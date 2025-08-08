KEY TAKEAWAYS
Wesentlich wird heute im Handel sein, dass es der Index es schafft, sich per Stundenschluss über der SMA20 zu halten. Gelingt dies, so wäre es weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht. Je dynamischer die Aufwärtsbewegung abgebildet werden kann, desto belastbarer kann die Bewegung interpretiert werden.
►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
DAX aktuell – Stand vom 08.08.2025
Der DAX startete gestern Morgen bei 24.042 Punkten in den vorbörslichen Handel. Direkt zum Xetra-Handelsstart markierte der Index das Tagestief, bevor er mit starkem Momentum bis in den Bereich von 24.400 Punkten stieg. Dieses Niveau konnte zunächst gehalten werden, bevor am Nachmittag eine Korrektur einsetzte, die den DAX zurück auf rund 24.200 Punkte führte. Trotz der Schwäche am Nachmittag schloss der DAX im Xetra-Handel mit einem Plus – dem vierten Tagesgewinn in dieser Woche – bei 24.198 Punkten.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Von den 40 DAX-Werten schlossen am 07.08.2025 insgesamt 32 Aktien im Plus. An der Spitze: Heidelberg Materials (+6,02 %), BASF (+4,73 %) und Commerzbank (+4,64 %). Die größten Verlierer waren Rheinmetall (-6,59 %), Deutsche Telekom (-4,66 %) und Siemens Energy (-2,13 %).
Chartanalyse DAX – 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aktuell notiert der DAX nahe der SMA20 (24.230 Punkte) und über der SMA50 (24.070 Punkte). Gestern konnte der Index mehrfach von diesen Durchschnittslinien nach oben abprallen. Hält der DAX per Stundenschluss über der SMA20, wäre ein Angriff auf das Allzeithoch denkbar. Darüber liegen die nächsten Ziele bei 24.785/815 sowie 25.025/30 Punkten.
Fällt der DAX unter die SMA20, könnte die SMA50 als Unterstützung dienen. Ein Bruch darunter würde die SMA200 (24.002 Punkte) ins Spiel bringen, die für die Bullen verteidigt werden sollte, um das bullische Chartbild nicht zu gefährden.
Einschätzung: kurzfristig bullisch / neutral
Chartanalyse DAX – 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hat der DAX nach einer vorangegangenen Schwäche wieder Stärke gezeigt und sich über die SMA200 (24.064 Punkte) geschoben. Solange der Index oberhalb von SMA20, SMA50 und SMA200 bleibt, ist das Chartbild bullisch zu werten. Erst ein Bruch dieser Unterstützungen würde die Lage eintrüben.
Einschätzung: kurzfristig bullisch
DAX Prognose für den 08.08.2025
Der DAX notiert heute Morgen vorbörslich bei 24.177 Punkten, was 135 Punkte über dem gestrigen Startkurs, aber 21 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss liegt.
Long-Szenario:
Bleibt der DAX über 24.177 Punkten, könnten folgende Ziele angelaufen werden:
24.193/95 – 24.239/41 – 24.314/16 – 24.369/71 – 24.404/06 – 24.440/42 Punkte. Über 24.440/42 Punkten wären 24.525/27, 24.579/81 und 24.629/31 Punkte erreichbar.
Short-Szenario:
Fällt der DAX unter 24.177 Punkte, droht ein Rückgang zu 24.149/47 – 24.095/93 – 24.038/36 – 23.999/97 Punkten. Unter 23.999 Punkten könnten 23.945/43 bis 23.754/52 Punkte folgen.
DAX Widerstände und Unterstützungen
Widerstände: 24.230/59/95 – 24.339 – 24.431 – 24.504 – 24.611/76
Unterstützungen: 24.129 – 24.077/64/33 – 23.969/35 – 23.894/20 – 23.747/04 – 23.675/02 – 23.577/17
Erwartete Tagesrange und Marktstimmung
Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute eine Tagesrange von 24.371 / 24.511 bis 24.111 / 24.036 Punkten mit einer leicht aufwärtsgerichteten Tendenz.
Wahrscheinlichkeiten:
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 45 %
Der Greed & Fear Index liegt aktuell bei 55 (neutral). Vor einer Woche lag er bei 59 (Greed), vor einem Monat bei 75 (Extreme Greed) und vor einem Jahr bei 16 (Extreme Fear).
💡 Fazit:
Der DAX befindet sich in einer spannenden Marktphase. Unsere DAX Prognose für den 08.08.2025 bleibt kurzfristig bullisch, solange die zentralen Unterstützungen halten. Trader sollten heute besonders auf die Marke von 24.177 Punkten achten.
DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*
- Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- *BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB
- Hier mehr erfahren
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.