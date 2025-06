Das war der Handelstag, 18.06.2025: Fed hält Zinsen unverändert, Ölpreis fällt nach Trumps Äußerungen

Die US-Indizes beendeten den Tag im Minus, nachdem Fed-Chef Jerome Powell auf seiner Pressekonferenz einen etwas hawkisheren Ton angeschlagen hatte.

Die Federal Reserve überraschte die Anleger nicht und beschloss, die Zinsen unverändert bei 4,25 %–4,5 % zu belassen.

Die Fed bleibt etwas hawkischer als erwartet. Die Stimmung verschlechterte sich aufgrund von Sorgen um die Handelspolitik, die Fragen zu deren Auswirkungen auf die Konsumausgaben aufwerfen.

Noch wichtiger ist, dass die Fed ihre Wirtschaftsprognosen revidierte und auf ein langsameres BIP-Wachstum, eine leicht höhere Arbeitslosigkeit und eine leicht höhere Inflation als in den März-Prognosen hinwies.

Der Dot Plot erscheint restriktiv, da zwar die Medianprognose weiterhin zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 vorsieht, aber für 2026/2027 eine restriktive Verschiebung (eine Senkung weniger als in der März-Prognose) zu verzeichnen ist.

Für 2025 sehen nun sieben Fed-Vertreter keine Zinssenkungen (gegenüber vier im März) und zwei prognostizieren eine Senkung (gegenüber zuvor vier).

Powell erklärte, dass die Auswirkungen des Handelskriegs bis zum Ende des Sommers sichtbar sein sollten und dass die Fed eine klügere Entscheidung treffen werde, wenn sie noch einige Monate auf neue Daten und mögliche Aktualisierungen hinsichtlich der Zölle warte.

Die Erklärung enthält keine Warnungen mehr vor einer höheren Inflation oder einem langsameren Wachstum, was auf eine mögliche Zinssenkung im September hindeuten könnte. Alles hängt nun von den Daten der nächsten zwei Monate ab.

In Europa schlossen die Aktienindizes den Handelstag mit Verlusten. Der deutsche DAX fiel um 0,39 %, während der französische CAC40 um 0,36 % nachgab.

Der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, erklärte in einer Rede, dass ein Handelsabkommen zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten dazu beitragen könnte, den Inflationsdruck zu mildern und möglicherweise bestehende Zölle aufzuheben.

Nach einer jüngsten Verlangsamung des Lohnwachstums in der Eurozone spiegelten die Inflationsdaten aufkommende deflationäre Tendenzen wider. Die Preise blieben gegenüber dem Vormonat unverändert, während die Jahresinflation unter das Ziel der EZB von 2 % fiel.

Der Bericht über die Baubeginne in den USA für Mai fiel schwächer als erwartet aus. Die Zahl der Baubeginne war die niedrigste seit 2020, und auch die Baugenehmigungen lagen unter den Prognosen. Trotz niedrigerer Hypothekenzinsen hat sich die Nachfrage nicht verbessert, und die Stimmung der Bauunternehmer befindet sich nahe den Tiefstständen der Krisenzeit.

Die Arbeitslosenanträge blieben mit 245.000 nahe den Erwartungen (Prognose: 245.000 gegenüber 248.000 zuvor).

Der EIA-Bericht zeigte einen Rekordrückgang der Rohölvorräte um -11,473 Millionen Barrel (Prognose: -2,5 Millionen, zuvor: -3,644 Millionen).

Der Markt ignorierte jedoch weitgehend die Lagerbestandsdaten und richtete seine Aufmerksamkeit stattdessen auf Äußerungen von Donald Trump. Der Präsident gab bekannt, dass iranische Regierungsvertreter die USA wegen Gesprächen über den Konflikt mit Israel kontaktiert hätten. Investoren interpretierten dies als mögliche Bereitschaft zu Friedensverhandlungen. Infolgedessen fielen die Rohölpreise unmittelbar nach Trumps Erklärung um etwa 2 %.

Der US-Senat hat gestern mit 68 zu 30 Stimmen den Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act verabschiedet und damit den ersten landesweiten Regulierungsrahmen für dollarbasierte Stablecoins gebilligt. Der Gesetzentwurf wird nun zur nächsten Legislaturphase an das Repräsentantenhaus weitergeleitet.

Die Unsicherheit an den globalen Märkten und die Flucht in sicherere Anlagen drückten den Bitcoin unter 103.600 US-Dollar. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.