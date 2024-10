Micron Quartalszahlen überzeugen, Aktie zurück über $100, $110 im Fokus Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Micron Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Micron ISIN: US5951121038 | WKN: 869020 Der Halbleiterhersteller Micron Technology (Ticker: MU) hat am Mittwoch als letztes größeres Unternehmen ausgehend von seiner Marktkapitalisierung Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorgelegt – und konnte klar und deutlich überzeugen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dafür spricht schon allein das nachbörslich gehandelte Volumen von mehr als 17.5 Millionen gehandelter Stücke (im Schnitt gehen in der Micron Aktie pro Tag in den vergangenen drei Monaten 24.47 Millionen Stücke um) und das sich zum gestrigen Handelsschluss abzeichnende Gap von fast 15% (Stand: 26.09.2024, 02:00 Uhr deutscher Zeit). Die Aktie eröffnet demnach im Bereich seiner August-Hochs und könnte bei einer Rückeroberung und Halten über $112 in den kommenden Tagen vor weiteren Aufschlägen stehen. Aber der Reihe nach, zunächst wollen wir einen Blick auf die Zahlen werfen: Micron wies am Mittwoch einen Umsatz für das abgelaufene Geschäftsquartal von 7.75 Mrd. USD gegenüber 7.65 Mrd. USD erwartet aus, entsprechend einem Anstieg um 93% und einen Gewinn pro Aktie von $1.18 gegenüber $1.11. Besonders der Ausblick für das erste Quartal des laufenden Geschäftsquartals dürfte die Marktteilnehmer aber mit der Zunge hat schnalzen lassen: hier prognostizierte Micron für das erste Quartal einen Umsatz von 8,70 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 200 Millionen US-Dollar, verglichen mit Schätzungen der Wall Street von 8,28 Milliarden US-Dollar, Micron teilte mit, dass man auf eine starke Nachfrage nach seinen High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM), die von der KI-Branche verwendet werden, setzt. Kurz zur Einordnung: Micron ist neben SK Hynix aus Südkorea und Samsung einer der drei einzigen Anbieter von HBM-Chips, was es dem US-Unternehmen ermöglicht hat, von der Nachfrage nach Halbleitern zu profitieren, die die generative KI-Technologie antreiben. Bereits im Juni gab Micron bekannt, dass seine HBM-Chips für die Kalenderjahre 2024 und 2025 ausverkauft seien. Da die Chips in den KI-Prozessoren von Nvidia verwendet werden und die Quartalsergebnisse von Micron gemeinhin eine gute Indikation für den Halbleiter-Sektor generell geben, da Micron eine breite Kundenbasis in der PC-, Rechenzentrums- und Smartphone-Branche bedient, ist nicht unwahrscheinlich, dass auch das Branchen-Schwergewicht Nvidia im Windschatten dieses Quartalsbericht erneut bullishes Momentum aufnimmt und das in unserer gestrigen Analyse skizzierte, bullishe Szenario vollzieht. Für Micron liegt der Fokus im heutigen Wallstreet-Handel klar auf der Region um $110 bis $112. Kommt zur Wall Street Eröffnung zunächst ein wenig Abgabedruck auf (primär durch einsetzende Gewinnmitnahmen), der dann auf starke Käufer trifft, der die Aktie über $108/109 hält, ist in den kommenden Tagen realistisch mit einem Lauf zurück in Gefilde um $120 zu rechnen. Micron Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 MU m30 Chart (11. April 2021 bis 25. September 2024). Screenshot erstellt am 25. September 2024, 09:40 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

