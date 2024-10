Das war der Handelstag, 27.09.24: DAX mit neuen Allzeithochs aus der Handelswoche 🔴US-Indizes verlieren zum Ende der Handelssitzung an Schwung

Die People's Bank of China kündigte heute eine Senkung des Mindestreservesatzes für Finanzinstitute an und senkte die kurzfristigen Kreditkosten. Ein weiteres wachstumsförderndes Signal hielt die Euphorie bei chinesischen Vermögenswerten aufrecht – CH50-Bargeldkontrakte werden 1,8 % höher gehandelt.

Der DAX legte infolgedessen 1,22% zu und beschloss die Handelswoche nahe seiner neu markierten Allzeithochs

Europäische Indizes schließen die Woche im Plus ab. Auch der französische CAC 40 steigt um 0,64 %, der britische FTSE 100 gewinnt 0,43 % und der inländische WIG20 notiert 0,7 % höher.

Die Wall Street konnte dieses Momentum nicht aufnehmen, in den USA herrschte trotz optimistischer Makrodaten während der Sitzung am Freitag eine gemischte Stimmung. Der Russell 2000 (+0,9 %) und der Dow Jones (+0,45 %) liegen im Plus, während der S&P 500 und der Nasdaq Rückgänge verzeichnen (jeweils: -0,03 % und -0,4 %).

Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator (PCE) lag im Jahresvergleich unter den Erwartungen (2,2 %, erwartet: 2,3 %, zuvor: 2,3 %).

Die Werte des University of Michigan Consumer Sentiment Index fielen ebenfalls positiv aus (70,1, erwartet: 69,3, zuvor: 67,9). Die kurz- und langfristigen Inflationserwartungen blieben unverändert (2,7 % bzw. 3,1 %).

Die VPI-Inflation in Frankreich sinkt auf 1,2 % im Jahresvergleich (erwartet: 1,6 % im Jahresvergleich; zuvor: 1,8 % im Jahresvergleich), während die HVPI-Inflation auf 1,5 % im Jahresvergleich sinkt (erwartet: 1,9 % im Jahresvergleich; zuvor: 2,2 % im Jahresvergleich).

Die VPI-Inflation in Spanien fiel ebenfalls deutlich niedriger aus (1,5 % im Jahresvergleich, erwartet: 1,9 % im Jahresvergleich, zuvor: 2,3 % im Jahresvergleich). Das spanische BIP stieg jedoch im Jahresvergleich (3,1 %, erwartet: 2,9 %, zuvor: 2,6 %).

Solch niedrige VPI-Werte in Europa könnten der EZB grünes Licht geben, ihren relativ konservativen Kurs der Zinssenkungen in der Eurozone zu revidieren, der derzeit die ohnehin schwache Wirtschaftstätigkeit in der EU zu belasten scheint.

Die stärkste Währung ist heute der Yen, der unter den G7-Währungen am stärksten zulegte, nachdem Shigeru Ishida den Sitz des japanischen Premierministers gewonnen hatte, der für seine Unterstützung der aggressiven Politik der BoJ bekannt ist. USDJPY ist um 1,55 % gefallen, während EURJPY und GBPJPY um 1,75 % gefallen sind.

Der Kryptowährungsmarkt verzeichnet heute erhebliche Gewinne. Gala ist um 7,6 % gestiegen, Dogecoin um 7,5 % und Bitcoin um 1,9 %, was einem Anstieg auf über 66.000 USD entspricht.

Edelmetalle beenden die Woche mit einer leichten Korrektur: Gold gibt um 1 %, Silber um 1,65 % und Platin um 0,45 % nach.

