenen Woche auf 6,81 % und kehren damit auf das Niveau von vor drei Wochen zurück, bleiben aber unter dem Vorjahreswert von 7,02 %.

JPMorgan-CEO warnt vor einer weiterhin möglichen Rezession. Jamie Dimon sagte gegenüber Bloomberg: „Ich würde es zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen“, und verwies dabei auf das hohe Defizit des Landes, steigende Langfristzinsen und Inflationssorgen. Die Ökonomen von JPMorgan haben jedoch kürzlich ihre Rezessionswahrscheinlichkeit auf unter 50 % gesenkt.

Coinbase gibt schweren Datenverstoß bekannt, nachdem das Unternehmen sich geweigert hatte, eine Lösegeldforderung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar an Cyberkriminelle zu zahlen, die Kundendienstmitarbeiter im Ausland bestochen hatten, um sensible Nutzerdaten zu stehlen. Der Vorfall könnte COIN-Aktien einen Verlust von 180 bis 400 Millionen US-Dollar für Wiederherstellung und Entschädigungen einbringen. CEO Brian Armstrong kündigte eine Belohnung von 20 Millionen US-Dollar für Hinweise, die zur Festnahme der Angreifer führen, an.

USA und VAE stehen kurz vor Abschluss eines Technologie-Rahmenabkommens, das voraussichtlich während Trumps Golf-Reise unterzeichnet wird. Berichten zufolge könnte Abu Dhabi ab 2025 jährlich 500.000 der modernsten KI-Chips von Nvidia importieren dürfen.

Die Renditen für Staatsanleihen gehen zurück, da die 10-jährige Rendite um 8 Basispunkte auf 4,46 % fiel, nachdem Wirtschaftsdaten eine Abkühlung der Inflation und eine Verlangsamung des Wachstums zeigten, was die Argumente für Zinssenkungen durch die Fed stärkte. Fed-Chef Powell warnte vor „Angebotsschocks“, die die Inflation volatiler machen könnten.

Bitcoin notiert über 100.000 USD, nachdem er zum ersten Mal seit Februar die Marke überschritten hat, und stieg im jüngsten Trading um 0,4 % auf 103.914 USD. Ether fiel um 0,4 % auf 2.588 USD.

Die Aktien von UnitedHealth brachen um 15 % ein, nachdem Berichte über strafrechtliche Ermittlungen wegen möglichen Betrugs im Zusammenhang mit Medicare bekannt wurden, während Foot Locker um 85 % zulegte, nachdem Dick's Sporting Goods eine Vereinbarung über die Übernahme des Einzelhändlers für 2,4 Mrd. USD getroffen hatte.

