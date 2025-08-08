KEY TAKEAWAYS

Wesentlich wird heute im Handel sein, dass es der Index es schafft, sich per Stundenschluss über der SMA20 zu halten. Gelingt dies, so wäre es weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht. Je dynamischer die Aufwärtsbewegung abgebildet werden kann, desto belastbarer kann die Bewegung interpretiert werden.

►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX aktuell – Stand vom 08.08.2025

Der DAX startete gestern Morgen bei 24.042 Punkten in den vorbörslichen Handel. Direkt zum Xetra-Handelsstart markierte der Index das Tagestief, bevor er mit starkem Momentum bis in den Bereich von 24.400 Punkten stieg. Dieses Niveau konnte zunächst gehalten werden, bevor am Nachmittag eine Korrektur einsetzte, die den DAX zurück auf rund 24.200 Punkte führte. Trotz der Schwäche am Nachmittag schloss der DAX im Xetra-Handel mit einem Plus – dem vierten Tagesgewinn in dieser Woche – bei 24.198 Punkten.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Von den 40 DAX-Werten schlossen am 07.08.2025 insgesamt 32 Aktien im Plus. An der Spitze: Heidelberg Materials (+6,02 %), BASF (+4,73 %) und Commerzbank (+4,64 %). Die größten Verlierer waren Rheinmetall (-6,59 %), Deutsche Telekom (-4,66 %) und Siemens Energy (-2,13 %).

Chartanalyse DAX – 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aktuell notiert der DAX nahe der SMA20 (24.230 Punkte) und über der SMA50 (24.070 Punkte). Gestern konnte der Index mehrfach von diesen Durchschnittslinien nach oben abprallen. Hält der DAX per Stundenschluss über der SMA20, wäre ein Angriff auf das Allzeithoch denkbar. Darüber liegen die nächsten Ziele bei 24.785/815 sowie 25.025/30 Punkten.

Fällt der DAX unter die SMA20, könnte die SMA50 als Unterstützung dienen. Ein Bruch darunter würde die SMA200 (24.002 Punkte) ins Spiel bringen, die für die Bullen verteidigt werden sollte, um das bullische Chartbild nicht zu gefährden.

Einschätzung: kurzfristig bullisch / neutral

Chartanalyse DAX – 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat der DAX nach einer vorangegangenen Schwäche wieder Stärke gezeigt und sich über die SMA200 (24.064 Punkte) geschoben. Solange der Index oberhalb von SMA20, SMA50 und SMA200 bleibt, ist das Chartbild bullisch zu werten. Erst ein Bruch dieser Unterstützungen würde die Lage eintrüben.

Einschätzung: kurzfristig bullisch

DAX Prognose für den 08.08.2025

Der DAX notiert heute Morgen vorbörslich bei 24.177 Punkten, was 135 Punkte über dem gestrigen Startkurs, aber 21 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss liegt.

Long-Szenario:

Bleibt der DAX über 24.177 Punkten, könnten folgende Ziele angelaufen werden:

24.193/95 – 24.239/41 – 24.314/16 – 24.369/71 – 24.404/06 – 24.440/42 Punkte. Über 24.440/42 Punkten wären 24.525/27, 24.579/81 und 24.629/31 Punkte erreichbar.

Short-Szenario:

Fällt der DAX unter 24.177 Punkte, droht ein Rückgang zu 24.149/47 – 24.095/93 – 24.038/36 – 23.999/97 Punkten. Unter 23.999 Punkten könnten 23.945/43 bis 23.754/52 Punkte folgen.

DAX Widerstände und Unterstützungen

Widerstände: 24.230/59/95 – 24.339 – 24.431 – 24.504 – 24.611/76

Unterstützungen: 24.129 – 24.077/64/33 – 23.969/35 – 23.894/20 – 23.747/04 – 23.675/02 – 23.577/17

Erwartete Tagesrange und Marktstimmung

Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute eine Tagesrange von 24.371 / 24.511 bis 24.111 / 24.036 Punkten mit einer leicht aufwärtsgerichteten Tendenz.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Der Greed & Fear Index liegt aktuell bei 55 (neutral). Vor einer Woche lag er bei 59 (Greed), vor einem Monat bei 75 (Extreme Greed) und vor einem Jahr bei 16 (Extreme Fear).

💡 Fazit:

Der DAX befindet sich in einer spannenden Marktphase. Unsere DAX Prognose für den 08.08.2025 bleibt kurzfristig bullisch, solange die zentralen Unterstützungen halten. Trader sollten heute besonders auf die Marke von 24.177 Punkten achten.

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*