Das war der Handelstag, 26.03.2025: US-Technologie-Ausverkauf zieht Wall Street mit nach unten. VIX steigt um 6 %, da die Angst zunimmt

Der S&P 500 fiel um 1,22 % und verzeichnete damit den stärksten Quartalsrückgang seit 2023, der Nasdaq 100 fiel um 2 % und der Dow Jones um 0,4 %. Die Sitzung stellt einen wichtigen Test für die Dynamik der Erholung am US-Aktienmarkt dar.

Präsident Trump wird heute um 16:00 Uhr ET auf einer Pressekonferenz Autozölle ankündigen, so der Pressesprecher des Weißen Hauses, was die Aktien von Ford, General Motors und Stellantis vor der Ankündigung stark fallen ließ.

Die US-Bestellungen für langlebige Güter (Februar) lagen über den Erwartungen, was den Anlegern half, an die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft zu glauben. Andererseits könnte der stärker als erwartete Wert darauf hindeuten, dass die Fed die Zinssätze länger unverändert lassen wird. Der USDIDX gewinnt heute 0,35 %, während der EURUSD um 0,3 % auf 1,0755 fällt. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen um drei Basispunkte auf 4,34 %.

Die Stimmung bei den Kryptowährungen ist heute schwach, wobei Bitcoin um 1,3 % auf 86.500 $ gefallen ist. Solana und Ethereum sind um fast 3 % gefallen, während Dogecoin um 2 % gestiegen ist.

EIA-Rohölvorräte: -3,341 Mio. (Prognose 1,977 Mio., zuvor 1,745 Mio.)

Benzinvorräte: -1,446 Mio. vs. -1,5 Mio. erwartet und -0,527 Mio. zuvor Destillatvorräte: -0,421 Mio. vs. -1 Mio. erwartet und -2,812 Mio. zuvor Die Marktliquidität bei S&P-500-Aktienindex-Futures befindet sich nach Angaben der Deutschen Bank auf einem Zweijahrestief, was institutionelle Anleger vor Herausforderungen stellt und die Volatilität potenziell erhöht, nachdem das Gamma der Optionshändler kürzlich stark angestiegen ist. Der VIX steigt heute um fast 6 % und erholt sich damit von einem fast einmonatigen Tiefstand. Die Strategen von Barclays senkten ihr Kursziel für den S&P 500 für 2025 von 6.600 auf 5.900 und führten Zölle und schwächere Umfragedaten als Faktoren an, die den US-Aktienmarkt für den Rest des Jahres belasten dürften. Die „Magnificent Seven“-Tech-Megakapitalisierungen führten den Rückgang an, wobei Nvidia um 6,5 % einbrach, nachdem berichtet wurde, dass Chinas neue Energieeffizienzvorschriften den H20-Chip des Unternehmens effektiv vom chinesischen Markt ausschließen könnten, was etwa 17,1 Milliarden US-Dollar (13 %) des Jahresumsatzes des Unternehmens bedrohen würde. Die Tesla-Aktie sank um 6,2 % und weitete damit ihre Verluste im Jahr 2025 auf 32,1 % aus, während Microsoft nachgab, nachdem Analysten von TD Cowen berichteten, dass das Unternehmen von neuen Rechenzentrumsprojekten in den USA und Europa Abstand genommen habe. Tesla kündigte an, dass es im nächsten Monat mit dem Verkauf in Saudi-Arabien beginnen wird, was darauf hindeutet, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen und das Königreich eine seit 2018 bestehende Kluft überwunden haben, während die Verbreitung von Elektrofahrzeugen auf dem saudischen Markt mit nur 1 % der gesamten Autoverkäufe nach wie vor gering ist. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, gab heute bekannt, dass die Fed eine deutliche Veränderung der Wirtschaftsstimmung, die größte seit der Covid-19-Pandemie, genau beobachtet, während die Auswirkungen der Zölle auf die Wirtschaft nach wie vor höchst ungewiss sind. Die GameStop-Aktie stieg um bis zu 13,7 %, nachdem bekannt wurde, dass der Vorstand einstimmig beschlossen hat, Bitcoin als Treasury-Reserve-Asset hinzuzufügen, obwohl die enttäuschenden Ergebnisse des vierten Quartals einen Rückgang des Nettoumsatzes um 28 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,28 Milliarden US-Dollar zeigten. Die Futures auf Mais und Kaffee fielen heute um 1,5 %. Die Volatilität bei den Energierohstoffen ist gering, wobei der Ölpreis im Tagesverlauf nur um 0,5 % stieg. Selbst die viel größere als erwartete Veränderung der US-amerikanischen EIA-Ölvorräte hat den Ölpreis nicht in die Höhe getrieben.

US-Auftragseingänge für langlebige Güter – Februar 2025:

Auftragseingänge für langlebige Güter: +0,7 % m/m (Prognose: +0,2 %, zuvor: 0,0 %) Auftragseingänge für langlebige Güter ohne Transport: +0,9 % m/m (Prognose: -1,1 %, zuvor: +3,1 %)

Quellen: xStation5 von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!