In der letzten Handelssitzung der Woche erholten sich die europäischen Aktienmarktbenchmarks. Der deutsche DAX verbuchte heute ein Plus von fast 0,4% und hielt sich in der Nähe historischer Höchststände.

Die Stimmung an der Wall Street ist deutlich uneinheitlicher. Der Technologieindex NASDAQ wird derzeit mit einem Minus von 0,16% gehandelt, der Russell 2000 verliert mehr als 0,91%, während der S&P 500-Index knapp über 0,08% zulegt.

Die Aufmerksamkeit der Anleger wurde heute vor allem von Berichten über Adobe (großartige Ergebnisse und angehobene Prognosen), Micron (Leistungswarnung angesichts eines Verbots der Produkte des Unternehmens in China) und Virgin Galactic (Angabe eines Datums für den Beginn des kommerziellen Weltraumtourismus) gefesselt.

Daten der University of Michigan zeigen, dass die jährlichen Inflationserwartungen nun auf dem niedrigsten Stand seit 2021 sind - auch die Erwartungen für die langfristige Inflation sind gesunken. Gleichzeitig haben sich die aktuelle Stimmung und die Erwartungen der Verbraucher positiv entwickelt.

UoM-Daten (University of Michigan):

Die US 1-Jahres-Inflationserwartungen lagen bei 3,3% (vorher 4,2%) und die aktuelle Verbraucherstimmung bei 63,9 (vorher 59,2 und 60,2 erwartet). Der Erwartungsindex war viel höher als erwartet und lag bei 61,3 gegenüber 56,5, die von der Wall Street erwartet wurden, und 53,4 im Vorfeld. Auch die langfristige US Inflationserwartung ging von 3,1% auf 3 % zurück -

die positiven Daten trugen jedoch nicht zur Erholung der US-Indizes bei.

Waller und Barkin von der US-Notenbank haben mitgeteilt, dass die Fed den Zinserhöhungszyklus fortsetzen sollte, bis die Nachfrage in der Wirtschaft steigt. Ein derart aggressives Vorgehen der Fed-Mitglieder könnte darauf hindeuten, dass eine Rezession in den USA auf lange Sicht nur schwer zu vermeiden sein wird. Im Zuge dieser Äußerungen verzeichnet das EURUSD-Paar moderate Rückgänge.

Die Währungen mit der besten Performance am Devisenmarkt sind derzeit das britische Pfund und der kanadische Dollar. Die schlechteste Performance zeigt der japanische Yen.

Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass das globale Wirtschaftswachstum in den kommenden Quartalen "unter dem Trend" liegen wird und die Politik der Zentralbanken eine weitere Straffung erfordern wird.

Der Fed-Bericht deutet darauf hin, dass die Zinserhöhungskampagne vorsichtig sein muss, obwohl die Aussichten für den endgültigen Zinssatz mit erheblicher Unsicherheit behaftet sind; die Kerninflation der Dienstleistungspreise (ohne Immobilienmarkt) zeigt keine Anzeichen einer Abkühlung.

Energierohstoffe werden leicht höher gehandelt. Öl / Brent legt um 1% zu, WTI-Rohöl gewinnt fast 1,4 - während NATGAS mit einem Plus von fast 3% gehandelt wird.

Gold wird geringfügig höher bei $1.960 pro Unze gehandelt. Silber legt um 0,9% zu und liegt bei $ 24,1. Palladium ist mit einem Plus von fast 2% der beste Wertentwickler.

Weizen ist heute der Agrarrohstoff mit der besten Performance, wobei die Unsicherheit über den Getreidehandel im Juli im Zusammenhang mit der ukrainischen Gegenoffensive und den Folgen des Dammbruchs in Novaya Kahovka sowie die Sorgen über die Dürre die Rohstoffpreise antreiben.

Der Anstieg des Bitcoin-Preises auf über 26.000 $ zum Ende der Woche gibt dem Kryptowährungsmarkt Hoffnung. Die Anleger begrüßten die Berichte von CoinDesk über die geplante Einrichtung eines Bitcoin-ETF-Fonds durch BlackRock.

