Das war der Handelstag, 16.10.24: Bitcoin testet 68.000 USD, Gold knapp unter seinen Allzeithochs 📈

Der heutige Börsengang verlief eher ruhig. Der S&P 500 versucht, die gestrigen Verluste auszugleichen und ist um 0,33 % gestiegen. Der Nasdaq ist um 0,05 % gesunken. WIG20 hatte heute einen starken Börsentag und legte um über 1 % zu.

Die gestrigen Marktrückgänge standen im Zusammenhang mit dem Rückzug des Halbleitersektors nach der vorzeitigen Veröffentlichung der Ergebnisse von ASML, die einen deutlichen Auftragsrückgang aufwiesen.

Am US-Aktienmarkt bevorzugen die Anleger heute eindeutig Small-Cap-Aktien. Der US2000-Index ist um 1,50 % gestiegen, liegt bei über 2300 Punkten und testet derzeit ein fast dreijähriges Hoch.

Die Ergebnisse von Morgan Stanley fielen heute viel besser aus als erwartet. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um über 30 % und der Gewinn im Investmentbanking stieg im Jahresvergleich um über 50 %. Die Aktien des Unternehmens legten um über 7 % zu.

Morgen wird die Veröffentlichung der Netflix-Gewinne nach der Wall Street-Sitzung sowie der US-Einzelhandelsumsatzbericht das wichtigste Ereignis sein.

Der Ölpreis ist weiter gesunken, da das Vertrauen in den Märkten wächst, dass Israel die Ölinfrastruktur des Iran nicht angreifen wird. WTI-Öl testete erneut die 70-USD-Marke pro Barrel.

Auch auf dem Erdgasmarkt war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. NATGAS fiel um mehr als 2 % und fiel einen Tag vor Vertragsverlängerung unter 2,4 USD/MMBTU, was auf hohe Temperaturen zurückzuführen ist, die auf einen niedrigen Gasverbrauch zu Beginn der Heizperiode hindeuten.

Die Inflation im Vereinigten Königreich lag deutlich unter den Erwartungen und dem Inflationsziel. Die Inflation im September betrug 1,7 % im Jahresvergleich, was einem Rückgang gegenüber dem vorherigen Wert von 2,2 % im Jahresvergleich entspricht. Die Kerninflation bleibt hoch, ist aber im Jahresvergleich auf 3,2 % gesunken.

Das Pfund verlor heute gegenüber dem US-Dollar über 0,5 %. Das Währungspaar GBPUSD testete den Wert von 1,30.

Gold erreichte heute mit 2.685 USD pro Unze historische Höchststände.

Auf dem Markt für Kryptowährungen sind vor allem bei Bitcoin Gewinne zu verzeichnen, das heute die 68.000-USD-Marke überschritt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der Preis noch leicht unter diesem Niveau, mit einem Anstieg von fast 1,30 %.

Während Bitcoin ein starkes Wachstum verzeichnet, bleiben andere Projekte hinter den Erwartungen zurück, wobei Ethereum nur um 0,50 % auf 2.620 USD zulegte. Das ETH-zu-BTC-Verhältnis fiel heute auf den niedrigsten Stand seit April 2021.

