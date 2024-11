Die Indizes an der Wall Street legen gegen Ende der Sitzung leicht zu, trotz eines Ausverkaufs zu Beginn. Die anfänglichen Rückgänge wurden vollständig ausgeglichen, und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der S&P 500 um 0,40 %, der Nasdaq 100 um 0,70 % und der Russell 2000 um 0,30 % gestiegen.

Der Nasdaq 100 hat erneut die Unterstützungszone um 20.400 Punkte durchbrochen und liegt derzeit um 0,30 % im Plus. Wir beobachten beeindruckende Gewinne vor allem bei Tesla (+3,00 %) und Nvidia (+2,10 %). Alphabet, Amazon und Apple verzeichnen ebenfalls leichte Zuwächse (alle um +0,70 %). Auf dem breiteren Markt dominieren auch die Gewinne bei Technologieunternehmen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Halbleitern, darunter C3.ai (+21 %), Super Micro Computer (+32 %), Indie Semiconductors (+8,50 %) und BigBear.ai (+8,20 %).

Der Dollar gewinnt moderat, wobei der USDIDX-Index um 0,10 % höher bei 106,3000 Punkten notiert. Die stärkste Währung ist heute der kanadische Dollar, der nach der Veröffentlichung von über den Erwartungen liegenden VPI-Daten zulegt.

Auf der anderen Seite der Skala stehen die europäischen Währungen, darunter der EUR, der PLN und der HUF, die aufgrund der eskalierenden Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze an Wert verlieren.

Die europäischen Indizes verzeichnen aufgrund der eskalierenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine einen Rückgang von 1–2 %. Die Rückgänge stehen im Zusammenhang mit der Unterzeichnung einer aktualisierten Nukleardoktrin durch Putin.

Diese Maßnahme Russlands richtet sich gegen potenzielle Gegner und Militärbündnisse wie die NATO. Dennoch gab es auch Bedenken, dass potenzielle Angriffe mit Langstreckenwaffen aus der Ukraine als übermäßige Bedrohung angesehen werden könnten.

Die Inflation in Kanada stieg im Oktober im Jahresvergleich auf 2,0 % (erwartet: 1,9 % im Jahresvergleich; zuvor: 1,6 % im Jahresvergleich) und im Monatsvergleich auf 0,4 % (erwartet: 0,3 % im Monatsvergleich; zuvor: -0,4 % im Monatsvergleich). Die Anleger preisen derzeit eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die BoC im Dezember ein, verglichen mit 38 % vor den Inflationsdaten.

Der Bericht über den US-Immobiliensektor für Oktober fiel schlechter aus als erwartet. Baubeginne: 1,311 Millionen gegenüber 1,334 Millionen prognostiziert und 1,353 Millionen zuvor. Baugenehmigungen: 1,416 Millionen gegenüber 1,435 Millionen prognostiziert und 1,425 Millionen zuvor.

Die Aktien von Super Micro Computer gewinnen heute 32 %, nachdem das Unternehmen BDO USA als neuen Wirtschaftsprüfer ernannt und bei der Nasdaq einen Plan eingereicht hat, um nach verspäteten Finanzberichten die Einhaltung der Börsenzulassungsanforderungen wiederherzustellen.

C3.ai ist um 22 % auf 32,08 $ gestiegen, nachdem das Unternehmen eine erweiterte Zusammenarbeit mit Microsoft angekündigt hat, um den Einsatz künstlicher Intelligenz für Geschäftskunden auf der Microsoft Azure-Plattform zu beschleunigen.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist heute nur für Bitcoin positiv. Die Dominanz der größten Kryptowährung vertieft sich, wobei BTC um 3,65 % zulegt und sich 94.000 US-Dollar nähert.

Heute ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Preis von Bitcoin ein neues Rekord-Schlussniveau erreicht, das sogar über 93.000 US-Dollar liegt. Bisher liegt der höchste Tagesschlusskurs bei 91.400 US-Dollar, während das höchste Tagesniveau bei 93.385 US-Dollar liegt.

