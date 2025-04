Das war der Handelstag, 28.04.2025: Wall Street gibt nach, da vor den Ergebnissen der großen Tech-Unternehmen erneut Handelsbedenken aufkommen

Die Märkte geben nach der Rallye der letzten Woche wieder nach: Der S&P 500 fällt um 0,6 % und der Nasdaq 100 um 1,1 % und beendet damit einen viertägigen Aufwärtstrend, da sich die Anleger angesichts der anhaltenden Handelsspannungen auf wichtige Unternehmensergebnisse und Wirtschaftsdaten vorbereiten. S&P 500 Chart - Daily (H4) Quelle: xStation5 von XTB Massiver Stromausfall in Spanien und Portugal führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen, Flugausfällen und der Einstellung des Routinebetriebs in Krankenhäusern. Die Ursache ist noch nicht geklärt, obwohl die Behörden zunächst einen Cyberangriff nicht ausschließen konnten.

Gewinne der Mega-Cap-Technologieunternehmen im Fokus: Microsoft , Apple , Amazon und Meta legen diese Woche ihre Ergebnisse vor. Diese Unternehmen haben einen Gesamtmarktwert von rund 20 Billionen US-Dollar und könnten wichtige Einblicke in die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen angesichts der Handelsunsicherheiten liefern.

Widersprüchliche Signale zu den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China: Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass „alle Bereiche“ der US-Regierung mit China in Kontakt stünden, deutete jedoch an, dass Peking den ersten Schritt zur Deeskalation machen müsse, was im Widerspruch zu früheren Äußerungen von Präsident Trump über die laufenden Gespräche steht.

Laut einer Studie der Deutschen Bank ziehen sich ausländische Investoren aus den US-Märkten zurück. Die Studie zeigt, dass die Zuflüsse in die US-Anleihe- und Aktienmärkte in den letzten zwei Monaten nach der Ankündigung von Zöllen deutlich zurückgegangen sind, was die Stärke des Dollars potenziell gefährden könnte.

Marktstrategen prognostizieren ein Trading in einer engen Bandbreite. Michael Wilson von Morgan Stanley erwartet, dass der S&P 500 zwischen 5.000 und 5.500 Punkten bleiben wird, während die Strategen von JPMorgan angesichts der Rezessionsängste und der Unsicherheiten im Handel eine Spanne von 5.200 bis 5.800 Punkten prognostizieren.

Die Trump-Regierung erteilt eine Ausnahmegenehmigung für E15-Benzin, die den Verkauf von Kraftstoffen mit höherem Ethanolanteil in diesem Sommer landesweit erlaubt, um das Kraftstoffangebot während der Hauptreisezeit zu erweitern, was Biokraftstoffproduzenten und Maisbauern zugute kommen könnte.

Die Ölpreise sind gesunken: Brent-Rohöl fiel um 2,43 % auf 64,34 USD und WTI um 2,42 % auf 61,87 USD, da die Auswirkungen der Handelsspannungen zwischen den USA und China auf die Nachfrage beunruhigen.

Erdgas steigt um über 6 % dank der gestiegenen Nachfrage in den USA.

Die Renditen für US-Staatsanleihen bleiben stabil, wobei die Rendite für 10-jährige Anleihen mit 4,24 % nahezu unverändert bleibt, während der Dollar schwächer wird und der Bloomberg Dollar Spot Index um 0,2 % fällt.

Gold setzt seinen Aufwärtstrend fort und steigt um 0,9 % auf 3.330,29 USD pro Unze, da Anleger angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit nach sicheren Anlagen suchen.

Bitcoin fällt leicht um 0,5 % auf 93.842,98 USD, während Ether um 2,2 % auf 1.762,95 USD nachgibt, da die Kryptowährungsmärkte eine gemischte Entwicklung zeigen.

