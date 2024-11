Das war der Handelstag, 25.11.24: Märkte erholen sich nach Wahl des Finanzministers und Bitcoin-Gewinnmitnahmen in der Nähe von 100.000 $

Die US-Aktienindizes verzeichnen höhere Handelswerte, angeführt vom Russell 2000, der um 2,07 % auf 2463,1 gestiegen ist, während andere wichtige Indizes ebenfalls Gewinne verzeichnen: Der Dow Jones stieg um 0,84 % auf 44759, der S&P 500 um 0,28 % auf 6002,9 und der Nasdaq 100 um 0,13 % auf 20875,97. Die lateinamerikanischen Märkte zeigen leichte Abweichungen, wobei der mexikanische MEXComp um 0,03 % auf 50429 steigt und der brasilianische BRAComp um 0,05 % auf 129764 fällt.

Die europäischen Märkte zeigen eine gemischte Performance. Der W20 führt mit einem Plus von 0,45 % auf 2213,6, gefolgt vom FTSE 100 mit einem Plus von 0,23 % auf 8314,5 und dem deutschen DAX0 mit einem Plus von 0,21 % auf 19442,1. Der spanische SPA35 ist um 0,13 % auf 11701 gestiegen. Mehrere Märkte befinden sich im negativen Bereich, wobei der österreichische AUT20 um 0,03 % auf 3524, der EU50 um 0,16 % auf 4798,6, der französische FRA40 um 0,26 % auf 7252,4 , die Niederlande NED25 um 0,33 % auf 880,26, die Schweiz SUI20 um 0,56 % auf 11673 und Italien ITA40 um 0,69 % auf 33436.

Die Märkte reagierten positiv auf die Ernennung von Scott Bessent zum Finanzminister durch Donald Trump. Der erwartete schrittweise Ansatz des Hedgefonds-Managers bei Handelsbeschränkungen und seine Offenheit für Zollverhandlungen stärkten das Vertrauen der Anleger. Die Nachricht löste einen Rückgang der Renditen für Staatsanleihen aus, wobei die 10-jährige um 10 Basispunkte auf 4,30 % fiel.

Die Spannungen im Nahen Osten scheinen sich zu entspannen, da das israelische Kabinett sich auf eine für Dienstag geplante Abstimmung über ein von den USA vermitteltes Waffenstillstandsabkommen mit dem Libanon vorbereitet, nachdem Premierminister Netanjahu bereits seine vorläufige Zustimmung gegeben hat.

Laut dem Chefökonomen der EZB, Philip Lane, ist die geldpolitische Transmission in der EU stärker als in der Vergangenheit, auch wenn er keine klare geldpolitische Orientierung gab und betonte, dass die Bank in Bezug auf das Tempo weiterer Zinsanpassungen aufgeschlossen bleiben müsse.

EZB-Direktorin Nagel hingegen erklärte, dass die Zinssätze in der Eurozone immer noch restriktiv seien, auch wenn sie nicht zu schnell gesenkt werden sollten.

Die Aktien der Commerzbank brachen um 4,75 % ein, nachdem UniCredit-CEO Andrea Orcel erklärt hatte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme geringer sei als ursprünglich erwartet, da UniCredits Hauptinteresse derzeit dem italienischen Rivalen Banco BPM gilt.

Der Dollar gab allgemein nach, wobei der Bloomberg Dollar Spot Index um 0,3 % fiel. Der Euro stieg um 0,5 % auf 1,0470 $, während das britische Pfund um 0,1 % auf 1,2543 $ zulegte. Der japanische Yen wertete gegenüber dem Dollar um 0,2 % auf 154,40 auf. Die stärkste Währung war heute der Schweizer Franken, der gegenüber dem Euro und dem US-Dollar um 0,4 % bzw. 0,5 % zulegte.

Bitcoin fiel von fast rekordverdächtigen Niveaus um 1,75 % auf 96.000 US-Dollar, nachdem es fast die 100.000-Dollar-Marke erreicht hatte. Der Rückgang löste Krypto-Liquidationen im Wert von über 500 Millionen US-Dollar aus, wobei Long-Positionen 379 Millionen US-Dollar ausmachten. Das Interesse der Institutionen ist jedoch nach wie vor groß, wie der Rekordkauf von 55.000 BTC im Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar durch MicroStrategy zu einem Durchschnittspreis von 97.862 US-Dollar beweist.

Die Ölpreise gingen zurück, als sich die Spannungen im Nahen Osten legten, und der WTI-Rohölpreis fiel um 2,8 % auf 69,25 US-Dollar pro Barrel, während es Berichte über mögliche Fortschritte bei einem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah gab. Auch Gold gab nach und fiel um 3,1 % auf 2.631,40 $ pro Unze.

In Unternehmensnachrichten verschob Macy's die Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse für das dritte Quartal, nachdem versteckte Ausgaben in Höhe von 100 Millionen US-Dollar entdeckt worden waren. Bath & Body Works erhöhte seine EPS-Prognose für das Gesamtjahr, während Thyssenkrupp Pläne zur Streichung oder Auslagerung von 11.000 Arbeitsplätzen in der Stahlsparte bis 2030 ankündigte. Die Aktien von Cassava Sciences stürzten um 83 % ab, nachdem bekannt wurde, dass die Phase-3-Studie ReThink-ALZ mit Simufilam zur Behandlung von Alzheimer nicht alle Endpunkte erreicht hat.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechterte sich im November, wobei der IFO-Index von 86,5 auf 85,7 fiel und damit unter der Prognose von 86,0 lag. Die aktuelle Einschätzung fiel auf 84,3, während die Erwartungen leicht auf 87,2 zurückgingen.

