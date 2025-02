Das war der Handelstag, 20.02.25: Märkte geben nach, nachdem sie Quartalszahlen des Einzelhandelssektors verdaut haben

Der S&P 500 fiel um 0,7 % und entfernte sich von seinem Rekordhoch, wobei Einzelhandels- und Technologiewerte den Rückgang anführten. Der Index hatte am Tag zuvor seinen dritten Schlussrekord des Jahres 2025 erreicht. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete mit einem Rückgang von 1,4 % oder rund 600 Punkten den größten Rückgang unter den wichtigsten Indizes. Der Nasdaq Composite und der Nasdaq 100 gaben beide um 0,8 % nach, was auf die Schwäche des Technologiesektors zurückzuführen ist. Der Russell 2000 fiel um 1,2 %, was auf eine breitere Marktschwäche hindeutet, die sich auch auf kleinere Unternehmen auswirkt.

Die Walmart -Aktie stürzte um 6,6 % ab, nachdem der Einzelhandelsriese eine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht hatte, die unter den Erwartungen lag. Walmart prognostizierte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,50 bis 2,60 US-Dollar gegenüber 2,77 US-Dollar, die von Analysten geschätzt wurden. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal dennoch starke Ergebnisse mit einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze in den USA um 4,6 % und einem E-Commerce-Wachstum von 20 %. Palantir Technologies fiel um 7,5 %, nachdem Verteidigungsminister Hegseth eine Kürzung der geplanten Militärausgaben um 8 % über einen Zeitraum von fünf Jahren angekündigt hatte.

Die Aktien von Carvana fielen um 11 %, obwohl sie die allgemeinen Schätzungen übertrafen, da sich die Anleger auf den Druck auf die Bruttogewinnmargen und die geringeren Großhandelsvolumina konzentrierten. Shake Shack stieg um 14 %, nachdem das Unternehmen im Januar trotz wetterbedingter Herausforderungen ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,7 % verzeichnete und seine angepasste EBITDA-Prognose für 2025 auf 205 bis 215 Millionen US-Dollar anhob.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen auf 219.000, was leicht über der Prognose von 215.000 liegt, während die Zahl der laufenden Anträge 1,869 Millionen erreichte.

Der Präsident der Chicagoer Fed, Goolsbee, deutete an, dass die bevorstehenden PCE-Inflationsdaten möglicherweise nicht so besorgniserregend sein werden wie die jüngsten VPI-Zahlen, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Zöllen. Der Präsident der Atlanta Fed, Bostic, prognostizierte zwei Zinssenkungen im Jahr 2025, betonte jedoch die Notwendigkeit der Wachsamkeit angesichts der politischen Unsicherheit. Die Marktteilnehmer passen ihre Erwartungen an Zinssenkungen weiterhin an, da die Vertreter der Fed eine vorsichtige Haltung gegenüber dem Inflationsfortschritt einnehmen.

Die Hypothekenzinsen sanken leicht von 6,87 % auf 6,85 %, obwohl die Hypothekenanträge auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr fielen, wobei die Kaufanträge um 6 % und die Refinanzierungen um 7 % zurückgingen.

Der Rohölpreis der Sorte WTI stieg auf über 73 US-Dollar pro Barrel, unterstützt durch potenzielle Lieferengpässe aufgrund reduzierter kasachischer Pipeline-Ströme und Überlegungen der OPEC+. Die EIA meldete einen Anstieg der Rohöllagerbestände um 4,63 Millionen Barrel, was über den Prognosen von 3,2 Millionen Barrel liegt.

NATGAS verliert heute mehr als 5 %. Die Preise sind seit Beginn der Sitzung auf Talfahrt und selbst der EIA-Bericht, der einen unerwartet starken Rückgang der Lagerbestände anzeigt, hat dem Kontrakt nicht geholfen. Die wöchentliche Bestandsänderung betrug -196 Milliarden Kubikfuß (im Vergleich zu den prognostizierten -193 Milliarden Kubikfuß).

Der Goldpreis erreichte neue Rekordhöhen, da Investoren angesichts geopolitischer Spannungen nach sicheren Anlagen suchten.

Der US-Dollar-Index schwächte sich gegenüber einem Korb wichtiger Währungen um 0,6 % ab. Der japanische Yen ist heute mit einem Plus von 1,2 % gegenüber dem US-Dollar die stärkste Währung.

Die Aussichten für die Verbraucherausgaben bleiben nach Walmarts vorsichtiger Prognose ungewiss, was möglicherweise auf größere Herausforderungen im Einzelhandelssektor hindeutet. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.