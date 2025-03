Die Wall Street zeigte nach der starken Korrektur der letzten Woche Anzeichen einer Stabilisierung: Der S&P 500 stieg um 1,68 %, während der S&P 30 um 1,65 % zulegte, der techlastige S&P 100 jedoch um 1,8 %. Der S&P 2000 führte die Gewinne mit über 2,2 % an.

Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen im Februar nur um 0,2 % (unter der Prognose von 0,6 %) nach dem im Januar nach unten korrigierten Rückgang von 1,2 %, was zeigt, dass die Verbraucher angesichts der wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheit ihre Ausgaben für nicht lebensnotwendige Güter einschränken.

Die europäischen Märkte erholten sich mit einem Anstieg des Stoxx Europe 600 um 0,8 %, gestützt durch Energie- und Gesundheitsaktien, wobei der Optimismus über die deutschen Finanzreformen der angeschlagenen deutschen Wirtschaft möglicherweise einen deutlichen Impuls geben könnte.

Die europäische Autoindustrie setzt ihre Umstrukturierung fort. Audi kündigte Pläne an, bis 2029 bis zu 7.500 Stellen in Deutschland abzubauen, was vor allem die Verwaltungs- und Entwicklungsbereiche betrifft, um jährlich 1 Milliarde Euro einzusparen.

Die Trump-Regierung kündigte Pläne an, auf Bundesgrundstücken Wohnraum zu schaffen, um das Defizit von 7 Millionen erschwinglichen Wohnungen in den Vereinigten Staaten zu beheben. Das Innenministerium und das HUD arbeiten zusammen, um nicht ausgelastete Bundesimmobilien zu ermitteln.

Die Intel-Aktie stieg heute um 8,1 % und führte sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq 100 an, da die Anleger die Umstrukturierungspläne des neuen CEO Lip-Bu Tan begrüßen.

Die Marktbreite verbesserte sich deutlich, da die meisten S&P-500-Unternehmen am Montag zulegten, aber die einflussreichen „Magnificent 7“-Technologieaktien gaben um 1,8 % nach, was die Frage aufwirft, ob die Vorteile von KI-Investitionen bereits in den Aktienkursen eingepreist sind.

Händler zeigen mehr Vertrauen in die Marktstabilität und reduzieren Absicherungen gegen potenzielle starke Einbrüche erheblich, wobei die Kosten für Optionen, die vor einem Rückgang des S&P 500 ETF um 10 % schützen, auf den niedrigsten Stand seit 2023 fallen.

Finanzminister Scott Bessent spielte die Bedenken hinsichtlich des Abschwungs an den Aktienmärkten herunter und bezeichnete Korrekturen als „gesund und normal“, während er seine Zuversicht zum Ausdruck brachte, dass die Märkte unter der Wirtschaftspolitik der Regierung langfristig florieren werden.

Gold setzte seinen bemerkenswerten Lauf fort und stieg um 0,4 % auf 2.999,68 $ pro Unze, womit es sich dem Meilenstein von 3.000 $ näherte, da Investoren angesichts der globalen Handelsspannungen nach sicheren Anlagen suchen.

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve bei ihrer Sitzung in dieser Woche die aktuellen Zinssätze beibehält, wobei die Märkte nicht vor Juni oder Juli mit Zinssenkungen rechnen, da die Entscheidungsträger die wirtschaftlichen Auswirkungen der Handelspolitik der Regierung bewerten.

Der amtierende SEC-Vorsitzende Mark Uyeda signalisierte eine regulatorische Wende gegenüber der vorherigen Regierung, indem er Änderungen der Verwahrungsregeln für Kryptowährungen und der Berichtspflichten für Investmentfonds in Betracht zog.

Der US-Dollar ist heute eine der schwächsten Währungen und verlor 0,4 % gegenüber dem EUR und dem CHF. USDJPY stieg um 0,4 % auf 149,13.

Bitcoin stieg um 2,7 % auf 84.306,45 $ und Ethereum legte um 3,7 % auf 1.930,66 $ zu und erholte sich von der vorherigen Schwäche, da sich die Stimmung am Markt insgesamt verbesserte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.