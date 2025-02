Apple (AAPL) kündigte Pläne an, in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, darunter eine neue Produktionsfabrik, die Verdoppelung seines Advanced Manufacturing Fund auf 10 Milliarden US-Dollar und die Einstellung von 20.000 Mitarbeitern, hauptsächlich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Siliziumtechnik und KI-Entwicklung.

Apple (AAPL) kündigte Pläne an, in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, darunter eine neue Produktionsfabrik, die Verdoppelung seines Advanced Manufacturing Fund auf 10 Milliarden US-Dollar und die Einstellung von 20.000 Mitarbeitern, hauptsächlich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Siliziumtechnik und KI-Entwicklung.

Apple (AAPL) kündigte Pläne an, in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, darunter eine neue Produktionsfabrik, die Verdoppelung seines Advanced Manufacturing Fund auf 10 Milliarden US-Dollar und die Einstellung von 20.000 Mitarbeitern, hauptsächlich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Siliziumtechnik und KI-Entwicklung.

Apple (AAPL) kündigte Pläne an, in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, darunter eine neue Produktionsfabrik, die Verdoppelung seines Advanced Manufacturing Fund auf 10 Milliarden US-Dollar und die Einstellung von 20.000 Mitarbeitern, hauptsächlich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Siliziumtechnik und KI-Entwicklung.

Apple (AAPL) kündigte Pläne an, in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, darunter eine neue Produktionsfabrik, die Verdoppelung seines Advanced Manufacturing Fund auf 10 Milliarden US-Dollar und die Einstellung von 20.000 Mitarbeitern, hauptsächlich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Siliziumtechnik und KI-Entwicklung.

Apple (AAPL) kündigte Pläne an, in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, darunter eine neue Produktionsfabrik, die Verdoppelung seines Advanced Manufacturing Fund auf 10 Milliarden US-Dollar und die Einstellung von 20.000 Mitarbeitern, hauptsächlich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Siliziumtechnik und KI-Entwicklung.

Apple (AAPL) kündigte Pläne an, in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, darunter eine neue Produktionsfabrik, die Verdoppelung seines Advanced Manufacturing Fund auf 10 Milliarden US-Dollar und die Einstellung von 20.000 Mitarbeitern, hauptsächlich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Siliziumtechnik und KI-Entwicklung.