Das war der Handelstag, 21.01.25: Wall Street setzt Aufwärtstrend in der ersten Sitzung unter Trump-Präsidentschaft fort 🗽

Die europäischen Indizes zeigten eine gemischte Performance, wobei die wichtigsten Märkte unter Druck standen. Der FTSE 100 konnte einen leichten Zuwachs von 0,39 % verzeichnen, während der französische CAC 40 um 0,45 % zulegte. Der deutsche DAX stieg um 0,30 %, während der italienische MIB 40 um 0,20 % und der niederländische AEX 25 um 0,19 % zurückgingen.

Der US-Aktienmarkt zeigt Stärke, wobei der Dow Jones die Gewinne anführt (+0,73 %). Der S&P 500 kletterte um 0,38 % auf 6078,2, während der breitere Nasdaq 100 um 0,19 % auf 21720,65 zulegte. Auch der Russell 2000 nahm an der Rallye teil und stieg um 0,49 % auf 2325,6. Die Märkte erwarten den Netflix-Gewinnbericht nach der Sitzung an der Wall Street

Der US-Dollar-Index (USDIDX) machte seine anfänglichen Gewinne zunichte und verlor nun fast 0,15 %, während EURUSD um 0,2 % über 1,043 stieg und versuchte, den Abwärtstrend umzukehren. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen sind heute um fast 3,5 Prozentpunkte gesunken und liegen nun bei 4,57 %, da Trump immer noch keine Entscheidung über Zölle auf den chinesischen und europäischen Märkten bekannt gegeben hat.

Die Apple -Aktie ist heute um 4 % gefallen, da das Unternehmen in China mit Gegenwind konfrontiert war und die iPhone-Verkäufe im letzten Quartal um 18,2 % zurückgingen, was zu einem weltweiten Rückgang von 5 % beitrug. Die Herausforderungen des Unternehmens sind zum Teil auf die verzögerte Einführung von KI-Funktionen auf dem chinesischen Markt zurückzuführen, da das Unternehmen nach einem lokalen Partner für die KI-Infrastruktur sucht. Die Aktie testet derzeit die kritische Unterstützung bei ihrem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.

Oracle steigt um 6 %, nachdem CBS berichtet hat, dass die USA in den KI-Privatsektor investieren werden, wobei die Bildung einer „Stargate“-Gruppe durch Oracle, Softbank und OpenAI als einer der Hauptnutznießer

Charles Schwab lieferte starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 und übertraf die Erwartungen in allen wichtigen Kennzahlen. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,01 US-Dollar gegenüber einer Prognose von 0,91 US-Dollar, wobei der Nettoumsatz 5,33 Milliarden US-Dollar erreichte. Die Handelsaktivität zeigte sich mit 6,31 Millionen durchschnittlichen täglichen Handelsgeschäften besonders stark und lag damit deutlich über den erwarteten 6,04 Millionen, was das höchste Aktivitätsniveau seit dem vierten Quartal 2022 darstellt.

Die Aktien von 3M (MMM.US) stiegen um über 4 %, nachdem sie mit einem Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar die Erwartungen für das vierte Quartal übertroffen hatten. Das Sicherheits- und Industriesegment des Unternehmens zeigte mit einer operativen Marge von 21 % besondere Stärke. Mit Blick auf die Zukunft gab 3M eine Prognose für 2025 für einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,60 bis 7,90 US-Dollar ab, wobei ein vergleichbares Umsatzwachstum von 2,5 % prognostiziert wurde.

Die Aktienkurse für Weltraumforschung stiegen nach der Ankündigung von Trumps Marsmission sprunghaft an. Redwire Corp führte die Gewinne mit einem Anstieg von 37,8 % an, gefolgt von Rocket Lab USA mit einem Anstieg von 28,3 %. Die Rallye erstreckte sich über den gesamten Sektor, wobei Planet Labs um 21,4 % und Momentus um 17,6 % zulegten. Selbst die traditionellen Luft- und Raumfahrtgiganten Boeing und Lockheed Martin verzeichneten bescheidene Gewinne von 2,2 % bzw. 2,3 %. RTX Corp. steigt nach Trumps Ankündigung „US Iron Dome“ um fast 3 %

Der Edelmetallsektor zeigte eine starke Performance, wobei Palladium mit +2,69 % die Gewinne anführte, gefolgt von Gold (+1,24 %) und Silber (+0,87 %). Die Rallye kommt trotz der früheren Dollarstärke, was auf eine zugrunde liegende Nachfrage nach sicheren Häfen und technische Käufe hindeutet.

Die Energiemärkte standen weiterhin unter Druck, wobei Erdgas den Rückgang anführte (-1,96 %), gefolgt von LSGAS (-1,62 %) und Rohölprodukten. Die Schwäche hält nach Trumps Ölvorschlägen an. In der Folge ist US Oil&Gas heute einer der schwächsten Marktsektoren

US-Weizen-Futures stiegen heute um über 3 % und erreichten ein Niveau, das seit Dezember 2024 nicht mehr erreicht wurde. Die Erholung kommt, nachdem Trump einen weniger aggressiven Ansatz bei den Zöllen signalisiert und die Umsetzung der Handelspolitik mit China verzögert hat. Der schwächelnde US-Dollar sorgte für zusätzliche Unterstützung bei Agrarrohstoffen, obwohl die CoT-Daten zeigen, dass die Spekulanten erhebliche Short-Positionen von fast 95.000 Kontrakten halten, was ein potenzielles Short-Squeeze-Szenario darstellt.

Die Märkte für Kryptowährungen zeigten eine breite Stärke, wobei Dogecoin mit einem Plus von 6,60 % die wichtigsten Kryptowährungen anführte. AAVE und APECOIN folgten mit Gewinnen von 5,10 % bzw. 4,67 %, während Bitcoin um 3,57 % auf 107.000 US-Dollar zulegte. Ethereum legte um 0,8 % auf 3335 US-Dollar zu. Die Widerstandsfähigkeit des Sektors zeigt sich trotz eines Einbruchs nach der Amtseinführung von Trump. Apple ist heute einer der schwächsten US-Aktien, während die Stimmung insgesamt positiv ist.

