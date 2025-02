Die amerikanischen Indizes verzeichnen heute eine durchwachsene Handelssitzung. Der S&P 500 notiert nach einem schwachen Start unverändert, der Dow Jones ist um 0,7 % gestiegen, während der Nasdaq 100 um 0,5 % gefallen ist.

Trump kündigte neue Zölle für Kanada und Mexiko an. Auf seiner Plattform „Truth Social“ erklärte er, dass ab dem 4. März ein Zoll von 25 % auf Produkte aus Kanada und Mexiko erhoben wird, und begründete dies mit unzureichenden Fortschritten bei der Bekämpfung des Drogenschmuggels in die USA.

Die Quartalszahlen von Nvidia (NVDA.US) lagen größtenteils über den Erwartungen, aber die Anleger reagierten vorsichtig. Obwohl die Bruttomarge des Unternehmens mit 73,5 % die Prognosen übertraf, entsprach sie den Konsensschätzungen, und der Ausblick für das erste Quartal 2025 lag leicht unter den vorherigen Erwartungen. Infolgedessen ist die Nvidia-Aktie derzeit um etwa 2,5 % gefallen und hat sich damit leicht von einem Rückgang von 4 % in der Spitzensitzung erholt.

Die schwache Stimmung in Bezug auf Nvidia überträgt sich auf den Technologiesektor. Nach niedrigeren Prognosen für die kommenden Quartale ist auch Salesforce um 1,7 % gesunken, TSMC verliert 3,5 % und unter den „Magnificent Seven“ verzeichnen nur Apple und Tesla leichte Gewinne.

Die US-Wirtschaftsdaten traten angesichts der Zollankündigung von Trump in den Hintergrund. Das US-BIP wuchs wie erwartet um 2,3 %, obwohl die Beiträge der Verbraucherausgaben leicht unter den Prognosen lagen. Dies wurde durch höhere Staatsausgaben und eine besser als erwartete Handelsbilanz ausgeglichen.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen in den USA im Januar um 3,1 % (gegenüber einem prognostizierten Anstieg von 2 % und einem Rückgang von -1,8 % im Vormonat).

Die Zahl der neuen Arbeitslosenanträge stieg auf 242.000 und lag damit über den erwarteten 221.000, was den höchsten Wert in diesem Jahr darstellt. Auch der Vier-Wochen-Durchschnitt erreichte den höchsten Stand seit Oktober.

Die Anleiherenditen verzeichneten geringfügige Bewegungen. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen stiegen leicht an (+0,04 Prozentpunkte), blieben aber unter 4,3 %. Unterdessen gaben deutsche 10-jährige Anleihen weiter nach und fielen auf 2,41 %.

Die europäischen Märkte schlossen im Minus. Deutschlands DAX verzeichnete mit einem Rückgang von über 1 % den größten Verlust. Die Indizes der Schweiz ( SMI : -0,65 %) und Frankreichs ( CAC 40 : -0,5 %) gaben ebenfalls nach, wobei der breite STOXX Europe 600 um 0,5 % nachgab. Die schwache Stimmung in Europa wurde durch Trumps Äußerungen zu möglichen Zöllen auf EU-Produkte angeheizt.

Das EZB-Protokoll bestätigte einen vorsichtigen Ansatz bei Zinssenkungen. Die letzte Zinssenkung zielte darauf ab, den Konsum zu stützen, aber die EZB stellte eine erhöhte Risikobereitschaft fest, was die europäischen Aktienkurse seit Jahresbeginn in die Höhe trieb.

Der US-Dollar dominierte heute den Devisenmarkt. Der USD-Index (USDIDX) stieg um 0,7 %, unterstützt durch Trumps Zollerklärung. EURUSD verzeichnete den größten Rückgang des Jahres und fiel auf etwa 1,041 (von 1,051 bei der gestrigen Eröffnung). Unter den G10-Währungen waren der Neuseeland-Dollar ( NZDUSD : -0,86 %) und der australische Dollar ( AUDUSD : -0,83 %) die größten Verlierer gegenüber dem Dollar.

Gold setzt seine Korrektur fort und fällt um 1,06 % auf 2.885 $ pro Unze. Silber (-1,15 %), Palladium (-1,6 %) und Platin (-1 %) sind ebenfalls rückläufig.

Der EIA-Gasspeicherbericht zeigte einen langsamer als erwarteten Rückgang. Die US-Gasvorräte sanken um 261 Milliarden Kubikfuß (gegenüber prognostizierten -265 Milliarden), was zu keiner nennenswerten Preisreaktion führte. Frühere Gewinne wurden jedoch zunichte gemacht, und die Kontrakte sind nun um 0,3 % gesunken.

Die Öl- Futures steigen. Die Brent- und WTI- Futures sind um 2,25 % bzw. 2,5 % gestiegen.

Die Stimmung beiKryptowährungen ist weiterhin gemischt. Ethereum ist nach dem ByBit-Vorfall vom vergangenen Freitag weiter rückläufig (-0,85 %), während Bitcoin seine jüngste Verlustserie leicht verlangsamt hat (+0,13 %, 84.500 US-Dollar). Chainlink ist um 0,7 % gesunken, während Ripple (+0,8 %), Solana (+2,5 %) und Dogecoin (+2,3 %) zulegen.

