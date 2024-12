Das war der Handelstag, 17.12.24: Nasdaq 100 mit kleinem Rücksetzer vor FED Leitzinsentscheid am Mittwoch 🔎

Der S&P 500 verzeichnet heute einen Rückgang und macht alle Gewinne von gestern zunichte, fällt ist um 0,3 %, hält sich aber über der 6050-Punkte-Marke. Der Nasdaq 100 verliert ebenfalls 0,3 % und fällt von den gestrigen historischen Höchstständen. Die Rückgänge hängen mit der Unsicherheit über die Pläne der Fed für das nächste Jahr zusammen.

Der Russell 2000 ist der größte Verlierer an der Wall Street. Die Verluste konnten jedoch von über 1 % auf 0,7 % begrenzt werden.

Der DAX verliert heute 0,28 %, während der Euro Stoxx50 um 0,25 % zulegte.

Die US-Wirtschaftsdaten waren heute gemischt. Die Einzelhandelsumsätze im November fielen mit einem Anstieg von 0,7 % gegenüber dem Vormonat (erwartet wurden 0,5 % und im Vormonat 0,4 %) stark aus. Dies war jedoch auf hohe Autoverkäufe zurückzuführen, da die Kernverkäufe mit einem Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vormonat (erwartet wurden 0,4 % und im Vormonat 0,1 %) enttäuschten.

Die Industrieproduktion ging den dritten Monat in Folge zurück, und zwar um 0,1 % m/m, während ein Anstieg um 0,3 % m/m erwartet wurde und der vorherige Rückgang bei 0,3 % m/m lag. Es ist erwähnenswert, dass die PMI- und ISM-Daten in den letzten Monaten unter 50 Punkten geblieben sind.

Als Reaktion darauf stieg das Währungspaar EURUSD auf über 1,0500, blieb jedoch im Laufe des Tages nahe dem gestrigen Schlusskurs.

Da die US-Daten keine positive Überraschung brachten, ist eine Zinssenkung durch die Fed bei der morgigen Entscheidung fast sicher. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt eine sogenannte „hawkish“-Senkung. Der Markt sieht jedoch nach wie vor Potenzial für höhere Zinssätze im historischen Vergleich, da die Renditen 10-jähriger Anleihen bei fast 4,4 % liegen.

Die Inflation in Kanada lag mit 1,9 % im Jahresvergleich leicht unter den Erwartungen. Andererseits übertrafen Kernindikatoren wie die getrimmte und die Median-Inflation mit 2,7 % bzw. 2,6 % die Erwartungen.

Der USDCAD durchbrach heute zum ersten Mal seit 2020 die Marke von 1,4300. Der dritte Rückgang der Inflation in Folge unter den Erwartungen zeigt, dass die starken Zinssenkungen der BoC nicht verhindern konnten, dass die Inflation ihr Ziel erreicht hat.

USDJPY verzeichnet möglicherweise seine erste positive Sitzung seit 7 Tagen, was mit dem zunehmenden Druck auf die BoJ zusammenhängen könnte, die Zinssätze zu erhöhen. Obwohl die Erwartungen kürzlich auf eine 60-70%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung hindeuteten, sind diese Chancen diese Woche auf 15% gesunken. Derzeit wird eine Zinserhöhung mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% eingepreist. Die Entscheidung der BoJ wird am Donnerstag vor der Öffnung der Märkte in Europa getroffen.

Die britischen Arbeitsmarktdaten fielen positiv aus. Die Zahl der Arbeitslosen stieg nur um 0,3 Tausend, verglichen mit den erwarteten 28,2 Tausend. Die Löhne stiegen im Oktober um 5,2 % im Jahresvergleich, verglichen mit den erwarteten 4,6 % im Jahresvergleich und den vorherigen 4,4 % im Jahresvergleich. GBPUSD erholt sich zum zweiten Mal in Folge.

Der IFO-Index für Deutschland für Dezember fiel heute auf 84,7 Punkte, entgegen den Erwartungen, bei 85,6 Punkten zu bleiben.

Der Ölpreis ist heute um 1,5 % gesunken, was mit den schwachen Wirtschaftsdaten aus China Anfang dieser Woche und den Raffineriedaten vom November zusammenhängt, die die niedrigsten seit Juni waren.

Gold erfährt heute eine Korrektur aufgrund der Befürchtung einer „hawkish“-Zinssenkung der Fed. Gold testet 2.340 $ und ist auf dem niedrigsten Stand seit Dezember.

Kakao erreicht zum zweiten Tag in Folge neue historische Höchststände und nähert sich 12.000 $ pro Tonne. Die Steigerungen sind auf Bedenken hinsichtlich der Kakaoproduktion in der Elfenbeinküste zurückzuführen. Eine Bloomberg-Umfrage geht von einer Produktion von 1,9 Millionen Tonnen für die Saison 24/25 aus, verglichen mit Schätzungen der Regierung von 2,1 bis 2,2 Millionen Tonnen.

Zucker verzeichnet heute einen starken Ausverkauf und fällt unter 20 Cent pro Pfund, was mit der starken Zuckerrohrverarbeitung in Brasilien zusammenhängt. In der zweiten Novemberhälfte wurden 20,35 Millionen Tonnen Zuckerrohr verarbeitet, verglichen mit den erwarteten 15,5 Millionen Tonnen.

Bitcoin legt heute um weitere 1,15 % zu und hält sich bei etwa 107.000 $. Zuvor waren die Gewinne sogar noch höher und überstiegen kurzzeitig 108.000 $. Mit Beginn der Kassasitzung kam es jedoch zu einer leichten Korrektur auf etwa 105.000 $.

Die Dominanz von Bitcoin nimmt weiter zu und liegt nun bei 57,80 %. Derzeit konzentriert sich die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes auf das größte Projekt. Infolgedessen hat sich der Altcoin-Markt in den letzten Tagen nicht gut entwickelt, trotz Rekordständen bei BTC.

