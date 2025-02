Das war der Handelstag, 18.02.25: Die „Magnificent 7“ sehen Rücksetzer, US-Dollar legt zu, Kryptowährungen unter Druck

Die Stimmung nach dem langen Wochenende an der Wall Street ist eindeutig gemischt. Der S&P500 notiert unverändert – die meisten Unternehmen im Index verzeichnen Gewinne, aber das heutige Ergebnis wird durch die schwache Performance der Magnificent 7 ( META.US: -3,7 %, AMZN.US: -2,1 %, GOOGL.US: -1,2 %, TSLA.US: -1,3 % ) belastet. Der Nasdaq dreht um (-0,38 %), nachdem er über die obere Grenze einer seit Dezember bestehenden Konsolidierung ausgebrochen ist, der DJIA ist um 0,2 % gesunken und der Russell 2000 ist der einzige, der die Sitzung im Plus abschließt (+0,32 %).

Die Aktie von Intel (INTC.US) ist um mehr als 9,5 % gestiegen, nachdem berichtet wurde, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ( TSMC ) und Broadcom separate Transaktionen in Betracht ziehen, die den amerikanischen Chipgiganten in zwei Einheiten aufteilen könnten.

Die europäischen Indizes bauen ihre Gewinne weiter aus. Der deutsche DAX ist gestiegen (+0,2 %), der französische CAC40 (+0,21 %), der italienische FTSE MIB (+0,59 %), der spanische IBX35 (+0,98 %) und der Schweizer SMI (+0,15 %). Der britische FTSE 100 verzeichnete einen minimalen Verlust (-0,01 %).

Die Konjunkturerwartungen in Deutschland haben sich laut ZEW im letzten Monat deutlich verbessert (26, Prognose: 20, zuvor: 10,3).

Die Inflation in Kanada stieg im Januar erwartungsgemäß auf 1,9 % (zuvor: 1,8 %).

Auf dem Devisenmarkt dominiert heute der US-Dollar ( USDIDX : +0,48 %). Der USD wurde heute am meisten vom CAD ( USDCAD : +0,01 %) abgewehrt, unterstützt durch die höhere Inflationsrate in Kanada, und vom australischen Dollar ( AUDUSD : -0,11 %) nach den kriegerischen Äußerungen von Michelle Bullock von der RBA zur Rechtfertigung der heutigen Zinssenkung um 25 Basispunkte in Australien.

Kryptowährungen geben heute nach den Kommentaren von Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, gegenüber CNBC nach, in denen er seine Enttäuschung über die institutionelle Unterstützung für Bitcoin zum Ausdruck brachte, das heute auf 93.800 (-2,73 %) gefallen ist. Ethereum erfährt eine noch größere Korrektur (-5,27 %), während kleinere Kryptowährungen inmitten eines Skandals um den Präsidenten Argentiniens, der eine der Münzen in seinen sozialen Medien bewarb, zurückgehen.

Edelmetalle gewinnen aufgrund der geopolitischen Unsicherheit weiter an Wert. Gold hat die jüngste Korrektur vollständig ausgeglichen und liegt wieder bei 2.933 USD pro Unze (+1,26 %). Silber legt um 1,53 % zu, und Platin und Palladium steigen beide um 0,15 %.

Auch die Energie-Rohstoffkontrakte verzeichnen Gewinne. NATGAS ist um 10 % gestiegen, Brent um 0,7 % und WTI um 0,65 %. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.