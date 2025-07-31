Das war der Handelstag: US-Tech-Rallye treibt Nasdaq – Europa schwächelt (31.07.25)

🎯 Key Takeaways
-
Microsoft und Meta treiben die US-Börse an – Nasdaq 100 klettert deutlich.
-
Inflationsdaten aus den USA und Deutschland überraschen leicht nach oben.
-
Europa schwächelt, während Gold und Kryptowährungen wieder anziehen.
🇺🇸 📈 Börse heute: US-Indizes im Aufwind – Tech-Aktien dominieren
Die Börse aktuell zeigt sich in den USA deutlich freundlich. Der Nasdaq 100 gewinnt 0,8 %, der S&P 500 legt um 0,5 % zu. Der Dow Jones hingegen bewegt sich kaum vom Fleck. Die heutige Stärke geht vor allem auf das Konto starker Unternehmenszahlen von Microsoft und Meta.
Microsoft überzeugte mit einem beeindruckenden Wachstum im Cloud-Segment – 39 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit übertrifft das Unternehmen nicht nur die Erwartungen, sondern auch das Cloud-Wachstum von Alphabet. Die Aktie erreichte neue Allzeithochs und näherte sich einer Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar.
Auch Meta legte kräftig zu: Ein Umsatzplus von rund 22 %, getragen von steigenden Werbepreisen und der starken Nutzung seiner Apps. Zudem investiert Meta weiter aggressiv in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur – bis 2026 sollen die Ausgaben in diesem Bereich auf 100 Milliarden USD steigen. Die Aktie schoss um nahezu 12 % nach oben.
Mit Spannung erwartet der Markt nun die Quartalszahlen von Apple und Amazon, die noch im Laufe des Tages veröffentlicht werden.
📊 Inflation bleibt Thema – in den USA wie in Deutschland
Die US-PCE-Inflation fiel mit 2,6 % im Jahresvergleich leicht höher aus als erwartet. Die Kernrate blieb stabil bei 2,8 %, was die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Fed etwas dämpft.
In Deutschland blieb die Jahresinflation im Juli stabil bei 2 %. Überraschung gab es bei den Monatswerten, die mit 0,3 % über den Prognosen lagen. Das stärkt die Erwartung, dass die EZB vorerst keine Zinssenkungen in Aussicht stellen dürfte.
🇪🇺 📉 Europa unter Druck – Börse aktuell schwächer
Während die Wall Street zulegt, dominieren in Europa negative Vorzeichen. Besonders hart trifft es den italienischen IT40, der über 1,6 % verliert. Auch der französische CAC 40 mit -1,1 % und der DAX mit -0,8 % zeigen Schwäche. Lediglich der britische FTSE 100 hält sich stabil.
🏦 Zentralbanken: Japan bleibt vorsichtig, Euro fester
Die Bank of Japan ließ ihren Leitzins unverändert bei 0,5 %. Gouverneur Kazuo Ueda äußerte sich zwar nicht explizit dovish, aber deutlich zurückhaltender als erwartet – was der Markt als neutral interpretierte.
Am Devisenmarkt erholt sich der Euro nach vorherigen Rückgängen. Gegenüber Yen, Pfund und Dollar legte die Gemeinschaftswährung zu, nur der Schweizer Franken bleibt etwas stärker.
🪙 Märkte im Detail: Gold trotzt, Öl schwächelt, Kryptos erholen sich
Gold verteidigt die Marke von 3.300 USD je Unze mit einem Tagesgewinn von rund 0,7 %. Andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium hingegen zeigen sich schwächer. Der Energiemarkt wird von rückläufigen Ölpreisen dominiert – sowohl Brent als auch WTI verlieren rund 1 %. Im Gegensatz dazu steigen die NATGAS-Futures deutlich um über 2,6 %.
Am Kryptomarkt kehrt Optimismus zurück: Bitcoin notiert bei 118.100 USD, Ethereum steigt auf knapp 3.800 USD. Auch Solana und Ripple legen wieder zu.
✅ Fazit: Börse aktuell im Spannungsfeld von Tech-Euphorie und Zinssorgen
Die Börse heute steht ganz im Zeichen der Tech-Rallye in den USA. Während die europäischen Märkte nachgeben, sorgen starke Zahlen von Microsoft und Meta für Aufwind an der Wall Street. Zugleich bremsen Inflationsdaten die Hoffnungen auf baldige geldpolitische Lockerungen – sowohl in den USA als auch in Europa. In diesem Spannungsfeld zwischen Wachstum und Geldpolitik entwickeln sich Krypto- und Edelmetallmärkte zunehmend unabhängig. Anleger blicken nun gespannt auf Apple und Amazon, die den nächsten Impuls liefern könnten.
