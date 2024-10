Das war der Handelstag, 17.10.24: Globale Märkte im Aufschwung, Gold auf Rekordhoch; EZB senkt Zinsen und Netflix bereitet sich auf Quartalszahlen vor

US-Aktien verzeichnen zur Hälfte der Handelssitzung deutliche Gewinne. Der S&P 500 notiert 0,32 % höher, der Nasdaq legt um 0,6 % zu und der DJIA steigt um 0,45 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 bleibt der einzige Verlierer an der Wall Street und rutscht um 0,33 % ab.

Die Indizes in Europa haben die heutige Sitzung größtenteils tiefgrün abgeschlossen. Der deutsche DAX legt um 0,77 % zu, der französische CAC40 steigt um 1,22 %, der britische FTSE 100 um 0,67 % und der italienische FTSE MIB um 1,09 %. Verluste sind beim spanischen IBX35 (-0,77 %) und beim polnischen WIG20 (-2,44 %) zu verzeichnen.

Die Europäische Zentralbank hat ihre drei Zinssätze um 25 Basispunkte gesenkt. Christine Lagarde hat betont, dass die EZB sich nicht auf einen vordefinierten Zinssenkungspfad festlegt, obwohl die Wirtschaftstätigkeit schwächer zu sein scheint als zuvor erwartet. Dennoch ist die Eurozone weit von einer Rezession entfernt und Zinssenkungen, die über das übliche Maß hinausgehen, werden nicht in Betracht gezogen.

Die Inflation in der Eurozone ist stabil geblieben, wobei der Kern-VPI den Erwartungen entspricht (2,7 % im Jahresvergleich, 0,1 % im Monatsvergleich). Die EZB geht davon aus, dass die Inflation in der ersten Hälfte des Jahres 2025 wieder auf das Ziel von 2 % zurückkehren wird.

Die Handelsbilanz der EU ist jedoch stärker als erwartet von 19,7 Mrd. EUR im Juli auf 4,6 Mrd. EUR (erwartet wurden 17,8 Mrd. EUR) gesunken

Netflix wird am Donnerstag nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres bekannt geben. Geschätzter Gewinn pro Aktie: 5,16 US-Dollar (Netflix-Prognose: 5,10 US-Dollar).

Die Erdgasvorräte stiegen letzte Woche um 76 Milliarden Kubikfuß, was leicht unter den erwarteten 80 Milliarden und über den vorherigen 82 Milliarden Kubikfuß liegt.

Sowohl die Industrie- als auch die Fertigungsproduktion der Vereinigten Staaten lagen unter den Schätzungen.

Auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fallen niedriger aus als erwartet: Tatsächlich: 241.000. Prognose: 260.000; zuvor 258.000.

Die ADRs von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) legen derzeit um 12 % zu, nachdem das Unternehmen einen Rekord-Nettogewinn für das dritte Quartal gemeldet hat, der auf die starke Nachfrage nach Smartphones und Chips für künstliche Intelligenz zurückzuführen ist.

Das israelische Außenministerium hat den Tod des Hamas-Führers Sinwar bekannt gegeben. Öl setzt seine Verlustserie fort. Brent verliert 1 % auf 73,94 $ und WTI ist um 1,82 % niedriger und wird derzeit bei 69,57 $ gehandelt.

Der AUD ist heute die stärkste Währung und wertet gegenüber dem USD um 0,45 % auf. Der Euro und der japanische Yen haben gegenüber dem USD deutlich an Wert verloren (EURUSD: -0,37 %), und auch der kanadische Dollar wertet ab (USDCAD: +0,3 %).

Der Markt für Kryptowährungen ist heute rückläufig. Ethereum ist um 0,8 % gefallen, Dogecoin verliert 3,88 % und Bitcoin fällt um 0,77 % auf rund 67.100 USD.

Edelmetalle legen heute größtenteils zu: Gold erreicht mit 2692 ein neues Allzeithoch und legt um 0,8 % zu, Silber ist um 0,36 % gefallen, während Platin um 0,31 % gefallen ist.

