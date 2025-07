Eine der Aktien mit den größten Aufschlägen in den verkürzten Handel am Donnerstag und vor dem verlängerten US-Wochenende durch den US-Feiertag Independence Day war jene von Datadog (Ticker: DDOG). Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Datadog Handelsideen 🔴 Datadog Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Datadog | WKN: A2PSFR | ISIN: US23804L1035 | Ticker: DDOG Der Grund war auch schnell ausgemacht: demnach gab S&P Global am Mittwoch nachbörslich bekannt, dass das Softwareunternehmen am 09. Juli in den S&P 500 Index aufgenommen wird. Die Aufnahme folgt auf die abgeschlossene Übernahme von Juniper Networks durch Hewlett Packard Enterprise (Ticker: HPE) und die entstandene Lücke im Referenzindex galt es zu schließen. Die Aufschläge sind folgerichtig, müssen doch Fondsmanager, die den S&P 500 abbilden die Aktie des neuaufgenommenen Unternehmens kaufen, um den S&P 500 abzubilden, zudem wird das Engagement institutioneller Anleger ganz natürlich gesteigert. Spannend ist zeitgleich, dass Robinhood (Ticker: HOOD) weiter auf eine Aufnahme wartet. Der Neobroker, der bereits im Juni nicht in den S&P 500 aufgenommen wurde (Artikel HIER), erhielt eine erneute Absage, was, wie im „Guten Abend Börse“ meinerseits geschildert, die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Korrekturbewegung in Gefilde um $82/83 denkbar werden lässt. Datadog startete mit einem Minus von rund 5 % seit Jahresbeginn in den Handelstag und ist nun auf dem besten Weg, die früheren Verluste aus dem Februar wieder auszugleichen, als schwache Prognosen die Aktie auf Talfahrt geschickt hatten. Robinhood (HOOD, Finanzwerte), das aufgrund von Spekulationen, dass es Juniper im Index ersetzen könnte, einen Anstieg verzeichnet hatte, fiel im frühen Handel um 3 %. Der Rückgang erfolgte, nachdem die Anleger ihre Erwartungen auf Datadog verlagert hatten; HOOD hatte am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht. Kurz etwas konkreter zu Datadog: das Unternehmen bietet Überwachungs- und Analysesoftware für Cloud-Infrastrukturen an und ist seit einigen Jahren bereits ein von Wachstumsinvestoren angesteuertes Unternehmen, insbesondere in der Anfangsphase des Ausbaus der KI. Die Aktie scheint meiner Einschätzung nach kurzfristig für Momentum-Trader durchaus interessant, auch wenn der Modus kurzfristig etwas überdehnt anmutet. Dennoch ist in der kommenden Woche realistisch mit weiteren Aufschlägen bis $160, eventuell gar in die höheren 160ziger Gefilde bis $170 zu rechnen, zumindest solange, wie die Aktie über $152 halten kann. Datadog Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

