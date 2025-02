DAX: Bei 21.646 Punkten aus dem Tageshandel🔴 Tägliche Prognose vom 06.02.2025

Unsere Tageseinschätzung zum DAX  

Der DAX ist gestern Morgen bei 21.431 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel gegangen. Der Index setzte am Morgen zun√§chst moderat zur√ľck. Es dauerte bis zum sp√§ten Vormittag, bis sich Kaufinteresse eingestellt hat. Dieses trug den DAX zun√§chst an die 21.500 Punkte-Marke. Nach einer Konsolidierung gaben die Bullen am Nachmittag noch einmal Gas und schoben den Index bis an die 21.550 Punkte-Marke. Auch im Handel gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachb√∂rslich ging es im Rahmen einer dynamischen Impulsbewegung an die 21.600 Punkte-Marke, an der sich der Index dann hat festsetzen k√∂nnen. Der DAX ging bei 21.646 Punkten aus dem Tageshandel.

Per Xetra Schluss notierten gestern (05.02.2025) 24 Aktien im Plus, 16 Aktien wurden mit Abschl√§gen gehandelt. Die Gewinnerliste f√ľhrte Vonovia an, die sich um 4,45 Prozent verteuerten, Infineon gewann weitere 3,27 Prozent, Siemens Energy legte um 3,22 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle belegte Daimler Truck Holding, die mit einem Abschlag von 2,19 Prozent gehandelt wurden, Continental gab um 1,95 Prozent nach, Symrise verbilligte sich um 1,83 Prozent.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX

DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der DAX notierte¬†gestern Morgen unter der SMA50 (aktuell bei 21.524 Punkten). Die Bullen haben den DAX aber drehen k√∂nnen und schafften es ihn zun√§chst √ľber diese Durchschnittslinie und nachfolgend auch √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.622 Punkten) und die SMA200 (aktuell bei 21.508 Punkten) zu schieben. Der Index hatte zun√§chst Probleme sich von der SMA200 zu l√∂sen, konnte sich am sp√§ten Nachmittag dann aufw√§rtsschieben.

Damit hat sich das Stundenchart etwas entspannt. Solange es die Bullen schaffen, den DAX per Stundenschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten das Allzeithoch und √ľbergeordnet die 22.000 Punkte-Marke sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren. Darunter k√∂nnte noch die SMA50 /¬†SMA200 einen weiteren Support bieten. Die beiden Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, der DAX w√§re hier somit gut unterst√ľtzt. Geht es aber im Rahmen von Schw√§che wieder unter die SMA200, so w√ľrde sich das Stundenchart wieder eintr√ľben. Weitere Abgaben in Richtung der 21.300 Punkte bzw. √ľbergeordnet an die 21.120/05 Punkte w√§ren denkbar und m√∂glich.

√ľbergeordnete Einsch√§tzung Stundenchart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zu Beginn dieser Handelswoche unter die SMA50 (aktuell bei 21.523 Punkten) gefallen ist, sich aber stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Es ging zun√§chst zur√ľck an die SMA50, wobei der DAX es zun√§chst nicht geschafft hat, sich √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben. Erst zur Wochenmitte hin konnte diese Linie als auch die SMA20 (aktuell bei 21.494 Punkten) erneut √ľberwunden werden.

Damit hat sich das 4h Chart aufgehellt. Kann der DAX jetzt den Aufwärtsdruck aufrecht erhalten, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

R√ľcksetzer haben die M√∂glichkeit sich entweder an der SMA50 oder an der SMA20 zu erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell vergleichsweise eng zusammen, der DAX w√§re hier gut unterst√ľtzt. Werden diese Linien aber wieder aufgegeben und verliert der Index nachfolgend auch den Kontakt zu diesen Linien, so w√ľrde sich das Chartbild wieder eintr√ľben. Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Abgaben w√ľrde steigen.

√ľbergeordnete Einsch√§tzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Ausblick f√ľr heute:

Der Dax ist heute Morgen bei 21.675 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel gegangen. Er notiert damit 244 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung¬†gestern Morgen und 29 Punkte √ľber dem Niveau des Tagesschluss gestern Abend.

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 21.675 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.696/98, bei 21.712/14, bei 21.730/32, bei 21.745/47, bei 21.762/64, bei 21.779/81, bei 21.795/97 und dann bei 21.812/14 Punkten gehen. √úber der 21.812/14 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.828/30, bei 21.848/50, bei 21.865/67, bei 21.879/81, bei 21.893/95, bei 21.909/11, bei 21.925/27, bei 21.941/43, bei 21.958/60 bzw. bei 21.975/77 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 21.675 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.665/63, bei 21.650/48, bei 21.632/30, bei 21.618/16, bei 21.601/599, bei 21.581/79, bei 21.566/64, bei 21.549/47, bei 21.532/30 und dann bei 21.518/16 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 21.518/16 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.504/02, bei 21.488/86, bei 21.473/71, bei 21.455/53, bei 21.440/38, bei 21.422/20, bei 21.404/02, bei 21.385/83, bei 21.368/66, bei 21.351/49, bei 21.335/33 Punkten zu finden.

DAX-Widerstände

21.678

21.725/40/67

21.814/888

21.676

22.035

DAX-Unterst√ľtzungen

21.622/57

21.544/24/23/08

21.494/92/44/14

21.246

21.280

21.193/74/10

21.084

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.764 / 21.828 bis 21.616 / 20.564 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 39 und befindet sich damit im Bereich "Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 49 und damit im Bereich "Neutral". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 37 und somit im Bereich "Fear". Vor einem Jahr lag der Wert im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 73. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker B√∂rse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufw√§rtstrend gegen√ľber Aktien im Abw√§rtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verh√§ltnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilit√§t: Indikator ¬†7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index betr√§gt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte √ľber 50 sind bullish (greed) √ľber 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte √ľber 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine m√∂gliche bullische / b√§rische Umkehr an.

Extreme Ausschl√§ge des Fear-and-Greed-Indikators (√ľber 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So f√ľhren zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr m√∂glich wird.

* Quelle: CNN-Business

Termine am 06.02.2025:

00:30¬†¬† ¬†JP¬†¬† ¬†√úberstundenverg√ľtungen 12/2024

07:45    CH    Arbeitsmarktdaten 01/2025

08:00    DE    Auftragseingang der Industrie 12/2024

11:00    EU    Einzelhandelsumsätze 12/2024

13:00    GB    Zinsentscheid BoE

13:30    US    Challenger Report 01/2025

14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche

14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe

14:30¬†¬† ¬†US¬†¬† ¬†Lohnst√ľckkosten 4. Quartal 2024

14:30    US    Produktivität außerhalb der Landwirtschaft 4. Quartal 2024

22:30¬†¬† ¬†US¬†¬† ¬†Fed¬īs Balance Sheet

