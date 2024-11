Das war der Handelstag, 30.10.24: Indizes setzen Korrektur fort, Gold erreicht ein neues Allzeithoch und der USD fällt um 0,25 % 📄

Die Indizes haben ihre Verluste seit Beginn der US-Sitzung ausgebaut, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der S&P500 um 0,35 % auf 5866 Punkte gesunken, der Nasdaq100 um 0,70 % auf 20600 Punkte und der Small-Cap-Index, der Russell2000, hat seine Gewinne von 1,10 % auf derzeit 0,40 % reduziert.

Die stärkste Währung bleibt der EUR, der gegenüber anderen Währungen um 0,3–0,4 % zulegte. Der EURUSD-Kurs ist um 0,4 % gestiegen und hat damit die anfänglichen Rückgänge nach der Veröffentlichung stärkerer US-Daten vollständig ausgeglichen



Auch der USDIDX-Dollarindex ist wieder rückläufig und notiert mit 103,8600 Punkten um 0,25 % niedriger und fällt damit wieder unter die 104-Punkte-Marke.

An der Börse konzentrieren sich die Gewinne auf Aktien wie Alphabet (GOOGL.US +3,6 %), Amazon (AMZN.US +1,4 %) und Tesla (TSLA.US +1,3 %). Unterdessen verkaufen Investoren Aktien von Unternehmen aus dem Halbleitersektor. Nvidia (NVDA.US), Broadcom (AVG.US) und TSMC (TSM.US) sind um etwa 1,4 bis 1,6 % gefallen.

Die Arbeitsmarktdaten lagen deutlich über den Erwartungen. Der ADP-Bericht, der die Beschäftigungsveränderungen im privaten Sektor in den USA für Oktober angibt, zeigte einen Anstieg von 233.000 gegenüber der Prognose von 110.000 und der revidierten Septemberzahl von 159.000 (gegenüber 143.500). Der Dollar legte nach den Daten zu, was darauf hindeutet, dass die gestrige „zurückhaltende“ Reaktion auf den JOLTS-Bericht möglicherweise verfrüht war.

Anschließend erhielten wir vorläufige BIP-Daten für das dritte Quartal 2024 aus den USA. Das vierteljährliche BIP-Wachstum in den USA betrug im dritten Quartal 2,8 %, verglichen mit der Prognose von 2,9 % und den vorherigen 3 %. Obwohl die Daten leicht unter den Erwartungen liegen, bestätigen sie dennoch ein solides Wirtschaftswachstum in den USA.

Die Kern-PCE-Preise stiegen im Quartalsvergleich um 2,2 %, verglichen mit der Prognose von 2,1 % und den vorherigen 2,8 %, was auf einen im Vergleich zu den Vorquartalen rückläufigen Preisdruck hindeutet.

Die deutschen Inflationsdaten übertrafen die Erwartungen, was den EURUSD-Wechselkurs stützte. Der VPI für Deutschland lag im Oktober bei 2 % im Vergleich zum Vorjahr, verglichen mit den erwarteten 1,8 % und den vorherigen 1,6 %.

Der Index der ausstehenden Hausverkäufe stieg im Monatsvergleich um ganze 7,4 %, verglichen mit der Erwartung von 0,8 % und dem vorherigen Wert von 0,6 %.

Die SMCI-Aktien sind um bis zu 30 % gefallen, nachdem EY als Wirtschaftsprüfer zurückgetreten ist. Im Juli 2024 traten Management- und Kontrollprobleme auf, die zu einer Überprüfung durch einen Sonderausschuss mit externen Firmen führten. Trotz des Widerstands des Unternehmens und der laufenden Überprüfung traf EY am 24. Oktober 2024 die endgültige Entscheidung, zurückzutreten.

Die Reddit-Aktien sind nach einem starken Bericht für das dritte Quartal um bis zu 45 % gestiegen, was auf eine Umsatzsteigerung von 68 % gegenüber dem Vorjahr auf 348,4 Mio. USD zurückzuführen ist und die Erwartungen der Analysten von 312,8 Mio. USD übertrifft. Das Unternehmen konnte auch die Rentabilität und die Zahl der aktiven Nutzer deutlich steigern.

Die europäischen Aktienmärkte, insbesondere der Euro Stoxx 50 und der deutsche DAX, stehen Mitte der Woche vor großen Herausforderungen. Die Probleme werden durch Schwierigkeiten großer europäischer Unternehmen wie Volkswagen verschärft, das mit Gewinneinbrüchen und möglichen Werksschließungen zu kämpfen hat. Die meisten Indizes sind um etwa 1,20–2,00 % gesunken.

Gold ist um 0,50 % gestiegen und hat ein neues Allzeithoch von 2788 USD pro Unze erreicht. Silber ist um 1,50 % auf 33,90 USD pro Unze gesunken.

Auf dem Markt für Kryptowährungen verzeichnen wir leichte Rückgänge, aber angesichts der starken Gewinne von gestern ist der heutige Ausverkauf minimal. Bitcoin ist um 1,00 % gesunken und liegt bei etwa 72.000 USD. Ethereum ist um 1,40 % auf 2670 USD gestiegen, wobei die Intraday-Gewinne über 3,00 % über 2700 USD lagen.

