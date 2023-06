Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Nach anf√§nglichen Gewinnen zu Beginn der US Handelssession¬†beendete die Wall Street den Tag wohl mit Verlusten. Die st√§rkeren R√ľckg√§nge wurden nicht durch spezifische Informationen verursacht, die die M√§rkte √ľberraschen k√∂nnten.

Derzeit liegt der S&P 500 / US500 0,2% im Minus, der Nasdaq 100 / US100 verliert 1,0% und bricht unter die Marke von 15.000 Punkten.

Die Aktien des globalen Pharmaunternehmens Pfizer (PFE.US) fallen heute um fast 4%, da die Arbeit an einem experimentellen Medikament (Lotiglipron) gegen Fettleibigkeit eingestellt wurde. Das Unternehmen teilte mit, dass bei den klinischen Versuchen erh√∂hte Werte eines wichtigen Enzyms festgestellt wurden, das ein Risiko f√ľr Lebererkrankungen darstellen k√∂nnte.

IBM (IBM.US) k√ľndigte die √úbernahme des Softwareunternehmens Apptio f√ľr 4,6 Milliarden Dollar an.

Ifo-Index: Geschäftsklima: 88,4 im Vergleich zu erwarteten 90,8 und vorherigen 91,7.

Die √Ėkonomen des Ifo-Instituts stellten fest, dass die Unternehmensnachfrage schwach ist und die Auftragsb√ľcher schrumpfen. Die Erwartungen der Industrie in Bezug auf die Exporte sind aufgrund der weltweit restriktiven Geldpolitik zur√ľckgegangen, was die Verf√ľgbarkeit von Krediten einschr√§nkt und zu einer geringeren Nachfrage f√ľhrt.

Die Bank f√ľr Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnte davor, dass der globale Straffungszyklus in eine schwierige Phase eintritt, was darauf hindeutet, dass die Zinss√§tze f√ľr einen l√§ngeren Zeitraum h√∂her bleiben k√∂nnten.

Silber ist heute um 1,7% gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit dem 21. Juni erreicht.

Die Edelmetalle erholen sich nach den aggressiven Ank√ľndigungen der f√ľhrenden Zentralbanken in der vergangenen Woche. Palladium ist mit 2,2% der gr√∂√üte Gewinner, gefolgt von Silber mit 1,7%, Platin mit 1,1% und Gold mit 0,2%.

NATGAS hat nach dem Einbruch in der letzten Woche deutlich zugelegt und wird derzeit um 2,8 $/MMBTU gehandelt, was darauf hindeutet, dass der saisonale Aufschwung bereits eingesetzt hat.

Andere Energierohstoffe legen ebenfalls um bis zu 1,0 % zu. Rohöl (OIL.WTI) notiert derzeit um 0,9 % höher, und GASOLINE steigt um 0,9%.

Die Kryptow√§hrungen konsolidieren sich um ihre H√∂chstst√§nde. Trotz der heutigen leichten Korrektur bleibt Bitcoin BTC √ľber der Marke von $30.000, w√§hrend Ethereum ETH in Richtung $1.850 f√§llt.

 

