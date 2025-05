Das war der Handelstag, 20.05.2025: Edelmetalle setzen Kursgewinne fort | Europäische Indizes steigen, Wall Street stagniert

Die europäischen Indizes schlossen heute überwiegend im Plus ( DAX : +0,4 %, CAC 40 : +0,75 %, FTSE 100 : +0,94 %, IBEX 35 : +1,6 %, FTSE MIB : +0,9 %). Die größten Gewinne verzeichneten Versorger-, Kommunikationsdienstleistungs- und Gesundheitsaktien. Der Euro Stoxx 600 Index verzeichnete seinen vierten Tagesgewinn in Folge (+0,7 %).

Die Verbraucherstimmung in der Eurozone stieg im Mai über die Erwartungen und lag bei -15,2 (Prognose: -16,0, zuvor: -16,7).

Die US-Indizes gaben während der Sitzung am Dienstag leicht nach und bewegten sich zwischen -0,2 % und -0,3 %. Die Volatilität bei den Big-Tech-Aktien ist heute begrenzt, aber Sibanye-Stillwater legte aufgrund steigender Edelmetallpreise um 14 % zu.

Pfizer gewann 2 %, nachdem das Unternehmen einen Lizenzvertrag über 1,25 Mrd. USD für eine chinesische Krebstherapie abgeschlossen hatte. Der US-Biotech-Riese wird die Produktion des Medikaments im Inland übernehmen und die Therapie weltweit vertreiben. Die klinischen Studien in der Endphase sollen noch in diesem Jahr in China stattfinden.

Kanadische Daten zeigten für April eine höher als erwartete jährliche CPI-Inflation von 1,7 % (Prognose: 1,6 %, zuvor: 2,3 %). Im Monatsvergleich sanken die Preise um 0,1 %, gegenüber einer Prognose von -0,2 % und einem Anstieg von 0,3 % im März.

Der US-Dollar setzte seine Abwertung gegenüber den meisten G10-Währungen fort ( USDIDX : -0,25 %). Eine Ausnahme bildete der australische Dollar ( AUDUSD : -0,6 %), der nach der Zinssenkung um 25 Basispunkte in Australien und Signalen für eine weitere geldpolitische Lockerung einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder abgab.

Sichere Währungen konnten ihre Gewinne ausbauen: Japanischer Yen ( USDJPY : -0,12 %), Schweizer Franken ( USDCHF : -0,43 %), Der Euro stieg um 0,3 % auf 1,1273. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen unter 4,5 % und liegen derzeit bei 4,47 %.

Trotz fehlender Unterstützung durch das Wetter in den USA stiegen die US-Erdgas-Futures um fast 10 %, angetrieben durch Versorgungsausfälle in Norwegen, einen schwächeren US-Dollar und geschwächte Hoffnungen auf eine schnelle Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland.

Die Goldpreise stiegen um über 1,6 %, aber Platin führte den Metallmarkt an und sprang nach dem Ausbruch aus der Konsolidierung um über 5 % nach oben.

Treibende Kraft hinter dieser Entwicklung waren die starke Nachfrage und das gestiegene Interesse der chinesischen Schmuckindustrie.

Die Weizenfutures in Chicago stiegen um über 3 %, da die Befürchtungen hinsichtlich eines Rückgangs des weltweiten Angebots aufgrund von Frostschäden in Russland, Dürrebedingungen in China und niedrigeren Bewertungen der Erntequalität durch das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) zunahmen.

Bitcoin durchbrach die Marke von 106.000 USD, während die Stimmung am Kryptomarkt insgesamt optimistisch bleibt. Der US-Dollar gab leicht nach, und das EURUSD -Paar legte um rund 0,1 % zu.

Die Fed-Mitglieder Hammack und Musalem betonten, dass das Risiko einer Stagflation in den USA weiterhin besteht. Sie wiesen darauf hin, dass die Verbraucherpreise trotz der Lockerung der Zölle zwischen den USA und China wahrscheinlich steigen werden. Ihre Äußerungen deuten darauf hin, dass die Fed hinsichtlich möglicher Zinssenkungen in diesem Jahr weiterhin vorsichtig bleibt.

Die Volksbank von China hat heute die Zinssätze unverändert gelassen, was den Markterwartungen entspricht. Chinesische Indizes übertrafen die wichtigsten globalen Benchmarks, wobei CHN.cash und HK.cash zwischen 1,2 % und 1,4 % zulegten. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.