KEY TAKEAWAYS Der Airbus Konzern will in diesem Jahr einen operativen Gewinn von 7 Mrd. EUR ausweisen, wobei das Unternehmen aktuell unter den Lieferproblemen der Triebwerkherstellen leidet. Airbus hätte im 1. Halbjahr deutlich mehr Flugzeuge ausliefern können, wenn die Hersteller von Triebwerken den Lieferzusagen nachgekommen wären. ►Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR Aktien News: Airbus Aktie im Fokus Die Airbus Aktie steht derzeit stark im Anlegerinteresse. Der Luft- und Raumfahrtkonzern plant für 2025 einen operativen Gewinn (EBIT) von 7 Mrd. EUR, kämpft aber weiterhin mit Lieferproblemen bei Triebwerken, was sich auf die Auslieferungszahlen auswirkt. Ohne diese Engpässe hätte Airbus im ersten Halbjahr deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert. Fundamentaldaten der Airbus Aktie Aktueller Kurs: 174,58 EUR

Marktkapitalisierung: 69,23 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 137,45 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 15,31 %

KGV 2025 (Prognose): 27,99

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 1,50 %

Performance (4 Wochen): +14,98 %

Bewertung: Leicht unterbewertet

Branche: Luft- und Raumfahrt Aktuelle Aktien News: Airbus steigert Gewinn trotz Lieferschwierigkeiten In den ersten sechs Monaten 2025 hat Airbus 306 Flugzeuge ausgeliefert. Das Ziel für das Gesamtjahr liegt bei 820 Maschinen. Die Beilegung des Zollstreits mit den USA sorgt für zusätzliche Entspannung – ohne die drohenden 20 % Strafzölle kann der Konzern höhere Gewinne erzielen. Im 2. Quartal 2025 konnte Airbus den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr von 230 Mio. EUR auf 732 Mio. EUR verdreifachen, trotz stagnierendem Umsatz von rund 1,61 Mrd. EUR. Analysten werten dies positiv, auch wenn Triebwerkslieferanten weiterhin Produktionsverzögerungen verursachen. Für das Jahresende werden höhere Auslieferungszahlen erwartet. Die Auftragsbücher bleiben prall gefüllt. Besonders die A320neo-Serie ist langfristig ausgelastet – mit einem geplanten Produktionsziel von 75 Jets pro Monat bis 2027. Auch die Nachfrage nach den Modellen A330neo und A350 zieht wieder an. Chartanalyse der Airbus Aktie Tageschart – Langfristiger Trend Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit Oktober 2024 konnte sich die Airbus Aktie vom Tief erholen und erreichte im Dezember die Marke von 150 EUR. Nach einem Hoch bei 177,28 EUR im März folgte ein Rücksetzer, gefolgt von einer Erholung über 160 EUR. Das Jahreshoch liegt aktuell bei 186,98 EUR. Technische Marken: Widerstände: 181,06 / 186,98 / 205,00 EUR

Unterstützungen: 172,01 / 159,04 / 147,50 EUR Prognose: Bullisches Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit für Kursanstieg auf 195–225 EUR, wenn die Aktie über die SMA20 steigt.

Bärisches Szenario: Bei Unterschreiten der SMA50 könnte die Aktie in Richtung der SMA200 fallen. 4-Stunden-Chart – Kurzfristige Entwicklung Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die kurzfristige Kursdynamik zeigt, dass sich die Airbus Aktie aktuell im Bereich der SMA20 (181,19 EUR) und SMA50 (182,25 EUR) stabilisieren muss, um erneut Aufwärtspotenzial zu entfalten. Bei Durchbruch des Jahreshochs könnten neue Kursziele von 195 EUR und mehr anvisiert werden. Prognose: Wahrscheinlichkeit Kursanstieg: 40 %

