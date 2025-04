Das war der Handelstag, 24.04.2025: Globale Märkte navigieren durch Zollunsicherheit und Signale der Zentralbanken

Die Märkte erholen sich aufgrund der Aussichten auf eine Zinssenkung durch die Fed inmitten von Zollsorgen: Der S&P 500 steigt um 1,5 %, der Nasdaq 100 um 2,1 % und der Dow Jones 30 um 0,99 % und verzeichnet damit den dritten Tag in Folge Gewinne.

Fed-Vertreter signalisieren mögliche Zinssenkungen: Die Präsidentin der Fed von Cleveland, Beth Hammack, deutet eine mögliche Zinssenkung im Juni an, und Gouverneur Christopher Waller unterstützt Zinssenkungen, sollten die Zölle den Arbeitsmarkt beeinträchtigen, was im Gegensatz zu Powells vorsichtigerer Haltung steht.

Bailey von der Bank of England ist besorgt über die Auswirkungen des Handels, sieht jedoch keine Rezession in Großbritannien und räumt den „Wachstumsschock“ durch die Zölle ein, während er gleichzeitig feststellt, dass die britische Wirtschaft mit „recht ermutigenden“ BIP-Daten weiterhin widerstandsfähig ist.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen im März um 9,2 % gegenüber den prognostizierten 2,1 %, wurden jedoch weitgehend durch einen einzigen Flugzeugauftrag getrieben, während die Kernaufträge kein Wachstum verzeichneten (0,0 % gegenüber den erwarteten 0,3 %).

Trump nimmt Kritik an Powell zurück , nachdem es zu Unruhe an den Märkten gekommen war, und erklärt, er habe „keine Absicht“, den Fed-Chef zu entlassen, obwohl er zuvor dessen Entlassung gefordert hatte, nachdem Powell sich geweigert hatte, die Zinsen zu senken.

Konsumgüteraktien stehen unter Druck, da die Märkte laut UBS-Analysten „eine durch Zölle ausgelöste Rezession rasch einpreisen“ und diese Sektoren aufgrund sinkender Gewinnerwartungen gegenüber dem Gesamtmarkt um 20 % nachgeben.

Die Wahlen in Kanada werden enger, da der Vorsprung der Liberalen vor den Konservativen von 5,6 Punkten auf 3,6 Punkte schrumpft, da sich der Fokus der Wähler von Trumps Drohungen auf die Lebenshaltungskosten verlagert.

CME Group führt XRP-Futures am 19. Mai ein (vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung) und erweitert damit das Angebot an Kryptowährungsderivaten über Bitcoin und Ethereum hinaus, um die Nachfrage nach „regulierten Derivaten“ zu befriedigen.

Treasury-Renditen und Dollar geben nach, da Händler auf eine frühere Lockerung der Fed setzen. Die 10-jährigen Renditen fallen um fünf Basispunkte auf 4,33 % und der Bloomberg Dollar Spot Index um 0,2 %.

Gold setzt Rekordlauf fort und steigt um 1 % auf 3.322,73 USD pro Unze, da Anleger angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit nach sicheren Häfen suchen.

Die US-Erdgasvorräte stiegen in dieser Woche um 88 Mrd. Kubikfuß und übertrafen damit den prognostizierten Anstieg von 65 Mrd. Kubikfuß. Der Bericht verstärkte den Abwärtstrend bei den Erdgas-Futures, die heute um fast 3 % gefallen sind.

Die Kryptowährungspreise entwickeln sich uneinheitlich: Bitcoin gibt leicht um 0,4 % auf 93.265 USD nach, Ether fällt um 1,4 % auf 1.771 USD, während XRP mit einem Anstieg von 5,3 % seit Jahresbeginn relative Stärke zeigt.

Die Unternehmensgewinne fallen gemischt aus: Texas Instruments springt dank optimistischer Prognosen nach oben, während American Airlines seine Gesamtjahresprognose zurückzieht und die Konsumgüterriesen PepsiCo und P&G ihre Prognosen angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit senken. Quellen: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.