Das war der Handelstag, 20.03.2025: Anhaltende Volatilität trotz Handelskrieg

Der S&P 500 (US500) ist um 0,51 % gestiegen und liegt bei einem Preis von 5718, 7, der Nasdaq 100 (US100) ist um 0,54 % auf 19894,82 gestiegen, während der Dow Jones Industrial Average (US30) um 0,65 % auf 42319 gestiegen ist, da die Märkte nach der jüngsten Korrektur Anzeichen einer Erholung zeigen.

Die Stimmung bleibt vorsichtig, da Optionskontrakte im Wert von schätzungsweise 4,5 Billionen US-Dollar am Freitag auslaufen und möglicherweise für weitere Volatilität sorgen werden.

Die Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Powell, versicherten den Anlegern, dass die Fed bei Bedarf handeln würde, um eine Rezession zu verhindern, obwohl sie die Zinsen auf der Sitzung am Mittwoch unverändert ließ.

Präsident Trump forderte nach der Entscheidung der Fed Zinssenkungen, da seine Regierung sich darauf vorbereitet, zusätzliche Zölle einzuführen, die laut Powell zu wirtschaftlicher Unsicherheit führen.

Die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen sanken um 2 Basispunkte auf 4,23 %, während der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen um 0,3 % zulegte.

Die Bank of England hielt angesichts der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten an den aktuellen Zinssätzen fest, wobei das Pfund um 0,3 % auf 1,2968 $ nachgab.

Bei den Rohstoffen stieg der WTI-Rohölpreis um 1,7 % auf 68,28 $, nachdem die USA neue Sanktionen gegen iranische Ölexporte verhängt hatten, wodurch möglicherweise bis zu 1,5 Millionen Barrel der täglichen iranischen Exporte von den Weltmärkten verschwinden könnten.

Laut dem EIA-Bericht stiegen die US-Erdgasvorräte unerwartet um 9 Milliarden Kubikfuß (prognostizierte Veränderung: Rückgang um 1 Milliarde Kubikfuß). Mitte März sind Bestandserhöhungen aufgrund der Trends der letzten fünf Jahre ungewöhnlich. Der Bericht löste einen starken Rückgang der Vertragspreise aus, die heute um etwa 4,6 % gesunken sind.

Gold gab um 0,4 % auf 3.036,08 $ pro Unze nach, nachdem es kürzlich Rekordhöhen erreicht hatte. Bitcoin fiel um 1,9 % auf 83.794,60 $ und Ethereum um 3,9 % auf 1.955,17 $.

Was die Unternehmensfront betrifft, so verliert Apples Streaming-Dienst Berichten zufolge jährlich 1 Milliarde US-Dollar, obwohl er preisgekrönte Inhalte hostet. Apple kürzte kürzlich die Ausgaben für Inhalte von über 5 Milliarden US-Dollar in den Vorjahren auf 500 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

Die Aktien von Accenture fallen um über 7 %, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das 4. Quartal 2024 vorgelegt hat. Obwohl das Unternehmen einen höheren Umsatz als die Schätzungen des Konsenses meldete, waren die Anleger über den Margenverfall besorgt.

Nvidia kündigte Pläne zur Eröffnung eines Forschungslabors für Quantencomputer in Boston an, in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern von Harvard und dem MIT, und plant gleichzeitig die Beschaffung von in den USA hergestellten Chips im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in den nächsten vier Jahren.

Was die geopolitischen Entwicklungen betrifft, so schloss der ukrainische Präsident Zelenskiy nach Gesprächen mit Trump über einen möglichen Waffenstillstand in Bezug auf Energieanlagen die Abgabe der Kontrolle über Kernkraftwerke aus.

Auf dem Kryptomarkt herrscht eine überwiegend negative Stimmung. Der Bitcoin-Kurs ist heute um mehr als 1,4 % gesunken und liegt nun unter 85.000 $. Ethereum verzeichnet eine Korrektur von über 3 % und macht damit die Gewinne von gestern fast vollständig zunichte. Quellen: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.