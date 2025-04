Das war der Handelstag, 23.04.2025 : Mag7-Aktien erholen sich; Gold und Öl in einer schwierigen Lage

Der S&P 500 liegt knapp 2 % im Plus, während der Nasdaq 100 knapp 3 % zulegt, etwas mehr als zwei Stunden vor Börsenschluss an der Wall Street. Der DAX steigt heute um etwas mehr als 2 % und erreicht damit den höchsten Stand seit dem 3. April.

Die Vereinigten Staaten versuchen, ihren Handelskrieg zu deeskalieren, indem sie eine Senkung der Zölle gegenüber China vorschlagen. Das Wall Street Journal berichtete, dass Güter, die für die Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung sind, mit Zöllen von 100 % belegt werden sollen, während Güter, die keine Gefahr für die Sicherheit der USA darstellen, mit Zöllen von 35 % belegt werden könnten.

Finanzminister Scott Bessent äußerte sich nicht zu konkreten Sätzen, betonte jedoch, dass es sich nicht um eine einseitige Senkung handeln würde, sondern dass diese das Ergebnis von Verhandlungen mit China sein müsse.

Die Nachricht hat die frühere Euphorie an der Wall Street gedämpft. Zu einem Zeitpunkt lag der Nasdaq 100 um 4 % im Plus, während der S&P 500 um über 3 % zulegte.

Donald Trump hat die Sorgen um den US-Dollar und den Aktienmarkt gedämpft und in jüngsten Äußerungen angedeutet, dass er Jerome Powell als Chef der Fed nicht entlassen will. Die früheren Äußerungen hatten Panik ausgelöst, da sie die Unabhängigkeit der US-Notenbank untergraben hatten.

Der Dollar legt angesichts des geringeren Risikos zu. Der EURUSD fällt unter 1,1350, nachdem zuvor die Marke von 1,1500 getestet worden war.

Gestern testete Gold die Marke von 3500, während der Goldpreis heute fällt und bei rund 3300 USD pro Unze liegt.

Einige OPEC+-Mitglieder möchten das stärkere Produktionswachstum im Juni fortsetzen. Die OPEC+ erhöht die Produktion im April um 138.000 Barrel pro Tag, während sie im Mai um 411.000 Barrel pro Tag steigen soll.

Die Ölreserven in den USA steigen um 0,24 Millionen Barrel, wobei ein Rückgang erwartet wird. Auf der anderen Seite sinken die Benzin- und Destillatreserven deutlich.

Allerdings verliert Öl im Tagesverlauf, nachdem es zuvor fast 3-Wochen-Hochs erreicht hatte. WTI-Öl testete heute 65 USD pro Barrel, während es derzeit bei rund 62 USD pro Barrel liegt. Öl verliert derzeit rund 2,2 %.

Die Einzelhandelsumsätze in Polen stiegen im März um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr, während 1,5 % erwartet worden waren. Nach den gestrigen Lohndaten und den heutigen Einzelhandelsumsätzen wachsen die Erwartungen für Zinssenkungen im Mai. Derzeit preist der Markt eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um sogar 75 Basispunkte im Mai ein, obwohl die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses zuvor eine mögliche Senkung um 50 Basispunkte angedeutet hatten.

Der PMI-Index für die Industrie in Deutschland lag bei 48 Punkten, wobei ein Rückgang von 48,3 Punkten auf 47,6 Punkte erwartet worden war. Der PMI-Index für den Dienstleistungssektor fällt auf 48,8 Punkte, bei Erwartungen von 50,2 Punkten und einem vorherigen Stand von 50,9 Punkten.

Ein ähnlicher Trend war in Frankreich und der gesamten Eurozone zu beobachten. Laut Christine Lagarde ist der Rückgang des PMI das Ergebnis der Unsicherheit über die Zölle. Ihrer Meinung nach werden die Zölle eher disinflationär als inflationär wirken.

Der US-PMI für das verarbeitende Gewerbe steigt unerwartet auf 50,7 Punkte, bei Erwartungen eines Rückgangs auf 49 Punkte und einem vorherigen Stand von 50,2 Punkten. Der Dienstleistungsindex fällt jedoch deutlich auf 51,4, bei Erwartungen von 52,6 und einem vorherigen Stand von 54,4.

Die britische Finanzministerin Rachel Reeves kündigte an, dass Großbritannien die Lebensmittelqualitätsstandards nicht lockern werde, um ein Handelsabkommen mit den USA im Zusammenhang mit den Zöllen zu sichern.

Kryptowährungen legen zu, obwohl die Gewinne aus dem ersten Teil des Tages bislang begrenzt sind. Bitcoin wird nahe 93.500 USD gehandelt, während Ethereum um 2,2 % zulegt und über 1.790 USD steigt.

Tesla : Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 9 % auf 19,3 Mrd. USD, der Nettogewinn ging um mehr als 70 % zurück und die Auslieferungen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück (336.681 Einheiten). Tesla legte heute jedoch um fast 8 % zu, da die Verkäufe besser ausfielen als in den schlimmsten Prognosen erwartet. Musk kündigte außerdem an, sich stärker auf das Geschäft als auf die Politik zu konzentrieren.

Boeing : Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 18 % auf 19,5 Mrd. USD, der Nettoverlust verringerte sich auf 31 Mio. USD, und das Segment Verkehrsflugzeuge verbesserte sich aufgrund höherer Auslieferungen, obwohl das Unternehmen weiterhin einen negativen Cashflow erzielt. Das Unternehmen verzeichnete den ersten Umsatzanstieg seit 2023.

Philip Morris: Ergebnisse übertrafen die Erwartungen – EPS 1,69 USD (+5,6 % gegenüber Konsens), Umsatz 9,3 Mrd. USD; starkes Wachstum bei rauchfreien Produkten und positive Marktreaktion. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.