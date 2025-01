Das war der Handelstag, 20.01.25: Trump 2.0 startet durch. Große Veränderungen stehen bevor

Heute wurde Donald Trump in den USA als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Heute ist auch der Martin-Luther-King-Jr.-Tag, daher findet an der Wall Street keine Kassasitzung statt.

Allerdings waren die Futures-Kontrakte während der heutigen Sitzung aktiv. Der S&P 500 -Kontrakt legte um 0,36 % zu, während der Nasdaq 100 um 0,37 % zulegte. In Europa stieg der DAX 40 um 0,39 % und der WIG20 um 0,52 %.

Vor Trumps Amtseinführung als Präsident berichtete The Wall Street Journal , dass in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft keine größeren neuen Zölle eingeführt würden. Die Märkte reagierten scharf auf diese Nachricht – der Dollar verlor an Wert, der S&P 500-Kontrakt legte zu, während der Ölpreis zu sinken begann.

Während seiner Rede kündigte Donald Trump den Ausnahmezustand an der Grenze zu Mexiko an. Trump konzentrierte sich hauptsächlich auf Einwanderungsthemen und Themen, die er bereits während seiner Kampagne und nach dem Gewinn der Präsidentschaftswahl angesprochen hatte.

Das Währungspaar EUR/USD stieg heute um bis zu 1,5 % und testete den Wert von 1,04.

USD/MXN verlor im Laufe des Tages 1 %, aber nach den Äußerungen zu Mexiko begann der mexikanische Peso leicht zu schwächeln.

Donald Trump kündigte in seiner Rede an, sich auf die Steigerung der Öl- und Gasproduktion in den USA durch neue Genehmigungen und Unterstützung für den gesamten Fördersektor zu konzentrieren. Rohöl verlor im Laufe des Tages mehr als 1 %, obwohl die stärksten Rückgänge bereits vor Trumps Amtseinführung einsetzten.

NATGAS fiel heute um 2 %. Dies hängt mit den Ölpreisrückgängen und einer spürbaren Veränderung der Wetteraussichten für Ende Januar in den USA zusammen.

Bei den Edelmetallen verlief die Sitzung uneinheitlich: Palladium und Platin verloren 0,2 % bzw. 1,15 %, während Gold (+0,2 %) und Silber (+0,55 %) zulegten.

Kryptowährungen verzeichneten während der Amtseinführung von Donald Trump eine außergewöhnlich hohe Volatilität. Bitcoin rutschte vom heutigen ATH ab und erreichte die symbolische Marke von 100.000 US-Dollar. Derzeit wird es leicht über seinem exponentiellen gleitenden 5-Tage-Durchschnitt (103.250 US-Dollar) gehandelt.

Die Zinssätze in China blieben unverändert (1-Jahres-Satz: 3,1 %, 5-Jahres-Satz: 3,6 %).

Der Erzeugerpreisindex für Dezember in Deutschland lag unter den Erwartungen (0,8 % im Jahresvergleich; Prognose: 1,1 %; zuvor: 0,1 %).

