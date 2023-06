‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčDie wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Die Indizes an der Wall Street notierten beim ersten Handelstag nach dem "langen Wochenende" (in den USA war am Montag Feiertag) niedriger. Die Indizes begannen den heutigen Kassahandel schw√§cher und gaben weiter nach. Im weiteren Verlauf wurden die R√ľckg√§nge jedoch wieder aufgeholt

Der S&P 500 und der Small-Cap-Index Russell 2000 verlieren rund 0,3%, der Dow Jones wird 0,5% niedriger gehandelt und der Nasdaq gibt 0,1% nach.

Die europäischen Börsenindizes wurden heute niedriger gehandelt. Der deutsche DAX fiel um 0,5%, der französische CAC40 und der britische FTSE100 wurden um mehr als 0,2% niedriger gehandelt und der niederländische AEX brach um fast 0,8% ein. Der spanische IBEX war mit einem Plus von 0,1% heute der Outperformer.

EZB Mitglied Villeroy sagte, dass die Inflation im Euroraum bereits ihren H√∂hepunkt √ľberschritten hat und sich bis Ende 2024 dem Zielwert von 2% n√§hern k√∂nnte.

Die People's Bank of China senkte den Leitzins f√ľr 1- und 5-j√§hrige Kredite um 10 Basispunkte auf 3,55 bzw. 4,20%. W√§hrend die Senkung des einj√§hrigen LPR (loan prime rate) den Markterwartungen entsprach, wurde eine Senkung des f√ľnfj√§hrigen LPR um 15 Basispunkte auf 4,15% erwartet.

Aus dem Protokoll der Reserve Bank of Australia geht hervor, dass die j√ľngste unerwartete Zinserh√∂hung darauf zur√ľckzuf√ľhren ist, dass die Inflation l√§nger braucht, um ihr Ziel zu erreichen. Die RBA wies jedoch darauf hin, dass die Entscheidung √ľber eine Zinserh√∂hung kurz bevorstehe, was dazu f√ľhrte, dass die Markteinsch√§tzung f√ľr k√ľnftige Zinserh√∂hungen der RBA sank.

Die US-Wohnungsmarktdaten f√ľr Mai √ľberraschten positiv. Die Baugenehmigungen stiegen im Monatsvergleich um 5,2% auf 1.491.000¬†(erwartete 1.425.000), w√§hrend die Baubeginne im Monatsvergleich um 21,7% auf 1631k (erwartete 1.400.000) anstiegen.

Kryptowährungen legten heute zu, wobei Bitcoin um fast 4% auf ein neues Zwei-Wochen-Hoch stieg.

Energierohstoffe wurden heute niedriger gehandelt - √Ėl / Brent¬†f√§llt um 1%, w√§hrend die US-Erdgaspreise / Natgas um fast 5% sinken.

Edelmetalle gaben nach, nachdem der USD nach soliden Daten zum Immobilienmarkt ein Angebot erhalten hatte. Gold wird um 0,7% niedriger gehandelt, Silber gibt um 3 % nach (XTB Kunden wurden per Push-Notification heute Nachmittag informiert) und Platin fällt um 1,2%.

USD und JPY sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während AUD und NZD am meisten nachgeben.

AUDUSD erlitt heute einen schweren Schlag, da das RBA-Protokoll dovish ausfiel und die US-Wohnungsmarktdaten die Erwartungen deutlich √ľbertrafen. Die Paarung vertieft den Pullback, der nach dem gescheiterten Versuch, die Widerstandszone von 0,6885 zu √ľberwinden, eingeleitet wurde, und testet heute das 38,2%-Retracement. Quelle: xStation5

 

