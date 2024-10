Das war der Handelstag, 15.10.24: DAX und Wall Street geht die Puste aus, ASML schockiert

Die Washington Post berichtete gestern nach der Sitzung an der Wall Street, dass Israel nicht beabsichtige, die iranische Ölinfrastruktur anzugreifen. Dies führte gestern Abend zu einem deutlichen Preisrückgang, der sich heute fortsetzte. Die Ölpreise sind heute um mehr als 2 % gesunken und WTI näherte sich 70 $ pro Barrel

Nach den starken Anstiegen an der Wall Street gestern kommt es heute zu einer Korrektur, die durch die Schwäche des Halbleitersektors verursacht wird.

ASML veröffentlicht Daten einen Tag früher. Die Ergebnisse sind gut, aber die sehr negativen Informationen zu den Aufträgen überraschen (über 50 % weniger als im Vorquartal und deutlich weniger als erwartet).

ASML verlor bis zu 15 %, was Unternehmen wie Nvidia und Intel in Mitleidenschaft zog.

Andererseits sorgten solide Bankergebnisse für einen Preisanstieg in diesem Sektor

Bitcoin wuchs weiter und erreichte einen Wert von etwa 68.000, während die Chancen auf einen Wahlsieg von Donald Trump stiegen. Polymarket prognostiziert eine Wahrscheinlichkeit von 57 %, dass Trump gewinnt. Die Gewinne bei BTC wurden später neutralisiert, ebenso wie die Rückgänge an der Wall Street

Trump erwähnte, dass die derzeitige Position von Alphabet zu groß sei und er sich während seiner möglichen Präsidentschaft für eine Aufteilung der Geschäftsbereiche des Unternehmens einsetzen könnte. Darüber hinaus könnte er die Übernahme von US Steel durch Nippon Steel rückgängig machen.

Daly von der Fed deutete an, dass moderate Zinssenkungen angemessen seien und die Bilanz weiter eingeschränkt werden könnte. Nach diesen Informationen sehen wir, dass der Dollar wieder stärker wird und EURUSD unter 1,0900 fällt

Die Inflation in Kanada fällt auf 1,6 % im Jahresvergleich, wobei mit 1,8 % im Jahresvergleich und dem vorherigen Niveau von 2,0 % gerechnet wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 Basispunkte durch die BoC in der nächsten Woche steigt.

Der USDCAD verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum und wird bei über 1,3800 notiert – dem höchsten Stand seit Ende Juli

US100 verliert über 1,2 %, während US500 um über 0,7 % fällt, was mit der Neutralisierung der gestrigen Gewinne und der Reaktion auf die Äußerungen der Falken zusammenhängt

Die Beschäftigung im Vereinigten Königreich fällt mit 15.000 stärker als erwartet. für September, ein weiterer Faktor, der für weitere Zinssenkungen der BoE spricht

GBPUSD hält knapp über 1,30

