Das war der Handelstag, 28.03.2025: US-Märkte geben angesichts von Makrodaten und Zollsorgen nach

Die US-Indizes erlitten starke Rückgänge: Der S&P 500 fiel um 1,9 %, der Nasdaq 100 um 2,5 % und der Dow Jones 30 um 1,6 %, da die Anleger auf die Verbraucherstimmung und die Inflationsdaten reagierten. Der S&P 500 steuert auf seine schlechteste Quartalsleistung seit 2022 zu.

Die Verbraucherstimmung ist nach Angaben der University of Michigan auf den niedrigsten Stand seit November 2022 gesunken, wobei die Amerikaner vor den bevorstehenden Zollerhebungen ihre zunehmende Besorgnis über die Inflation und die wirtschaftliche Unsicherheit zum Ausdruck brachten.

Anzeichen einer Stagflation wurden sichtbar, als die Daten laue Verbraucherausgaben bei anhaltender Inflation zeigten, was den Ökonomen David Alcaly von Lazard Asset Management zu der Bemerkung veranlasste, dass sich dieses „allgemeine Muster“ noch verstärken könnte, „wenn neue Zölle und andere politische Veränderungen zu greifen beginnen“.

Der Technologiesektor führte die Marktrückgänge an, wobei der Magnificent-7-Index um 3,2 % einbrach. Amazon und Alphabet verloren jeweils über 4 %, während andere Megakapitalisierungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit von KI-Investitionen weitgehend nachgaben.

Die Renditen für Staatsanleihen gingen deutlich zurück, wobei die Rendite für 10-jährige Anleihen um 10 Basispunkte auf 4,26 % fiel, da die Anleger Sicherheit in Anleihen suchten. Unterdessen setzte Gold seinen bemerkenswerten Lauf fort und stieg um 0,9 % auf 3.083,77 $ pro Unze.

CoreWeave gab sein Nasdaq-Debüt unter dem Ticker CRWV, fiel aber um bis zu 5,8 %, nachdem es bei seinem Börsengang nur 1,5 Milliarden US-Dollar einbrachte, was deutlich unter den ursprünglich angestrebten 4 Milliarden US-Dollar lag. Der von Nvidia unterstützte KI-Cloud-Anbieter muss bis Ende nächsten Jahres Schulden in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar zurückzahlen.

Die Aktien von Lululemon stürzten um 15 % ab, nachdem CEO Calvin McDonald davor warnte, dass „die Verbraucher aufgrund der zunehmenden Sorgen über Inflation und Wirtschaft weniger ausgeben“, und damit ähnliche Bedenken anderer Einzelhändler hinsichtlich der sich verschlechternden Verbraucherstimmung aufgriff.

Wirtschaftswissenschaftler senkten ihre Wachstumsprognosen für die USA im Jahr 2025 auf 2 % und begründeten dies mit „schwächeren Konsumausgaben und begrenzteren Kapitalinvestitionen angesichts der zunehmenden Unsicherheit, die durch die sich ständig weiterentwickelnde Handelspolitik entsteht“, wie aus der jüngsten Bloomberg-Umfrage hervorgeht.

US-Aktienfonds verzeichneten laut Bank of America unter Berufung auf EPFR Global-Daten den größten wöchentlichen Abfluss in diesem Jahr, während europäische Aktien trotz der allgemeinen Marktunsicherheit weiterhin Zuflüsse anzogen.

Reddit -Aktien fielen um mehr als 5 % und setzten ihren Rückgang fort, da das Short-Interesse zunahm und Analysten die Wachstumsaussichten des Unternehmens in Frage stellten. Die Aktie der Social-Media-Plattform ist seit ihrem Höchststand im Februar um 50 % gefallen.

Die Ölpreise gingen zurück, wobei der WTI-Rohölpreis um 0,8 % auf 69,33 $ pro Barrel fiel, da Bedenken bestehen, dass Trumps expansive Zollpolitik die Energienachfrage senken wird, obwohl Rohöl weiterhin auf dem besten Weg ist, zum dritten Mal in Folge wöchentlich zuzulegen.

Kryptowährungen schlossen sich dem breiteren Marktabverkauf an, wobei Bitcoin um 4,1 % auf 83.745 US-Dollar und Ethereum um 6,9 % auf 1.869,72 US-Dollar fielen, da Risikoanlagen auf breiter Front unter Druck gerieten.

Der kanadische Dollar legte zu, nachdem Präsident Trump ein Telefongespräch mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney angesichts der anhaltenden Handelsspannungen zwischen den beiden Ländern als „äußerst produktiv“ bezeichnete.

UBS Global Wealth Management senkte sein S&P 500-Jahresendziel von 6.600 auf 6.400, blieb aber bei der Einschätzung, dass sich „US-Aktien erholen und im Jahresverlauf Gewinne verzeichnen können“, trotz der jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen.

US-Energieunternehmen haben erstmals seit drei Wochen die Anzahl der in Betrieb befindlichen Öl- und Erdgasbohranlagen reduziert. Baker Hughes meldete, dass die Gesamtzahl der Bohranlagen um eine auf 592 gesunken ist und damit 29 Anlagen oder 5 % unter dem Vorjahreswert liegt. Quellen: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen HANDELN beim TESTSIEGER: Testsieger bei den Derbei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

über 77.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.