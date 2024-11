Das war der Handelstag, 26.11.24: Fed-Protokoll deutet auf langsamere Zinssenkungen hin; Ethereum fällt um fast 5 %

In Amerika zeigten die US-Indizes eine gemischte Performance. Der Nasdaq 100 und S&P 500 notieren für den Handelstag im positiven Bereich, mit einem Plus von 0,31 % auf 20964,46 bzw. 0,29 % auf 6029,5. Der Dow Jones ist jedoch um 0,12 % auf 44802 gesunken, der Russell 2000 um 0,67 % auf 2435,8 und der mexikanische MEXComp um 0,91 % auf 49924.

EURUSD steigt nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls. Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass wir uns einer Zeit nähern, in der das Ausmaß und vor allem die Häufigkeit von Zinssenkungen geringer sein werden.

Die europäischen Märkte sind weitgehend rückläufig, wobei der spanische Ibex 35 mit einem Rückgang von 0,79 % auf 11617 an der Spitze steht, gefolgt vom französischen CAC 40, der um 0,69 % auf 7190,2 fällt. Der EuroStoxx50 ist um 0,52 % auf 4768,6 gesunken, der italienische MIB 40 um 0,51 % auf 33231 und der deutsche DAX um 0,33 % auf 19363,8. Der britische UK100 ist um 0,32 % auf 8281,0 gefallen, während der Schweizer SUI20 und der niederländische NED25 beide um 0,21 % auf 11635 bzw. 877,71 gefallen sind.

OIL.WTI fällt nach einem möglichen Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hisbollah um 0,8 % auf 68,8 USD. Wie die Nachrichtenagentur CBS berichtet, wird Biden dies voraussichtlich heute bekannt geben. Darüber hinaus sagte US-Außenminister Blinken gerade, dass die Waffenstillstandsbemühungen im Libanon kurz vor dem Abschluss stehen.

Die Aktien von Wells Fargo sind heute um mehr als 1 % gestiegen und haben ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem Reuters berichtet hatte, dass sich die Bank in der Endphase der behördlichen Prüfungen befindet, um ihre Vermögensgrenze von 1,95 Billionen US-Dollar anzuheben, nachdem Probleme im Zusammenhang mit einem historischen Skandal um die Nutzung gefälschter Konten behoben wurden. Die auferlegten Beschränkungen könnten bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2025 aufgehoben werden, berichten Reuters-Quellen. Die Analysten von Guggenheim haben ihre Einschätzung zu Capri revidiert und ihre Empfehlung für die Aktie des Unternehmens von „neutral“ auf „kaufen“ angehoben.

Die US-Hausverkäufe im Oktober fielen niedriger aus als erwartet: Tatsächlich: 610.000. Erwartet wurden 725.000 gegenüber 738.000 zuvor. Auch die Richmond Fed war niedriger: Tatsächlich: -14. Erwartet: -11 gegenüber -14 zuvor

Die Zinkpreise sind heute um fast 1,8 % gestiegen, wodurch alle Verluste des Novembers ausgeglichen wurden und die höchsten Werte seit Mitte Oktober erreicht wurden. Investoren reagieren mit verstärkten Käufen, nachdem der größte Anstieg bei den Aufträgen zur Auszahlung von Metallbeständen an der London Metal Exchange (LME) seit neun Jahren gemeldet wurde.

Das Protokoll der FOMC-Sitzung im November, das heute um 19:00 Uhr GMT veröffentlicht werden soll, wird den Schlüsselkontext für die jüngste Senkung des Zinssatzes um 25 Basispunkte auf 4,75 % und eine deutliche Verschiebung in der Kommunikation der Fed liefern.

Bei den Edelmetallen verzeichnet Platin mit einem Rückgang von 1,57 % auf 923,3 den größten Rückgang, während Gold um 0,11 % auf 2621,99 sinkt. Silber und Palladium trotzen dem Trend und steigen um 0,39 % auf 30,394 bzw. 0,49 % auf 975,1.

Während der heutigen Sitzung beobachten wir eine deutliche Verschlechterung der Stimmung auf dem Kryptomarkt. Bitcoin fiel heute um fast 8 % von einem Hoch von über 99.000 $ auf 92.000 $; gestern verzeichneten ETF-Fonds mit 438 Millionen $ die höchsten Nettoabflüsse seit Monaten. Die heutige Sitzung konzentriert sich jedoch auf Ethereum, wo die Rückgänge bereits fast 5 % erreichen.

