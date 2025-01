Die US-Indizes schlossen die heutige Sitzung mit einer moderat positiven Stimmung ab. Die Gewinne wurden hauptsächlich von Technologieunternehmen, insbesondere aus dem Halbleitersektor, getragen. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich weiterhin auf die gestrigen Entscheidungen der neuen Regierung von Donald Trump, einschließlich der Ankündigung des Stargate-Projekts.

Der S&P 500 verzeichnete einen „bescheidenen“ Anstieg von 0,60 % auf 6130 und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Der technologielastige Nasdaq 100 -Index stieg um 1,10 % auf 21400 Punkte. Der Russell 2000 -Index hingegen hatte zu kämpfen und verlor 0,50 %, um bei 2320 Punkten zu schließen.

Procter & Gamble (PG.US) übertraf die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal, was auf die steigende Nachfrage nach Haushaltsprodukten zurückzuführen ist. Die Aktien des Konsumgüterriesen stiegen heute um fast 2,5 %.

Das Pharma- und Medizinunternehmen Johnson & Johnson (JNJ.US) meldete für das vierte Quartal 2024 bessere Ergebnisse als erwartet, obwohl die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgingen.

Der Euro Stoxx 50 Index erreichte Rekordhöhen, angeführt von Luxus- und europäischen Technologieunternehmen, die von Trumps KI-Investitionsplänen profitierten.

Der japanische Yen schwächte sich gegenüber den meisten G7-Währungen ab. Das Währungspaar USDJPY kletterte über 156,500 Yen und verzeichnete einen Tagesgewinn von fast 0,7 %. Unterdessen legte der polnische Zloty in Europa zu und erreichte gegenüber dem Euro den höchsten Stand seit fünf Jahren.

Gold legte heute um fast 0,5 % zu und durchbrach die wichtigsten Widerstandsmarken, die durch lokale Höchststände nahe 2720 $ pro Unze gekennzeichnet waren. Damit setzte sich der technische Aufwärtstrend des Metalls fort.

Auf dem Energiemarkt fiel WTI -Rohöl um etwa 0,50 % auf 75,50 $ pro Barrel. Im Gegensatz dazu stach NATGAS mit einem Anstieg von 4,40 % positiv hervor. ERCOT, der Netzbetreiber in Texas, gab heute bekannt, dass die Häfen in Texas nach dem Schneesturm Enzo ihren Betrieb wieder aufgenommen haben.

Auf dem Kryptowährungsmarkt war die Stimmung leicht rückläufig, obwohl der Bitcoin-Kurs über 100.000 US-Dollar lag. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren Bitcoin und Ethereum um 1,60 % gefallen und wurden bei 104.500 US-Dollar bzw. 3270 US-Dollar gehandelt. Die Gesamtmarktkapitalisierung für Altcoins stieg jedoch um 0,30 % auf 1,07 Billionen US-Dollar.

Grundsätzlich sind im Kryptowährungssektor bedeutende Entwicklungen im Gange. Mark T. Uyeda, der neue amtierende SEC-Vorsitzende, kündigte die Bildung einer Task Force für Kryptowährungen an. Die Task Force hat sich zum Ziel gesetzt, unter der Leitung von SEC-Kommissarin Hester Peirce klare und umfassende regulatorische Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte zu schaffen. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.