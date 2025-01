Das war der Handelstag, 23.01.25: Big Tech lastet auf der Wall Street, Ölpreise fallen nach Trumps Rede in Davos, Dollar schwächelt

Nach einem durchwachsenen Start tendierten die Wall-Street-Indizes überwiegend im Plus ( S&P500 : +0,2 %, DJIA : +0,75 %, Russell 2000 : +0,25 %). Die Ausnahme war der Nasdaq 100 (-0,2 %), der vor allem durch Big Tech ( Nvidia : -1,05 %, Tesla : -1,05 %, Intel : -2 %, Apple : -0,13 %, Amazon : -0,7 %) nach unten gezogen wurde.

Die europäischen Indizes schlossen die Sitzung im Plus ( DAX : +0,74 %, CAC40 : +0,7 %, FTSE 100 : +0,23 %, FTSE MIB : +0,72 %, SMI : +0,47 %).

Electronic Arts (EA.US) ist nach enttäuschenden vorläufigen Ergebnissen für das dritte Quartal 2024/25 und den gesenkten Gesamtjahresprognosen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024/25 um fast 17 % gefallen. Die schwächere Leistung wurde auf die deutlich kühlere Aufnahme der jährlich veröffentlichten Sportspiele (insbesondere EA Sports FC 2025) und das geringere Interesse der Spieler am neuesten Dragon-Age-Titel zurückgeführt.

Die enttäuschenden Ergebnisse des vierten Quartals 2024 ließen die Aktien von Puma um 22 % fallen, was die schlechteste Sitzung in der Unternehmensgeschichte und die niedrigste Bewertung seit 2018 darstellt.

Der US-Dollar (USD) verliert gegenüber allen G10-Währungen an Boden. Der Euro gewinnt 0,15 % an Wert, was durch das Fehlen spezifischer Zollrichtlinien der Trump-Regierung gegenüber der EU begünstigt wird. Das britische Pfund (GBP) wertet um 0,33 % auf, der stärkste Anstieg seit drei Tagen. Der japanische Yen (JPY) steigt um 0,35 % vor der Zinsentscheidung der Bank of Japan (der Markt geht mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 % von einer Erhöhung um 25 Basispunkte aus).

Die Zahl der Arbeitslosenanträge in den USA stieg um 233.000 und übertraf damit die Prognosen von 220.000. Dies ist der dritte Bericht in Folge, der einen Anstieg der neuen Anträge von Woche zu Woche zeigt.

Auf dem Markt für Energierohstoffe sind Rückgänge zu beobachten: Rohöl der Sorten Brent und WTI sind um 0,84 % bzw. 1,06 % gesunken, nachdem Trump erklärt hatte, dass er die OPEC unter Druck setzen werde, die Ölpreise zu senken.

Der Rückgang der Ölkontrakte wurde durch den Bericht des Energieministeriums über die wöchentlichen Veränderungen der Rohöllagerbestände nicht unterstützt, der einen stärker als erwarteten Rückgang aufwies. Die Veränderung belief sich auf -1,02 Millionen Barrel gegenüber den prognostizierten -0,4 Millionen Barrel.

Erdgaskontrakte ( NATGAS ) sind um 1 % gesunken, nachdem für die nächste Woche höhere Temperaturen vorhergesagt wurden. Darüber hinaus geht aus einem EIA-Bericht hervor, dass die US-Gasvorräte langsamer als erwartet sinken, was den Preisdruck weiter erhöht. Dem Bericht zufolge lagen die Bestandsveränderungen bei -233 Milliarden Kubikfuß gegenüber den prognostizierten -244 Milliarden Kubikfuß.

Bitcoin erholt sich größtenteils von den gestrigen Verlusten (+1,26 %), während Solana (-3,5 %), Ethereum (-0,4 %), Ripple (-1,95 %) und der zuletzt volatile Dogecoin (-2,15 %) an Boden verlieren.

Auch bei Edelmetallen ist eine schwächere Stimmung zu beobachten. Abgesehen von Palladium (+0,5 %) sind bei Silber (-1,1 %) und Platin (-0,57 %) Rückgänge zu beobachten. Gold hat seine heutigen Verluste fast vollständig wieder wettgemacht und wird derzeit unverändert gehandelt. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.