Das war der Handelstag, 18.10.24: Bitcoin nähert sich 69.000 $; Gold mit neuen Allzeithochs 🟢

Die US-Indizes schließen den Tag mit leichten Gewinnen ab, da es an Katalysatoren für Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen mangelt. Die Gewinnsaison der Unternehmen ist bisher moderat. Einige Unternehmen haben positiv überrascht, aber es gibt auch Ergebnisse, die hinter den Erwartungen zurückbleiben. Infolgedessen beobachten wir heute eine relativ geringe Volatilität am Markt.

Der Nasdaq 100 legt am meisten zu (+0,50 %) und erreicht 20.500 Punkte, gefolgt vom S&P 500 (+0,45 %), der über 5.900 Punkte zurückkehrt, während der Russell 2000 keine signifikanten Veränderungen aufweist und bei etwa 2.300 Punkten bleibt.

Chinesische Unternehmen schneiden heute relativ gut ab. Die Aktien von Firmen wie Alibaba, Pinduoduo und JD.com legen um über 2,5 % zu, nachdem die PBoC-Behörde angedeutet hat, dass die Kreditzinsen in China am Montag gesenkt werden.

An der Wall Street selbst entwickeln sich die Aktien von Netflix und Intuitive Surgical sehr gut. Beide Unternehmen haben gestern nach Börsenschluss sehr gute Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt.

Bostic von der Fed gab ein relativ neutrales Interview, in dem er erklärte, dass die Inflation bis Ende 2025 auf das Ziel von 2,00 % sinken werde. Der Banker ist auch der Meinung, dass der natürliche Zinssatz, den die Fed anstreben sollte, im Bereich von 3,00-3,50 % liegen sollte. Laut dem Banker ist der Arbeitsmarkt nach wie vor sehr stark und die Inflation in den USA immer noch hoch.

Die Gewinner der heutigen Sitzung sind Edelmetalle und Bitcoin. Gold erreichte neue historische Höchststände (+0,85 % im Tagesverlauf), während Silber auf dem höchsten Stand seit November 2012 gehandelt wird.

Bitcoin wird über 68.500 US-Dollar gehandelt und nähert sich der psychologischen Barriere von 69.000 US-Dollar. Die beliebte Kryptowährung legt im Tagesverlauf um 2,6 % zu.

Waller von der Fed hält eine Rede über dezentrale Finanzwirtschaft und nimmt eine relativ positive Haltung gegenüber diesem Markt ein. Waller erkennt den Mehrwert an, der einige Bereiche der traditionellen Finanzwirtschaft verbessern kann.

