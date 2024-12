📈DAX auf neuem Allzeithoch über 20.000 Pkt

⚡EuropĂ€ischer Aktienmarkt baut Gewinne aus Die Futures auf den deutschen DAX (DE40) steigen weiterhin rasant an, was nun seit fĂŒnf Sitzungen in Folge ununterbrochen anhĂ€lt. Das Durchbrechen historischer HöchststĂ€nde, zusammen mit der sehr guten Stimmung im Ausland, wo auch die US-Indizes ihre historischen HöchststĂ€nde durchbrechen, beruhigt die Anleger, dass das Ende des Jahres 2024 an den AktienmĂ€rkten in einer optimistischen Stimmung sein könnte. Auch die Makrodaten aus dem Dienstleistungs- und Industriesektor Chinas lagen ĂŒber den Prognosen, ein weiterer „positiver“ Punkt fĂŒr die AktienmĂ€rkte und die SchwellenlĂ€nder. Ein weiterer „Gewinner“ der Sitzung auf dem deutschen Börsenparkett war der RĂŒstungskonzern Rheinmetall (RHM.DE) . Das Unternehmen wird in Litauen eine Fabrik fĂŒr Artilleriemunition errichten. Die Aktien des Unternehmens stiegen heute um fast 2,5 %, und die Investition wird sich auf etwa 180 Millionen Euro belaufen; die Produktion von 155-mm-Munition soll in der ersten HĂ€lfte des Jahres 2026 beginnen

Die Aktien von Hugo Boss (BOSS.DE) sind heute um mehr als 7 % gestiegen, nachdem UBS das Rating angehoben und eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 49 € pro Aktie abgegeben hat. BegrĂŒndet wurde dies mit dem steigenden Konsum in den MĂ€rkten in Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika, wobei das Unternehmen nur in begrenztem Umfang auf dem chinesischen Markt tĂ€tig ist. Der wichtigste Makrobericht waren heute die US-ISM-Daten fĂŒr den Dienstleistungssektor. Die Zahlen aus den USA deuteten auf eine schwĂ€cher als erwartete Stimmung in diesem wichtigen Bereich der Wirtschaft hin, was sich direkt auf die Wall Street-Indizes auswirkte. Ein niedrigerer Wert bedeutet potenziell eine grĂ¶ĂŸere Chance auf schnellere Zinssenkungen in den USA, was lokale Unternehmen mittelfristig unterstĂŒtzen könnte. Interessanterweise deutete der Preis-Subindex (d. h. der Bericht korrelierte mit den VPI-Daten) jedoch darauf hin, dass der Preisdruck in der Wirtschaft weiterhin relativ hoch ist. Die MĂ€rkte erwarten, dass die EZB die Zinsen wahrscheinlich noch stĂ€rker senken wird als die Federal Reserve, was den europĂ€ischen Aktienmarkt möglicherweise stĂŒtzen könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX / DE40 im Tages- und Stundenchart Der DAX / DE40 hat am Montag seine historischen HöchststĂ€nde durchbrochen und damit den seit Juli dieses Jahres ununterbrochen anhaltenden AufwĂ€rtstrend bestĂ€tigt. Kurzfristig wird es von der Aufrechterhaltung ĂŒber der Höchststandzone und der psychologischen Barriere von 20.000 Punkten abhĂ€ngen, ob der Index den AufwĂ€rtstrend mittelfristig fortsetzen kann.

Quelle: xStation5 Betrachtet man das Stundenchart, so Ă€hnelt der anhaltende AufwĂ€rtsimpuls dem vom September 2024; der Preis testet fast die Obergrenze des AufwĂ€rtskanals, nahe 20050 Punkten. Bei der Analyse des Volumens können wir feststellen, dass die heutigen Anstiege grĂ¶ĂŸtenteils auf die mangelnde AktivitĂ€t der Angebotsseite zurĂŒckzufĂŒhren sind, was das Szenario weiterer Anstiege im Rahmen der sogenannten Widerstandsentdeckungsphase nach dem Ausbruch des neuen ATH wahrscheinlicher macht.

