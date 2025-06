Das war der Handelstag, 25.06.2025: Nvidia testet mit einer Marktkapitalisierung von 3,74 Billionen Dollar ein Allzeithoch

Die Wall-Street-Indizes testen historische Höchststände, unterstützt durch die Deeskalation des Konflikts im Nahen Osten, obwohl die Märkte offenbar auf einen neuen bullischen Katalysator für einen deutlichen Ausbruch warten.

Die Gewinne werden hauptsächlich von Big-Tech-Aktien getragen, die im Gegensatz zu kleineren Unternehmen weiterhin fest im Plus liegen.

Nvidia steigt um 3,72 % auf 153,40 USD und erreicht eine Marktkapitalisierung von 3,74 Billionen USD. Ein Schlusskurs auf diesem Niveau würde ein neues Allzeithoch auf dem Tageschart bedeuten.

Die BP -Aktie liegt derzeit um 1,20 % im Plus (nach einem Höchststand von 9,30 %) an den US-Börsen, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass Shell in ersten Gesprächen über die Übernahme seines Londoner Konkurrenten steht. Sollte der Deal zustande kommen, wäre dies eine der größten Transaktionen in der europäischen Geschichte und würde einen Ölriesen schaffen, der mit ExxonMobil und Chevron konkurrieren könnte.

Am zweiten Tag seiner Anhörung bekräftigte Fed-Chef Jerome Powell einen vorsichtigen, datenabhängigen Ansatz für die Geldpolitik und erklärte, die Fed warte weitere Entwicklungen bei der Kerninflation ab.

Der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 25 % für eine Zinssenkung bei der Sitzung am 30. Juli ein. Powell betonte, dass die Höhe der Staatsverschuldung keinen Einfluss auf geldpolitische Entscheidungen habe.

Die Fragen des Senats konzentrierten sich stark auf Zinssenkungen, wobei mehrere Teilnehmer darauf hinwiesen, dass Powell der Einzige sei, der die hohen Zinsausgaben der Regierung für die Staatsverschuldung senken könne – Powell blieb jedoch bei seiner Haltung.

Trump kündigte an, dass die USA zu Gesprächen mit dem Iran zusammenkommen werden, wobei bereits nächste Woche eine Einigung erzielt werden könnte, betonte jedoch, dass dies nicht notwendig sei. Er sagte auch, dass es derzeit keine Anzeichen dafür gebe, dass der Iran seine nukleare Infrastruktur wieder aufbaue.

Die Zahl der Neubauten in den USA lag im Mai bei 623.000 und damit unter den Erwartungen von 694.000 und unter dem Vormonatswert von 743.000. Dies unterstreicht die anhaltende Schwäche des Immobilienmarktes, wo das Angebot steigt, aber neue Käufer fehlen.

Auf dem NATO-Gipfel bekräftigte Trump das Bekenntnis der USA zum Bündnis, das seiner Aussage nach unter seiner Regierung noch stärker werden werde.

Europäische Verteidigungsaktien wie Rheinmetall , BAE Systems , Thales und Safran stiegen nach Äußerungen, dass deutlich höhere Verteidigungsausgaben „unvermeidlich” seien.

Der WTI-Rohölpreis erholte sich um 0,90 % auf 65,60 USD pro Barrel.

