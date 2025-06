Das war der Handelstag, 19.06.2025: Die Entscheidungen der europäischen Zentralbanken beeinflussen die Devisenmärkte, anhaltende Sorgen um den Nahen Osten treiben die Ölpreise in die Höhe

Aufgrund des Juneteenth blieb der US-Aktienmarkt heute geschlossen.

Die globalen Märkte werden weiterhin durch den Konflikt im Nahen Osten belastet, obwohl ein umfassender Krieg noch nicht eingepreist ist. Die Besorgnis der Anleger spiegelt sich in leichten Kursrückgängen wider, die jedoch nicht mit den für steigende geopolitische Spannungen typischen starken Indexverlusten vergleichbar sind.

Donald Trump hat die US-Politik im Nahostkonflikt noch nicht klar definiert. Unterdessen haben Israel und der Iran ihre Feuergefechte eskaliert. Iranische Raketen trafen ein israelisches Krankenhaus, und Israel beschießt weiterhin nukleare Ziele in Teheran.

Die wichtigsten europäischen Indizes verzeichnen heute Verluste, angeführt vom italienischen IT40 , der um über 1 % gefallen ist. Deutliche Rückgänge sind auch an den französischen und deutschen Märkten zu beobachten, wo die Indizes rund 0,8 % verlieren. Der Schweizer SMI ist um etwa 0,7 % gefallen, der britische FTSE 100 um 0,4 %.

Wie erwartet hat die Schweizerische Nationalbank die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt und den Referenzzinssatz auf 0 % gesetzt. Die Entscheidung erfolgte als Reaktion auf Daten, die auf einen zunehmenden Deflationsdruck hindeuten. Im Mai sanken die Preise um -0,1 %. Die Inflationsprognosen deuten weiterhin auf leichte Preissteigerungen im Jahr 2025 hin, doch laut der Erklärung des SNB-Präsidenten schließt die Bank negative Zinsen nicht aus.

Die Norges Bank hat überraschend beschlossen, die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,25 % zu senken. Die Entscheidung fiel einstimmig und war das Ergebnis von Daten, die einen stärker als erwarteten Rückgang der Inflation und Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zeigten.

Die Bank of England beließ die Zinsen wie erwartet unverändert. Dennoch fiel die Entscheidung etwas zurückhaltender aus als vom Markt erwartet. Das Abstimmungsergebnis für die Beibehaltung der Zinsen gegenüber einer Senkung lautete 6:3 (gegenüber einer Prognose von 7:2).

Nach einer Reihe von Entscheidungen der Zentralbanken sehen wir eine leichte Aufwertung des US-Dollars (+0,1 %) am Devisenmarkt, eine Abwertung des Euro (-0,1 %), eine Aufwertung des britischen Pfunds , das seine heutigen Verluste wieder wettgemacht hat (+0,1 %), und eine Abschwächung de r norwegischen Krone um über 1 %. Der Schweizer Franken bleibt stabil. Die Währungsbewegungen deuten auf eine leicht steigende Nachfrage nach „sicheren Häfen” hin.

Die Spannungen im Nahen Osten schlagen sich in Sorgen um die Ölversorgungskette nieder und führen zu Preisanstiegen für diesen Rohstoff. Öl ist heute um etwa 2,9 % gestiegen, Erdgas um über 2 %.

Auf dem Edelmetallmarkt sind Rückgänge zu verzeichnen. Gold ist nur um 0,1 % gefallen, Silber um 1 % und Platin um etwa 3,7 %.

