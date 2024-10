Das war der Handelstag, 26.09.24: Bitcoin durchbricht die Marke von 65.000 $; Silber konsolidiert nach initialen Gewinnen

US-Indizes verzeichnen heute einen leichten Aufwärtstrend. Der S&P 500-Index ist um etwa 0,3 % gestiegen, der Nasdaq 100 um 0,4 %, der Dow Jones um 0,6 % und der Russell 2000 um fast 0,7 %.

Micron verzeichnete nach starken Ergebnissen einen Anstieg von mehr als 13 %. Das Unternehmen profitierte von der gestiegenen Nachfrage aus Rechenzentren, erhöhte daraufhin seine Prognosen und belebte das Thema KI-Boom bei den Investoren.

Bessere Ergebnisse als erwartet zeigte auch Accenture, das sowohl bei den Umsatz- als auch bei den 1Q25-Prognosen den Marktkonsens übertraf. Infolgedessen legte das Unternehmen heute um fast 5 % zu.

Das US-Justizministerium beabsichtigt, eine Untersuchung gegen Super Micro Computer (SMCI.US) wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Rechnungslegung einzuleiten. Die Aktien des Unternehmens verlieren derzeit 14 %.

Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen liegen weiterhin über dem Niveau von 3,79 % und steigen heute auf 3,7963 %. Die Renditen deutscher 10-jähriger Anleihen steigen ebenfalls und legen um 0,8 Basispunkte auf 2,18 % zu.

Die europäischen Märkte schlossen den heutigen Handel deutlich höher ab. Der deutsche DAX legte an diesem Tag um 1,59 % zu, während der französische CAC40 um 2,33 % und der britische FTSE100 um 0,2 % zulegten.

In Europa war der Top-Sektor heute Mode und Luxus, wo Aktien von Unternehmen wie LVMH, Hermes und Kering um fast 10 % zulegten.

Unter den G10-Währungen verzeichneten der australische Dollar (+1,07 %) und der Neuseeland-Dollar (+1 %) die stärksten Gewinne. Der japanische Yen, der kanadische Dollar und der US-Dollar blieben auf einem ähnlichen Niveau wie die Schlusskurse von gestern.

Die US-Gasvorräte stiegen laut EIA-Daten um 47 Milliarden Kubikfuß, was weniger als die erwarteten 52 Milliarden Kubikfuß sind. Trotz der niedrigeren Vorräte verliert NATGAS mehr als 3 %.

Edelmetalle setzen ihren Aufwärtstrend fort und erreichen neue Höchststände. Bei Gold verzeichnen wir heute einen Anstieg von mehr als 0,5 %, wodurch der Goldpreis über 2675 $ pro Unze stieg. Bei Silber ist der Wertzuwachs mit 0,85 % sogar noch größer. Es ist jedoch erwähnenswert, dass ein Großteil des Aufwärtstrends bei Silber bereits wieder aufgezehrt wurde.

Kryptowährungen setzen ihren Aufwärtstrend fort, der durch die gemäßigte Haltung der Fed in Bezug auf die Geldpolitik in den USA angetrieben wird. Bitcoin legte heute um mehr als 2,9 % zu und stieg auf den höchsten Stand seit Anfang August dieses Jahres. DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr... Ohne zusätzliche Orderkommission!

Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten

Hier informieren!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.