Das war der Handelstag, 25.02.25: Absturz bei Technologieaktien, Gold und Öl

Die europäische Sitzung verlief trotz eines schwachen Auftakts an der Wall Street überwiegend positiv. Der britische FTSE schloss die Sitzung leicht höher, der deutsche DAX unverändert und der französische CAC40 fiel um fast 0,5 %.

Die Stimmung am US-Aktienmarkt ist schwach, der S&P 500 blieb unter 6.000 Punkten. Die Futures versuchen sich jedoch am Abend zu erholen, wobei der Volatilitätsindex VIX um mehr als 5 % von seinen Tageshöchstständen fiel. Der Nasdaq 100 ist mit einem Verlust von 1,4 % der schwächste Performer.

Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen sind um fast 9 Basispunkte gesunken, wobei der US-Dollar verliert; der USDIDX ist um fast 0,4 % gesunken und der EURUSD ist um 0,4 % gestiegen.

Wie die Financial Times berichtet, hat sich Kiew mit Washington auf die detaillierten Bedingungen eines Rohstoffabkommens geeinigt, von dem ukrainische Beamte hoffen, dass es die Beziehungen zur Trump-Regierung verbessern und den Weg für ein langfristiges Engagement der USA in der nationalen Sicherheit der Ukraine ebnen wird.

US-Verbrauchervertrauen der Verbraucherschutzbehörde für Februar: 98,3 gegenüber 102,5 Prognosen und 104,1. Die jährlichen Inflationserwartungen der Verbraucherschutzbehörde stiegen im Februar von 5,2 % auf 6 %, wahrscheinlich aufgrund der erwarteten Auswirkungen der Zölle auf die US-Wirtschaft und der höheren Preise für Grundgüter. Der monatliche Rückgang der Verbraucherschutzstimmung im Februar war der größte seit November 2021.

Der kanadische Dollar und der neuseeländische Dollar sind derzeit die schwächsten auf dem breiten Devisenmarkt. Der Schweizer Franken und der japanische Yen entwickeln sich dagegen besser.

Gold ist heute um mehr als 1,5 % gefallen, was größtenteils auf Gewinnmitnahmen nach den starken Kursgewinnen der letzten Wochen zurückzuführen ist. Gleichzeitig gewinnen US-Anleihen an Wert, was zeigt, dass der Markt nicht mehr über zu viel Druck besorgt ist, die restriktive Politik der Fed aufrechtzuerhalten. Höhere Inflationserwartungen wurden durch einen Rückgang der Verbraucherstimmung und Unsicherheit über den Zustand der US-Wirtschaft ausgeglichen.

WTI -Rohöl schneidet ebenfalls sehr schlecht ab und verliert derzeit fast 2,9 %. Einer der Hauptfaktoren, die den Ausverkauf antreiben, ist die Sorge um das Wachstum der weltweiten Ölproduktion, während die Unsicherheit über den Zustand der globalen US-Wirtschaft zunimmt. Der Irak gab am Samstag außerdem bekannt, dass das Land sich darauf vorbereitet, die Dauer der Sanktionen gegen Ölexporte zu beenden, was die weltweite Produktion um 185.000 Barrel pro Tag steigern könnte.

Bitcoin verliert weitere 5,75 % auf 87.000 $ und setzt damit die Rückgänge vom Ende des gestrigen Tages fort. Die Rückgänge erfolgen ohne einen klaren Katalysator und sind wahrscheinlich das Ergebnis mehrerer Faktoren, darunter das Durchbrechen des wichtigen Unterstützungsniveaus „on-chain", d. h. des durchschnittlichen Kaufs von BTC durch kurzfristige Adressen, der bei etwa 92.500 $ liegt.

