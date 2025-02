Der S&P 500 ist unverändert, der Nasdaq 100 legte 0,15 % zu, während der Dow Jones Industrial Average um 0,47 % fiel, da die Anleger auf den Quartalsbericht von Nvidia warten, der dazu beitragen könnte, die von künstlicher Intelligenz getriebene Rallye wieder anzukurbeln.

Nvidia legte vor der Veröffentlichung der wichtigen Ergebnisse des vierten Quartals zu, wobei der Handel auf den Optionsmärkten darauf hindeutet, dass die Anleger einen möglichen Anstieg der Aktien des Unternehmens um 10 % einpreisen, da Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz durch das in China ansässige Startup DeepSeek und der Umstellung auf neue Blackwell-Chips bestehen.

Super Micro Computer stieg um 19 %, nachdem ausstehende Finanzberichte eingereicht wurden, um den Nasdaq-Regeln zu entsprechen, während die Aktien von AppLovin Corp. nach Berichten von zwei Leerverkäufern um bis zu 23 % einbrachen, bevor sie einige Verluste wieder wettmachten.

Amazon.com hat Alexa mit KI-Funktionen neu gestartet, General Motors plant den Rückkauf von Aktien im Wert von 6 Milliarden US-Dollar und eine Erhöhung seiner Dividende, und Lowe prognostiziert für dieses Jahr einen Umsatzanstieg – ein frühes Zeichen dafür, dass die Verbraucher wieder anfangen, Geld auszugeben.

Die Renditen von US-Staatsanleihen gingen zurück, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihe um zwei Basispunkte auf 4,28 % sank, während der Bloomberg Dollar Spot Index relativ unverändert blieb und Bitcoin um 3,3 % auf 85.745,37 US-Dollar fiel.

Die Trump-Regierung wird die Einführung von 25 %-Zöllen auf kanadische und mexikanische Importe bis zum 2. April verschieben (zuvor für den 4. März geplant) und gleichzeitig Pläne für 25 %-Zölle auf Importe aus dem europäischen Automobilsektor ankündigen.

Europäische Aktienindex-Futures und der Euro stehen angesichts der jüngsten Zollankündigungen und Handelsspannungen unter Abwärtsdruck.

Der Senat bestätigte Jamieson Greer mit 56 zu 43 Stimmen als Handelsbeauftragten der USA, um gemeinsam mit Handelsminister Howard Lutnick Trumps aggressive Handelsagenda zu überwachen, trotz Warnungen von Ökonomen, dass die Zölle die Preise erhöhen und die Inflation wieder anheizen könnten.

John Elkann, Vorsitzender von Stellantis, forderte die Regierung auf, in Mexiko und Kanada hergestellte Produkte „zollfrei“ zu halten und gleichzeitig die „Lücke zu schließen, die derzeit etwa vier Millionen Fahrzeugen die Einreise ins Land ermöglicht“, ohne dass US-Inhaltsanforderungen bestehen.

Finanzminister Scott Bessent ernannte JR Gibbens, einen Wall-Street- und Militärveteranen, zum Berater für Pläne für einen US-Staatsfonds, nachdem Trump per Dekret die Beamten angewiesen hatte, einen solchen Fonds zu schaffen.

Aktive Fondsmanager halten ihre kleinsten Anteile an Megacap-Technologieaktien seit der globalen Finanzkrise und tragen dazu bei, dass 49 % der aktiv verwalteten Fonds den S&P 500 im Jahr 2025 schlagen, gegenüber 38 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf den Devisenmärkten übertrifft das britische Pfund derzeit andere wichtige Währungen, während die Währungen der Antipoden (Australischer und Neuseeländischer Dollar) die schwächste Performance aufweisen.

Erdgas (NATGAS) ist heute aufgrund der geringeren Nachfrage nach Stromerzeugung aus Erdgasverbrennung um 3,5 % gefallen.

