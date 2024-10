Das war der Handelstag, 25.09.2024: USDJPY legt 1 % zu💵Wall Street gibt anfängliche Gewinne wieder ab

Der chinesische Hang Seng Index konnte die Gewinne von gestern nicht wiederholen, die chinesischen Index-Futures verzeichneten heute eine Korrektur von fast 3 % was auf zurückhaltenden Signale der PBoC zurückzuführen sein dürfte. Die europäischen Indizes CAC40 und FTSE verzeichneten einen Rückgang von fast 0,5 %, der DAX gab leicht nach; der WIG20 stieg um 0,4 %, wobei die Gewinne von Dino-Aktien dominiert wurden, die um mehr als 5 % zulegten

Die Aufmerksamkeit des Devisenmarktes wird heute vom Dollar auf sich gezogen, der eine massive Stärkung verzeichnet. USDIDX gewinnt fast 0,7 % und EURUSD ist schnell von lokalen Höchstständen nahe 1,12 auf heute etwa 1,113 gesunken und hat 0,4 % verloren. Die Renditen 10-jähriger Anleihen sind um etwa 4 Basispunkte auf 3,77 % gestiegen. Trotzdem gewinnt Gold heute 0,2 % und

Nach einem recht positiven Start des US-Aktienmarktes sehen wir eine Abkühlung der Stimmung. Nvidia hat einen Teil der Aufschläge wieder abgegeben und legt rund 2 % zu, während der US100 unverändert handelt und der US30 0,6 % verliert, was hauptsächlich auf einen Rückgang der Aktien des Pharmaunternehmens Amgen um fast 5 % zurückzuführen ist.

Apple-Aktien verlieren fast 1 %, nachdem die August-Daten auf eine geringe Nachfrage in China hindeuteten. New Street berichtete, dass es eine etwa 10 %ige negative Enttäuschung bei den diesjährigen iPhone-Lieferungen erwartet (215 Millionen Lieferungen erwartet, 10 % unter dem Konsens); das Rating von 225 $ pro Aktie wurde jedoch beibehalten

Seit der Nachricht über die Eröffnung des Kernkraftwerks Three Mile Island, das die Rechenzentren von Microsoft mit Strom versorgen wird, ist das spekulative Interesse bei Unternehmen, die mit Uran zu tun haben, offensichtlich. Denison Mines legte nach einer Hochstufung durch BMO Capital um fast 6 % zu.

Die Verkaufszahlen für neue Häuser in den USA fielen etwas besser aus als erwartet. Hausverkäufe im August: 716.000 (erwartet: 699.000; zuvor: 751.000). Die Wachstumsrate betrug -4,7 % m/m (zuvor: 10,3 % m/m). Frühere Daten zeigten einen wöchentlichen Anstieg der Hypothekenanträge um 11 %, nachdem in der vergangenen Woche ein Anstieg um 14,2 % verzeichnet worden war.

Nach Angaben der US-Regierung besteht nach wie vor die Gefahr einer vollständigen Eskalation im Nahen Osten; Bidens Äußerungen deuten darauf hin, und Anthony Blinken wies darauf hin, dass die Situation schnell eskalieren könnte. Gestern feuerte die Hisbollah erneut Raketen auf Israel ab. Der Ölpreis ging jedoch aufgrund der „Deeskalation“ der Spannungen in Libyen zurück. Die Lagerbestände laut EIA deuteten auf einen stärker als erwarteten Rückgang der Bestände hin. Es gab einen Rückgang der Lagerbestände sowie einen Rückgang der Auslastung der Raffineriekapazitäten bei steigender Kraftstoffnachfrage, aber Brent Crude verlor mehr als 2,3 %. Veränderung der Lagerbestände von Brent-Rohöl: -4,47 Millionen Barrel (erwartet: -1,43 Millionen Barrel; zuvor: -1,63 Millionen Barrel)

Benzinvorräte: -1,5 Mio. Brk (erwartet: +0,2 Mio. Brk; zuvor: +0,069 Mio. Brk)

Destillatbestände: -2,2 Mio. Brk (erwartet: -1,2 Mio. Brk; zuvor: +0,125 Mio. Brk) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der russische Präsident Putin deutete heute an, dass Russland selbst auf einen konventionellen Angriff auf sein Territorium durch einen Nicht-Nuklearwaffenstaat, der jedoch von einem nuklear bewaffneten Staat oder einer Gruppe von nuklear bewaffneten Staaten unterstützt wird, mit einem nuklearen Gegenschlag reagieren würde. Er wies darauf hin, dass neue geopolitische Realitäten die „Nukleardoktrin“ Russlands verändern werden.

Bei den Agrarrohstoffen verzeichnen wir den größten Rückgang bei den Baumwoll-Futures mit fast 1,7 %, während die Stimmung bei Weizen, Sojabohnen, Kaffee und Zucker solide ist, da Getreide im Bereich von 1–1,5 % zulegt.

Trotz positiver Kommentare von Analysten bei QCP Capital bleibt die Stimmung in Bezug auf Kryptowährungen gemischt. Bitcoin rutscht auf 63.500 US-Dollar ab, trotz zurückhaltender Signale aus China, wo die PBoC Zinssenkungen angekündigt hat, was das Interesse an Bitcoin und in Hongkong notierten ETFs potenziell steigern könnte. Der US-Dollar dominiert heute den Devisenmarkt, Gold legt dennoch fast 0,2 % zu. Quelle: xStation5

