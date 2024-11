Die meisten Indizes in Europa verzeichneten heute einen Kursanstieg, trotz eines Rückgangs der chinesischen Benchmarks (die durch schwächere Ergebnisse chinesischer Giganten wie Baidu und PDD Holdings belastet wurden, die heute den größten Umsatzrückgang seit fast zwei Jahren meldeten), unterstützt durch die Stimmung am US-Aktienmarkt.

Die letzte Sitzung an der Wall Street in dieser Woche verläuft für den US-Markt sehr positiv. Der S&P 500 legt um 0,4 % zu, während der Nasdaq 100 um 0,35 % zulegt, trotz eines Rückgangs von mehr als 3 % bei Nvidia, wo wir Gewinnmitnahmen beobachten.

Die Gewinne sind zum Teil auf gute Daten aus den USA zurückzuführen. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe steigt auf 48,8, während der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen sogar um 57 Punkte steigt, was zeigt, dass es dem Dienstleistungssektor in den USA sehr gut geht. Die letzten Daten zur Verbraucherstimmung in Michigan deuteten auf eine leichte Abkühlung gegenüber früheren Werten hin.

Die Erwartungen für Zinssenkungen in der Eurozone steigen sehr stark. Heute wird bereits eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 Basispunkte eingepreist. Dies ist auf schwache Daten zurückzuführen

Das BIP Deutschlands wächst im dritten Quartal um 0,1 % im Jahresvergleich und um 0,1 % im Vergleich zum Vorquartal und liegt damit unter den Erwartungen. Der Einkaufsmanagerindex der französischen Industrie fällt auf 43,2, während ein Wert von 44,5 erwartet wurde. Der Dienstleistungsindex fällt von 49,2 auf 45,7

In Deutschland steigt der industrielle Einkaufsmanagerindex geringfügig auf 43,2, während der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen von 51,6 auf 49,2 fällt. EURUSD fällt als Reaktion auf schwache Daten aus Europa fast auf 1,03, erholt sich dann aber wieder auf 1,042

Gold steigt heute über 2.700 $ und legt in dieser Woche um etwa 6 % zu, nachdem es nach Trumps Sieg den größten Teil seiner Verluste wieder wettgemacht hat. Bitcoin setzt seinen Anstieg fort und nähert sich heute mit nur 500 $ dem Wert von 100.000. Bitcoin profitiert von der gestiegenen Liquidität und den Erwartungen, dass es bereits Anfang nächsten Jahres zu einem Wechsel an der Spitze der SEC kommen wird

Die US-Gaspreise sind heute um mehr als 6 % gesunken, ohne Rollover, aufgrund einer Erholung der Produktion und der Veröffentlichung von Prognosen, die auf ein besseres Wetter nach dem 1. Dezember hindeuten

Rohöl erholt sich weiterhin moderat inmitten globaler geopolitischer Spannungen und Spekulationen, dass die OPEC+ voraussichtlich Anfang Dezember beschließen wird, die Produktionssteigerung erneut zu verschieben. WTI-Rohöl kehrt über 71 $ pro Barrel zurück

Nächste Woche werden wir etwas über die PCE-Inflation und das FOMC-Protokoll erfahren. Powell hat kürzlich angedeutet, dass er mit der Wirtschaft zufrieden ist, und die Fed könnte bei den Zinssenkungen vorsichtiger sein. Wenn die Inflation höher ausfällt, könnte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember unter 50 % fallen

Copart-Aktien gewinnen 9 % und erreichen neue Höchststände; das Unternehmen meldete einen Gewinnanstieg von 12,4 % im Jahresvergleich (mehr als 14 % Wachstum im Dienstleistungssegment) und einen Anstieg des Nettogewinns um fast 9 % im Jahresvergleich. Investoren erwarten, dass niedrigere Fed-Zinsen die Nachfrage auf dem Automobilmarkt ankurbeln und die Dynamik des Unternehmens im 4. Quartal 2024 und im gesamten Jahr 2025 unterstützen werden.

