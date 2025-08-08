KEY TAKEAWAYS Wesentlich wird sein, dass sich der Index per Stundenschluss über der SMA20 etablieren kann. Können die Bullen dies abbilden, so könnte sich die Erholung von gestern Abend weiter fortsetzen. Übergeordnet könnte es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Marktüberblick Der Nasdaq eröffnete am gestrigen Morgen bei 23.482 Punkten und konnte sich bis zum Mittag leicht aufwärts bewegen. Nach einem kurzen Rücksetzer am frühen Nachmittag erreichte der Index sein Tageshoch direkt nach Beginn des offiziellen Handels. Dieses Hoch wurde jedoch zügig abverkauft, und der Markt fiel bis zum Abend ohne nennenswerte Erholungsphasen. Erst kurz vor Handelsschluss setzte eine deutliche Gegenbewegung ein, die den Nasdaq zurück auf 23.500 Punkte brachte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Kernmarken vom 07.08.2025: Tageshoch: 23.670 Punkte

Tagestief: 23.330 Punkte

Tagesschluss: 23.502 Punkte

Handelsspanne: 340 Punkte Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Zu Handelsbeginn lag der Nasdaq über der SMA20 (23.536 Punkte). Am Vormittag setzte sich der Aufwärtstrend fort, und der Abstand zur SMA20 vergrößerte sich deutlich. Am späten Nachmittag folgte jedoch eine dynamische Abwärtsbewegung, bei der die SMA20 ohne Halt unterschritten wurde. Die anschließende Erholung am Abend führte zurück über diese Linie. Kurzfristige Prognose: Bullisches Szenario: Etablierung per Stundenschluss über der SMA20 könnte eine Fortsetzung der Erholung Richtung Allzeithoch ermöglichen.

Bärisches Szenario: Fällt der Index unter die SMA20, bieten SMA50 (23.425) und SMA200 (23.383) potenzielle Unterstützungen. Ein Bruch unter die SMA200 wäre klar negativ. Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. In der letzten Korrektur fiel der Nasdaq bis an die SMA200 (23.085), wo eine Stabilisierung gelang. Die darauffolgende Erholung führte an die SMA50 (23.376), welche zunächst Widerstand bot. Der gestrige Rücksetzer stabilisierte sich im Bereich von SMA50/SMA20 und leitete eine erneute Erholung ein. Solange sich der Index darüber halten kann, bleibt das übergeordnete Chartbild bullisch. Mögliche Kursziele: Aufwärts: 23.950/75 Punkte, darüber 24.180/210 Punkte.

Abwärts: Rücksetzer bis SMA50/SMA20 möglich, aber wesentlicher Halt oberhalb der SMA20 entscheidend für Bullen. Trading-Ausblick für heute (08.08.2025) Eröffnungskurs: 23.509 Punkte (+27 Punkte zum Vortag) Long Setup: Über 23.509 Punkte Potenzial für Anstiege bis 23.526, 23.541, 23.556, 23.574, 23.593 und darüber hinaus 23.835 Punkte.

Short Setup: Unter 23.509 Punkte Abwärtspotenzial bis 23.490, 23.475, 23.459, 23.440 und im weiteren Verlauf bis 23.022 Punkte. Wichtige Marken: Widerstände: 23.536/53, 23.736, 23.844, 24.035

Unterstützungen: 23.425, 23.383/82/76/06, 23.149, 23.085, 22.911, 22.681 Wahrscheinlichkeiten laut Setup Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

(Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag) Erwartete Tagesrange: 23.675 / 23.816 Punkte bis 23.421 / 23.272 Punkte 📊 Fazit: Die heutige Nasdaq Prognose fällt leicht bullisch aus, solange zentrale Unterstützungen halten. Trader sollten die Bereiche um SMA20 und SMA50 genau im Blick behalten, da hier entscheidende Signale für den weiteren Verlauf entstehen können. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

