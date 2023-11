ABSTRACT: Der DAX hat seine Aufwärtsbewegung in der letzten Handelswoche weiter fortsetzen könnten. Im Chart ist erkennbar, dass in den letzten 10 Handelstagen alle Tageskerzen grün waren. Damit ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA200 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.045/60 Punkte und übergeordnet bis an die 16 235/55 Punkte gehen.

Aktuelle DAX Analyse am 19.11.2023: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Der deutsche Haushaltsplan wurde vom Verfassungsgericht in der letzten Woche einkassiert. Die Regierungskoalition hat damit nicht nur ein Rechtfertigungs- und Glaubwürdigkeitsproblem, sondern muss jetzt auch massiv sparen, da die Schuldenbremse nach wie vor greift. Das bedeutet, dass Ausgaben für Klima und Mobilität überdacht werden müssen, Ausgaben für die Verteidigung nicht zur Disposition stehen, der Wohnungsbau unbedingt weiter gefördert werden muss. Wo genau jetzt welche Einsparungen gemacht werden, wird sich zeigen.

Auf der anderen Seite kann die Regierung die Situation auch damit entschärfen, dass sie bestimmte Steuern erhöht. Definitiv steigt die Mehrwertsteuer für die Gastronomie wieder auf 19 Prozent, was Experten zu der Erkenntnis kommen lässt, dass Restaurantbesuche um ca. 10% steigen könnten. Dies wird dazu führen, dass nicht mehr jeder sich einen Restaurantbesuch leisten kann, bzw. nicht mehr so oft Essen geht. Die Gastronomie könnte darunter leiden - bereits jetzt werden Szenarien formuliert, die sagen, dass sich das Sterben von Gaststätten und Gastrobetrieben im kommenden Jahr beschleunigt fortsetzen wird.

DAX Rückblick: (13.11.2023 - 17.11.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.325 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 65 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 60 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montag zunächst erholen, gab am Nachmittag aber wieder Teile seiner Gewinne ab. Es ging am Dienstag weiter aufwärts. Nach einer Konsolidierung setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Übergeordnet hielt diese bis Freitagabend an. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden alle zeitnah zurückgekauft. Der DAX ging bei 15.992 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt deutlich über dem Niveau der Vorwoche, auch das Wochentief konnte über dem Level der Vorwoche formatiert werden. In dieser Handelswoche steht ein veritabler Wochengewinn auf dem Zettel, es ging rund 4,5% aufwärts! Es war die 26. Gewinnwoche in diesem Jahr. Die Range war deutlich größer als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.597/99 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 15.611/13 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich übertroffen, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.314/12 Punkte nicht an unser nächstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 15.302/00 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

16.010/89

16.108/36/59

16.212/29/77

16.315/38

DAX-Unterstützungen

15.945/38/12

15.881/71/29/25

15.794/43/33/08

15.661/40

14.575/29

14.477

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 16.155 und 15.625

Tagesschlussmarken 16.355 und 14.965

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat seine Aufwärtsbewegung in der letzten Handelswoche weiter fortsetzen könnten. Im Chart ist erkennbar, dass in den letzten 10 Handelstagen alle Tageskerzen grün waren. Die SMA50 (aktuell bei 15.385 Punkten) hatte den Index zunächst kurzzeitig aufgehalten, diese Durchschnittslinie wurde nachfolgend überwunden. Es ging von hier aus direkt an und über die SMA200 (aktuell bei 15.733 Punkten), über der sich der DAX dann auch verbindlich festgesetzt hat.

***

UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN!

Ab sofort erhalten Neu- und Bestandskunden GUTHABENZINSEN auf dem Konto bei XTB

auf dem Konto bei XTB Automatisch! Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet!

Zinsen erhalten, bis der nächste Trade ruft! Vom Testsieger 2023 in Deutschland bei Brokerwahl.de; DKI; Brokervergleich; etc.

bei Brokerwahl.de; DKI; Brokervergleich; etc. Mehr erfahren!

***

Damit ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA200 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.045/60 Punkte und übergeordnet bis an die 16 235/55 Punkte gehen. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange der DAX per Tagesschluss über der SMA200 notiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA200 gehen. Sie wären als unkritisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Sollte diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben werden, so würde sich das Chartbild etwas eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich und könnten bis an die SMA50 gehen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX konnte sich nach einige Problemen im Handelsverlauf über der SMA200 (aktuell bei 15.245 Punkten) etablieren. Im Chart ist erkennbar, dass in den letzten Handelstagen dynamisch aufwärts ging. Rücksetzer, die sich eingestellt haben, konnten sich jeweils an der SMA20 (aktuell bei 15.829 Punkten) stabilisieren und erholen. Der Abstand zur SMA20 wurde immer weiter ausgebaut.

Damit hat sich die Einschätzung zum letzten Update nicht verändert. Das 4h Chart bleibt bullisch zu interpretieren. Solange der DAX über der SMA20 notiert, solange könnte .es weiter aufwärts gehen. Mögliche Anlaufziele wurde in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollte der DAX die SMA20 im Zuge von Rücksetzern aufgegeben, so könnte die SMA50 (aktuell bei 15.529 Punkten) als auch die SMA200 noch einen Support bieten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: solange der DAX per Tagesschluss über der SMA200 notiert, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen bis übergeordnet an die 16.235/55 Punkte gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart mit einem Tagesschluss unter der SMA50.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.990 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.008/10, bei 16.023/25, bei 16.038/40, bei 16.055/57, bei 16.069/71, bei 16.087/89, bei 16.107/09, bei 16.121/23, bei 16.135/37, bei 16.149/51 und dann bei 16.165/67 Punkten gehen. Über der 16.165/67 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 16.180/82, bei 16.194/96, bei 16.209/11, bei 16.223/25, bei 16.236/38, bei 16.250/52, bei 16.264/66, bei 16.279/81, bei 16.295/97, bei 16.310/12, bei 16.322/34, bei 16.333/35, bei 16.351/53, bei 16.369/71 bzw. bei 16.389/91 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 15.990 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.978/76, bei 15.963/61, bei 15.948/46, bei 15.931/29, bei 15.915/13, bei 15.898/96, bei 15.880/78, bei 15.863/61, bei 15.848/46, bei 15.830/28, bei 15.816/14, bei 15.802/00 und dann bei 15.788/86 Punkten zu drücken. Unter der 15.788/86 Punkte-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.771/69, bei 15.757/55, bei 15.741/39, bei 15.723/21, bei 15.707/05, bei 15.692/90, bei 15.678/76, bei 15.663/61, bei 15.650/48, bei 15.638/36 und dann bei 15.618/16 Punkten gehen.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 47 / 2023:

seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

DER DEUTSCHE LEITINDEX