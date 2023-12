Das war der Handelstag, 28.12.2023 🔴 Wall Street konsolidiert, US-Dollar gewinnt und Öl verliert 2%

Die US-Indizes weisen heute eine begrenzte Volatilität auf und notieren leicht höher, obwohl die Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für den Aktienmarkt günstig ausfielen. Der SP500 /US500 steigt um 0,06%, der Nasdaq /US100 handelt unverändert und der Dow Jones /US30 steigt um 0,15%.

steigt um 0,06%, der handelt unverändert und der steigt um 0,15%. Nach den gestrigen Kursgewinnen verzeichneten die europäischen Indizes heute eine Korrektur. Dies könnte mit den aggressiven Kommentaren der EZB zusammenhängen, die darauf hindeuten, dass Zinssenkungen im Jahr 2024 keine ausgemachte Sache sind. Der DAX /DE40 verlor 0,31 %, während der CAC40 um 0,62 % nachgab.

verlor 0,31 %, während der um 0,62 % nachgab. Die chinesischen Indizes erholten sich deutlich und legten heute um mehr als 2 % zu. Die chinesischen Indizes gehörten das ganze Jahr über zu den schlechtesten der Welt, da die erwartete Erholung von der Covid-Pandemie ausblieb.

Fast 90 % der ausländischen Investitionen in China, von denen die meisten zu Beginn des Jahres getätigt wurden, beschlossen, Verluste zu realisieren. Die Käufe chinesischer Aktien im Ausland fielen auf ein Niveau, das seit 8 Jahren nicht mehr erreicht wurde, und die Erholung scheint teilweise auf das Ausmaß des Ausverkaufs und eine erwartete mögliche Neupositionierung im neuen Jahr zurückzuführen zu sein

Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ist höher als erwartet. Der Wert lag bei 217.000 gegenüber 210.000 Prognosen und 206.000 zuvor. Die Zahl der fortbestehenden Anträge entsprach dem Konsens. Die Daten fielen jedoch nur geringfügig schwächer aus als erwartet und untermauerten das Narrativ um eine weiche Landung und die erwartete Lockerung der Fed-Politik

Trotz eines unerwartet starken Rückgangs der Ölvorräte gemäß dem DoE-Bericht setzt der Rohölpreis seine Talfahrt fort. Brent wird mit einem Minus von mehr als 2 % gehandelt. Erdgas steigt um 5 %, nachdem der EIA-Bericht auf einen unerwartet starken Rückgang der Lagerbestände hindeutet, der mit den kälteren Wetter- und Temperaturprognosen in den USA in Einklang steht.

Der Goldpreis ist heute auf 2070 $ pro Unze gefallen, nachdem er zuvor Werte um 2090 $ pro Unze erreicht hatte. Gold verlor heute 0,26 %, während der Platinpreis um 1,5 % stieg.

Der US-Dollar ist heute eine der stärksten Währungen. Der Dollar-Index (USDIDX) erholte sich von der psychologischen Unterstützung bei 100 Punkten und notiert fast 0,4% höher

Kryptowährungen werden in Erwartung des rekordverdächtigen Abfalls von Bitcoin- und Ethereum-Positionen auf dem Deribit-Optionsmarkt nach unten gehandelt. Die morgen auslaufenden Optionen haben einen Wert von rund 11 Mrd. USD, und die Anleger werden ihre Positionen in Erwartung der Entscheidung der SEC über Spot-ETFs für Bitcoin (10. Januar 2024) wieder öffnen.

