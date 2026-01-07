DAX Prognose & DAX Aktuell: Tagesanalyse und Ausblick für Mittwoch, 07.01.2026

- DAX bleibt technisch klar bullisch
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.945 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der DAX zunächst zurück und formatierte das Tagestief. Den Bullen gelang es am Vormittag den Index zu drehen und an ein neues Allzeithoch zu schieben. Am Nachmittag setzte der Index wieder etwas zurück, konnte im Bereich der 24.900 Punkte zum Xetra Schluss die Laufrichtung ändern. Es wurde gestern ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder an. Mit dem Tagesschluss wurde ein neues außerbörsliches Allzeithoch formatiert. Der DAX ging bei 24.990 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX bleibt technisch klar bullisch
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX oberhalb der SMA20. Solange diese Durchschnittslinie hält, überwiegt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung mit möglichen neuen Allzeithochs.
-
Zentrale Entscheidungsmarke bei 24.979 Punkten
Oberhalb dieser Marke eröffnen sich auf der Oberseite zahlreiche Anlaufziele bis in den Bereich von 25.190 Punkten. Unterhalb davon erhöht sich das Risiko für Rücksetzer in Richtung 24.790 Punkte und tiefer.
-
Markterwartung leicht positiv bei neutraler Anlegerstimmung
Für den heutigen Handel wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Das Bull-Szenario überwiegt mit 60 %, während der Fear-and-Greed-Index mit 52 Punkten eine neutrale Stimmung signalisiert.
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.945 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels kam es zunächst zu einem Rücksetzer, bei dem das Tagestief formatiert wurde. Im weiteren Vormittagsverlauf übernahmen die Bullen das Ruder, drehten den Markt und schoben den Index auf ein neues Allzeithoch.
Am Nachmittag gab der DAX einen Teil der Gewinne wieder ab, konnte sich jedoch im Bereich der 24.900 Punkte stabilisieren und zum Xetra-Schluss erneut die Richtung wechseln. Per Xetra wurde ein Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich zogen die Notierungen weiter an, sodass mit dem Tagesschluss bei 24.990 Punkten ein neues außerbörsliches Allzeithoch markiert wurde.
Marktbreite im DAX
Zum Xetra-Schluss am 06.01.2026 notierten 21 Aktien im Plus, während 19 Werte Abschläge verzeichneten.
Top-Gewinner im DAX:
-
Daimler Truck Holding: +5,74 %
-
Infineon: +5,33 %
-
Merck: +3,22 %
Schwächste DAX-Werte:
-
adidas: −3,71 %
-
Hannover Rück: −2,02 %
-
SAP: −1,60 %
DAX Aktuell: Kennzahlen des Vortages
|Kennzahl
|06.01.
|05.01.
|Tageshoch
|25.011
|24.911
|Tagestief
|24.861
|24.648
|Xetra-Schluss
|24.897
|24.856
|Tagesschluss
|24.990
|24.889
|Range (Punkte)*
|150
|263
* Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr
Quelle: Eigenanalyse
DAX Prognose – Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
DAX Prognose im 1h-Chart
Der DAX notierte gestern überwiegend oberhalb der SMA20, die aktuell bei 24.975 Punkten verläuft. Im Stundenchart ist klar zu erkennen, dass diese Durchschnittslinie mehrfach angelaufen und jeweils erfolgreich verteidigt wurde.
Das übergeordnete Anlaufziel bei 24.995/25.010 Punkten wurde erneut punktgenau erreicht. Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, ist das Chartbild bullisch zu interpretieren.
Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite:
-
25.090/25.110 Punkte
-
25.190/25.205 Punkte
Unterstützungen bei Rücksetzern:
-
SMA20 bei 24.975 Punkten
-
SMA50 bei 24.892 Punkten (entscheidender Support)
Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): bullisch
DAX Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der DAX seit dem Tief Mitte Dezember dynamisch erholen. Zunächst wurde die SMA50 (24.550 Punkte) überwunden, anschließend setzte sich der Aufwärtstrend oberhalb der SMA20 (24.808 Punkte) fort.
Die Schwächephase zum Ende der Vorwoche führte lediglich zu einem Pullback an die SMA20, die als tragfähiger Support fungierte. Von dort aus startete der DAX in die neue Woche mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung.
Solange der Index über der SMA20 bleibt, ist auch das mittelfristige Chartbild bullisch zu bewerten. Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie würde das Bild eintrüben und Rücksetzer in Richtung SMA50 ermöglichen.
Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): bullisch
DAX Prognose für heute – Marktausblick
Der DAX ist heute Morgen bei 24.979 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert er:
-
34 Punkte über der ersten Vorbörse vom Vortag
-
11 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
Long-Szenario (Bullisch)
Kann sich der DAX oberhalb von 24.979 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Anlaufziele:
25.002/04 → 25.013/15 → 25.031/33 → 25.049/51 → 25.067/69 →
25.081/83 → 25.097/99 → 25.113/15 Punkte
Oberhalb von 25.113/15 Punkten:
25.132/34 → 25.150/52 → 25.168/70 → 25.187/89 →
25.205/07 → 25.222/24 → 25.239/41 → 25.260/62 → 25.275/77 Punkte
Short-Szenario (Bärisch)
Kann sich der DAX nicht über 24.979 Punkten halten, sind folgende Abwärtsziele denkbar:
24.964/62 → 24.945/43 → 24.932/30 → 24.915/13 → 24.897/95 →
24.877/75 → 24.861/59 → 24.844/42 → 24.827/25 →
24.810/08 → 24.790/88 Punkte
Unterhalb von 24.790/88 Punkten:
24.775/73 → 24.759/57 → 24.744/42 → 24.726/24 →
24.712/10 → 24.699/97 → 24.680/78 → 24.664/62 →
24.647/45 → 24.631/29 → 24.615/13 → 24.598/96 → 24.580/78 Punkte
DAX Aktuell: Unterstützungen und Widerstände
DAX-Widerstände:
24.989/75
25.016/347
25.110/679
25.244/87
25.412
DAX-Unterstützungen:
24.914
24.892/42/08
24.795/12
24.660/29
24.550/06
24.485
24.395/78
Quelle: Eigenanalyse (XStation5)
DAX Prognose: Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten
Für den heutigen Handel rechnen wir mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Jahresvergleich zum Vortag
Erwartete Tagesrange:
25.067 / 25.189 bis 24.930 / 24.859 Punkte
DAX Aktuell: Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 52 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung.
-
Vor einer Woche: 48 (Neutral)
-
Vor einem Monat: 38 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 33 (Fear)
Extreme Werte über 70 (Gier) oder unter 30 (Angst) deuten häufig auf mögliche kurzfristige Marktumkehrungen hin.
